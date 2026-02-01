יום ראשון, 01.02.2026 שעה 16:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מסתכלת לעתיד: גבאי האריך חוזה במכבי חיפה

החלוץ, שמככב בקבוצת הנוער ואף עלה לאחרונה לקבוצה הבוגרת וכבש שער מרהיב בהופעת הבכורה שלו מול מכבי ת"א, חתם על חוזה חדש על תום עונת 2028/29

|
ניב גבאי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ניב גבאי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ניב גבאי חתם על חוזה חדש במכבי חיפה לשלוש השנים הקרובות, עד לסיום עונת 2028/29. גבאי, שנתון 2007, הצטרף למחלקת הנוער לפני שלוש שנים והחל את דרכו בירוק בקבוצת נערים א'. בהמשך עלה לקבוצת הנוער, זכה עמה באליפות הליגה בעונה שעברה והעונה הצטרף לסגל הבוגרת במשחקים האחרונים ואף כבש שער מרהיב בבכורה בניצחון על מכבי ת"א בליגה.

בנוסף, גבאי הוא חלק מהמסע של קבוצת הנוער בליגת האלופות, כשהוא כבש שער מול נאנט במשחק הראשון בסיבוב השלישי, שנערך בהונגריה. גבאי מצטרף לשחקני בית נוספים שחתמו על חוזה ארוך טווח: ינון פיינגזיכט, דניאל דרזי, אלעד אמיר ונבות רטנר.

ניב גבאי אמר לאחר החתימה: "אני גאה ושמח להמשיך במכבי חיפה. המועדון והאנשים כאן נתנו לי המון ואני רוצה להחזיר על המגרש עם עבודה קשה, צניעות ורעב להמשיך להתקדם. תודה לצוות, לחברים בקבוצה ולהנהלה על התמיכה".

ניב גבאי עם איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ניב גבאי עם איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ראש מערך הסקאוטינג של המועדון, ליאור רפאלוב: "ניב שחקן מוכשר עם יכולת טכנית וסיומת מהטובות בליגה לנוער. הוא החתמה נוספת שלנו מתוך ראייה ובניית הסגל לעתיד. אנחנו מאמינים בו ורואים בו חלק מהדרך של המועדון להמשיך לקדם שחקנים מהאקדמיה. שמחים שהוא נשאר איתנו ומאחלים לו בהצלחה במדים הירוקים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */