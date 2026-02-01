מסתכלת לעתיד: גבאי האריך חוזה במכבי חיפה

ניב גבאי חתם על חוזה חדש במכבי חיפה לשלוש השנים הקרובות, עד לסיום עונת 2028/29. גבאי, שנתון 2007, הצטרף למחלקת הנוער לפני שלוש שנים והחל את דרכו בירוק בקבוצת נערים א'. בהמשך עלה לקבוצת הנוער, זכה עמה באליפות הליגה בעונה שעברה והעונה הצטרף לסגל הבוגרת במשחקים האחרונים ואף כבש שער מרהיב בבכורה בניצחון על מכבי ת"א בליגה.

בנוסף, גבאי הוא חלק מהמסע של קבוצת הנוער בליגת האלופות, כשהוא כבש שער מול נאנט במשחק הראשון בסיבוב השלישי, שנערך בהונגריה. גבאי מצטרף לשחקני בית נוספים שחתמו על חוזה ארוך טווח: ינון פיינגזיכט, דניאל דרזי, אלעד אמיר ונבות רטנר.

ניב גבאי אמר לאחר החתימה: "אני גאה ושמח להמשיך במכבי חיפה. המועדון והאנשים כאן נתנו לי המון ואני רוצה להחזיר על המגרש עם עבודה קשה, צניעות ורעב להמשיך להתקדם. תודה לצוות, לחברים בקבוצה ולהנהלה על התמיכה".

ניב גבאי עם איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ראש מערך הסקאוטינג של המועדון, ליאור רפאלוב: "ניב שחקן מוכשר עם יכולת טכנית וסיומת מהטובות בליגה לנוער. הוא החתמה נוספת שלנו מתוך ראייה ובניית הסגל לעתיד. אנחנו מאמינים בו ורואים בו חלק מהדרך של המועדון להמשיך לקדם שחקנים מהאקדמיה. שמחים שהוא נשאר איתנו ומאחלים לו בהצלחה במדים הירוקים".