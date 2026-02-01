ברמן תשפוט את משחק העונה בין ב"ש לבית"ר

המחזור הבא בליגת העל יספק לנו את משחק העונה בין הפועל באר שבע לבית”ר ירושלים, התמודדות שיכולה לספק מהפך נוסף בפסגה כשאנו מתקרבים לשלבי הפלייאוף. מי שנבחרה לשפוט במשחק בטרנר היא ספיר ברמן, כשיחד איתה יהיו רועי חסן, לואי והבה ועידן לייבה. דניאל בר נתן ואוהד אסולין יהיו בצוות ה-VAR.

בנוסף במשחקים אחרים, יגאל פריד ישפוט את מכבי תל אביב נגד בני ריינה, דוד פוקסמן ינהל את המשחק בין הפועל ירושלים למכבי חיפה בטדי, אביב קליין יהיה השופט במפגש בין עירוני טבריה להפועל תל אביב.

כמו כן, יואב מזרחי ישפוט את הפועל חיפה נגד מ.ס אשדוד, גל לוי את מכבי נתניה נגד קריית שמונה ואוהד אסוילן את המשחק בין בני סכנין להפועל פתח תקווה.