הפועל ת"א וינאי לדין: באיגוד דורשים עונש חמור

האירועים החריגים במשחק הגביע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ממשיכים להדהד, ואיגוד הכדורסל פרסם היום (שבת) החלטה חריפה נגד האדומים ובעליה, עופר ינאי.

על פי דו"חות השיפוט והמשקיף, כבר עם פתיחת המשחק התיישב ינאי על כיסא סמוך לפרקט ולספסלי הקבוצות, בדגש על ספסל הפועל ירושלים. בדקה 6:02 לרבע השני, לאחר שריקה לעבירה, ניגש הבעלים לשולחן המזכירות וניסה לשוחח עם משקיף המשחק. לאחר שהתבקש לעזוב את האזור, חזר למקומו, אך צוות השיפוט הבהיר בהמשך כי אינו רשאי להימצא בתחום המגרש ודרש את הרחקתו.

למרות פניות המאבטחים, ינאי סירב להתפנות ליציע, מה שהוביל לעצירת המשחק למשך כ-13 דקות, ירידת השופטים לחדר ההלבשה וכניסת שחקני הפועל ירושלים לשם גם כן. רק לאחר מספר דקות, משהסכים ינאי לעלות ליציע, חודש המשחק.

אלון: ״לא הפריע לי שעופר ישב מאחוריי״

באיגוד הכדורסל הזכירו כי רק ימים ספורים קודם לכן, ב-26 בינואר, הוזהר ינאי בעקבות פריצה למגרש במשחק מול הפועל באר שבע, ואף פורסם מכתב רשמי לקבוצות הליגות השונות שבו הובהר כי כל כניסה של בעלי תפקידים למגרש תיענה מעתה ביד קשה.

לאור זאת הוחלט להעמיד לדין את הפועל תל אביב בגין התנהגות בלתי הולמת והתפרצות לשדה המשחק. באיגוד מבקשים מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי של 130 אלף ש"ח, סגירת כל מושבי הפרקט לשלושה משחקים בפועל, וכן הפחתת שתי נקודות על תנאי, שתופעל במקרה של פריצה נוספת למגרש עד תום העונה.

בנוסף, עופר ינאי עצמו יועמד לדין בגין אי ציות להוראות השופטים והתנהגות בלתי הולמת. באיגוד דורשים קנס כספי בפועל וקנס על תנאי, וכן מבקשים מבית הדין להפעיל את סמכותו ולהרחיק את ינאי מתחום המגרש, למעט ישיבה ביציעים – לתקופה של חודשיים. הדיון בעניינם של הפועל תל אביב ובעליה צפוי להתקיים בימים הקרובים.