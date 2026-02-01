יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:04
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הפועל ת"א וינאי לדין: באיגוד דורשים עונש חמור

אחרי האירועים נגד י-ם, האיגוד דורש קנס גדול, סגירת מושבי הפרקט ל-3 משחקים ו-2 נק' על תנאי, כאשר גם הבעלים עצמו עלול לקבל הרחקה לחודשיים

|
עופר ינאי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי (ראובן שוורץ)

האירועים החריגים במשחק הגביע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ממשיכים להדהד, ואיגוד הכדורסל פרסם היום (שבת) החלטה חריפה נגד האדומים ובעליה, עופר ינאי.

על פי דו"חות השיפוט והמשקיף, כבר עם פתיחת המשחק התיישב ינאי על כיסא סמוך לפרקט ולספסלי הקבוצות, בדגש על ספסל הפועל ירושלים. בדקה 6:02 לרבע השני, לאחר שריקה לעבירה, ניגש הבעלים לשולחן המזכירות וניסה לשוחח עם משקיף המשחק. לאחר שהתבקש לעזוב את האזור, חזר למקומו, אך צוות השיפוט הבהיר בהמשך כי אינו רשאי להימצא בתחום המגרש ודרש את הרחקתו.

למרות פניות המאבטחים, ינאי סירב להתפנות ליציע, מה שהוביל לעצירת המשחק למשך כ-13 דקות, ירידת השופטים לחדר ההלבשה וכניסת שחקני הפועל ירושלים לשם גם כן. רק לאחר מספר דקות, משהסכים ינאי לעלות ליציע, חודש המשחק.

אלון: ״לא הפריע לי שעופר ישב מאחוריי״

באיגוד הכדורסל הזכירו כי רק ימים ספורים קודם לכן, ב-26 בינואר, הוזהר ינאי בעקבות פריצה למגרש במשחק מול הפועל באר שבע, ואף פורסם מכתב רשמי לקבוצות הליגות השונות שבו הובהר כי כל כניסה של בעלי תפקידים למגרש תיענה מעתה ביד קשה.

לאור זאת הוחלט להעמיד לדין את הפועל תל אביב בגין התנהגות בלתי הולמת והתפרצות לשדה המשחק. באיגוד מבקשים מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי של 130 אלף ש"ח, סגירת כל מושבי הפרקט לשלושה משחקים בפועל, וכן הפחתת שתי נקודות על תנאי, שתופעל במקרה של פריצה נוספת למגרש עד תום העונה.

בנוסף, עופר ינאי עצמו יועמד לדין בגין אי ציות להוראות השופטים והתנהגות בלתי הולמת. באיגוד דורשים קנס כספי בפועל וקנס על תנאי, וכן מבקשים מבית הדין להפעיל את סמכותו ולהרחיק את ינאי מתחום המגרש, למעט ישיבה ביציעים – לתקופה של חודשיים. הדיון בעניינם של הפועל תל אביב ובעליה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */