ג'וקוביץ' צחק עם אלקראס: ניפגש עוד הרבה

קרלוס אלקראס חתם הישג ענק כשגבר על נובאק ג'וקוביץ' בגמר אליפות אוסטרליה, רגע שמסמן יותר מכל את חילופי הדורות בצמרת הטניס העולמי. מיד לאחר המשחק העניק הסרבי מחמאות חמות למנצח הצעיר, שיבח את הדרך שעשה ואת ההישג ההיסטורי, והודה לקהל על התמיכה בערב שבו ההווה גבר על אחד מגדולי העבר.

“ברכות, קרלוס. איזה שבועיים. מה שאתה עושה הוא היסטורי. אני מאחל לך הרבה בהצלחה. אתה צעיר מאוד ויש לך עוד דרך ארוכה לפניך, כמוני. אני בטוח שניפגש הרבה בעשר השנים הקרובות (צוחק). תודה לצוות שלי על התמיכה. זו הייתה דרך מאוד קלה, אתם הפינה שלי, ההגנה שלי, וההצלחה הזו היא גם שלכם. זה מרגיש מאוד מוזר לראות את רפא ביציע ולא כאן למטה. זה היה מוזר שישבת וצפית בגמר, אבל תודה שבאת”, אמר ג’וקוביץ’.

“יש כאן הרבה אגדות ספרדיות, היום זה היה שניים מול אחד, זה לא הוגן (צוחק). הכנתי נאום לניצחון ונאום להפסד, אז תנו לי רגע לחשוב. בכל מקרה, אני רק רוצה לומר שמעולם לא חוויתי כל כך הרבה אהבה באוסטרליה. ניסיתי להחזיר לכם על כל מה שנתתם לי עם טניס טוב לאורך השנים האלה, נדמה לי 21 עד עכשיו”.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

“תמיד האמנתי בעצמי בזכותכם, וזה מאוד חשוב ברמה הזו. מעולם לא חשבתי שאהיה שוב בטקס הסיום של גראנד סלאם, ואתם חלק מהסיבה לכך. אלוהים יודע מה יקרה מחר, אז זו הייתה דרך נהדרת איתכם כולם”, סיכם הסרבי.

“זכות לחלוק איתך את המגרש”

אלקראס אמר מנגד: “מה שאתה עושה ואומר הוא מאוד מעורר השראה, נובאק. אני באמת נהנה לראות אותך משחק, וזו הייתה זכות גדולה לחלוק איתך את המגרש. תודה על כל מה שאתה עושה, כי אתה באמת נותן לי השראה. לצוות שלי, תודה על הכול. אנשים לא יודעים כמה עבודה השקעתי, עד כמה רדפתי אחרי הרגע הזה, וכמה עברנו מול כל הדיבורים מסביב. הגביע הזה הוא גם שלכם”.

“אני חושב שזו הפעם הראשונה שרפא ראה אותי משחק חי מאז שהייתי בן 16, וזו זכות גדולה שיש אותו כאן. גם לחלוק איתך את המגרש זו הייתה זכות גדולה, פריבילגיה. תודה רבה. אני באמת מעריך את כל מה שהטורניר עושה בשבילנו, ואני כל כך שמח לחזור לכאן בכל שנה. האהבה שאני מקבל בכל פעם היא עצומה. תודה רבה שדחפתם אותי ברגעים הקשים. אני כבר לא יכול לחכות לחזור”, סיכם.