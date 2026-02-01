אלקרס גבר על דז'וקוביץ' והשלים גראנד סלאם

העברת המקל בעולם הטניס הושלמה היום (ראשון) באופן רשמי וסופי על המשטח הקשה במלבורן. קרלוס אלקרס, המדורג ראשון בעולם, רשם הישג היסטורי ובלתי נתפס כשגבר על נובאק דז'וקוביץ' בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, ובכך הפך לטניסאי הצעיר ביותר בהיסטוריה שמשלים "גראנד סלאם קריירה" – זכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים של הסבב.

הספרדי בן ה-22 הציג משחק הירואי ב"רוד לייבר ארנה", ולאחר שחזר מפיגור במערכה הראשונה, ניצח 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 בתום קרב מרתק. עם סיום הנקודה האחרונה, אלקרס התמוטט על המשטח בדמעות של אושר, כשהוא מבין ששמו נחקק באותיות של זהב בדפי ההיסטוריה של הענף. הוא שבר את שיאו בן ה-87 של האמריקאי דון באדג', והפך לגבר התשיעי בלבד בהיסטוריה שמחזיק בתארים מאוסטרליה, רולאן גארוס, ווימבלדון ואליפות ארצות הברית הפתוחה.

קרלוס אלקראס חוגג ניצחון גדול (רויטרס)

המשחק נפתח דווקא בשליטה של דז'וקוביץ' בן ה-38. הסרבי הוותיק השתמש בכל הניסיון שלו כדי להכתיב את הקצב וניצח בקלות יחסית במערכה הראשונה. אלא שאלקרס, כפי שעשה לא פעם בקריירה הקצרה והמפוארת שלו, מצא את הקצב מהקו האחורי והחל להתיש את "נולה" בראלים ארוכים ועוצמתיים. דז'וקוביץ', שקיווה להניף תואר מייג'ור מספר 25 ולשבור את שיאה של מרגרט קורט (שצפתה במשחק מהיציע), נראה עייף ככל שהמשחק התקדם.

למרות האכזבה המובנת, דז'וקוביץ' הפגין רוח ספורטיבית יוצאת דופן. מיד לאחר ההפסד, הוא טיפס מעל הרשת כדי לחבק בחום את יריבו הצעיר. "מה שאתה עושה הוא היסטורי, פשוט אגדי", אמר דז'וקוביץ' לאלקרס בטקס הענקת הגביעים. בחיוך מריר הוסיף הסרבי: "אתה עדיין צעיר מאוד, אז אני בטוח שעוד ניפגש פעמים רבות בשנים הקרובות".

הניצחון של אלקרס מסמל את תחילתו של עידן חדש. יחד עם יאניק סינר האיטלקי, השניים הפכו לכוח הדומיננטי בטניס העולמי, כשחלקו ביניהם את תשעת תארי הגראנד סלאם האחרונים. עבור אלקרס, מדובר בתואר מייג'ור שביעי בקריירה, נתון מדהים בהתחשב בגילו הצעיר.

אלקראס חוגג ניצחון בחיבוק עם ג'וקוביץ'. (רויטרס)

בין הצופים הנרגשים ביציע ניתן היה למצוא גם את רפאל נדאל, גיבורו של אלקרס ויריבו המיתולוגי של דז'וקוביץ', שראה מקרוב כיצד בן ארצו ממשיך את השושלת הספרדית המפוארת. דז'וקוביץ', מנגד, יצטרך להמשיך ולחכות להזדמנות הבאה כדי להפוך רשמית לטניסאי המעוטר ביותר בכל הזמנים, גברים ונשים כאחד, אך הערב במלבורן היה שייך כולו לילד הפלא מאלקרס.