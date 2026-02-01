מסטנטואונו וגולר בהרכב ריאל מדריד מול ראיו

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ימשיך היום (ראשון, 15:00), כשריאל מדריד תארח את ראיו וייקאנו למשחק חשוב מאוד מבחינת הבלאנקוס, כשהם ראו את ברצלונה מנצחת אתמול ופותחת פער של 4 נקודות בפסגה. הקבוצה מפרוורי הבירה תנסה להפתיע.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, דין האוסן, ראול אסנסיו, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

הימים האחרונים לא קלים בכלל לחבורה של לאברו ארבלואה, אחרי שהכרטיס הישיר לשמינית גמר ליגת האלופות כבר היה בכיס שלהם, אך הם איבדו אותו ברשלנות והפסידו 4:2 לבנפיקה של ז’וזה מוריניו, אקס המועדון. עכשיו המאמצים חוזרים לזירה המקומית, שם הלבנים עדיין רודפים אחרי בארסה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

מהצד השני, הקבוצה הקטנה יותר של העיר מדריד נמצאת בעונה לא פשוטה בכלל, כשהיא באזור של הקו האדום ומועמדת ישירה לירידת ליגה. זה כבר שלושה הפסדים רצופים עבור האורחת, שיודעת שכעת מצפה לה אחד האתגרים הקשים ביותר שיש בעולם הכדורגל, לקחת נקודות בברנבאו.

אז מדובר בדרבי של מדריד, אומנם אתלטיקה לא מעורבת, אך זה בהחלט יריבות קטנה שהולכת שנים אחורה וראיו לגמרי יודעת להקשות על ריאל, שניצחה אותה פעם אחת בלבד בחמשת המפגשים האחרונים, כשהשאר הסתיימו בתיקו. הפעם האחרונה שהאורחת לקחה נקודות מהאימפריה בלבן, הייתה בעונת 2022/2023, אז ניצחה 2:3.