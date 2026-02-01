יום ראשון, 01.02.2026 שעה 13:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

מסטנטואונו וגולר בהרכב ריאל מדריד מול ראיו

הארגנטינאי והטורקי פותחים ב-11 של הבלאנקוס ב-15:00 מול היריבה העירונית (חי בערוץ ONE). בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה בפנים, קמאבינגה פותח כמגן

|
פרנקו מסטנטואונו מבסוט (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו מבסוט (IMAGO)

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ימשיך היום (ראשון, 15:00), כשריאל מדריד תארח את ראיו וייקאנו למשחק חשוב מאוד מבחינת הבלאנקוס, כשהם ראו את ברצלונה מנצחת אתמול ופותחת פער של 4 נקודות בפסגה. הקבוצה מפרוורי הבירה תנסה להפתיע. 

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, דין האוסן, ראול אסנסיו, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה. 

הימים האחרונים לא קלים בכלל לחבורה של לאברו ארבלואה, אחרי שהכרטיס הישיר לשמינית גמר ליגת האלופות כבר היה בכיס שלהם, אך הם איבדו אותו ברשלנות והפסידו 4:2 לבנפיקה של ז’וזה מוריניו, אקס המועדון. עכשיו המאמצים חוזרים לזירה המקומית, שם הלבנים עדיין רודפים אחרי בארסה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

מהצד השני, הקבוצה הקטנה יותר של העיר מדריד נמצאת בעונה לא פשוטה בכלל, כשהיא באזור של הקו האדום ומועמדת ישירה לירידת ליגה. זה כבר שלושה הפסדים רצופים עבור האורחת, שיודעת שכעת מצפה לה אחד האתגרים הקשים ביותר שיש בעולם הכדורגל, לקחת נקודות בברנבאו.

אז מדובר בדרבי של מדריד, אומנם אתלטיקה לא מעורבת, אך זה בהחלט יריבות קטנה שהולכת שנים אחורה וראיו לגמרי יודעת להקשות על ריאל, שניצחה אותה פעם אחת בלבד בחמשת המפגשים האחרונים, כשהשאר הסתיימו בתיקו. הפעם האחרונה שהאורחת לקחה נקודות מהאימפריה בלבן, הייתה בעונת 2022/2023, אז ניצחה 2:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */