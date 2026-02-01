אלקראס במסלול הבטוח להיות הגדול מכולם

קרלוס אלקראס עשה היום (ראשון) היסטוריה. בגיל 22 בלבד, הספרדי זכה לראשונה בקריירה באליפות אוסטרליה והשלים זכייה בכל ארבעת תארי הגראנד סלאם במהלך הקריירה הישג שהפך אותו לצעיר ביותר אי פעם שעושה זאת, רגע שממקם אותו כבר עכשיו בשורה אחת עם הגדולים ביותר שידע הענף והוא רק בהתחלה שלו.

הניצחון המרשים במלבורן (6:2, 2:6, 3:6, 5:7) לא היה רק עוד תואר (25 מתחילת הקריירה), הוא היה חותמת. אלקראס הפך לשחקן שהצליח לזכות בכל אחד מארבעת הגראנד סלאמים לפחות פעם אחת הישג נדיר במיוחד, כזה שבדרך כלל מגיע רק בשלב מאוחר הרבה יותר בקריירה.

לשם השוואה, רפאל נדאל, המודל לחיקוי שלו, השלים את כל ארבעת תארי הגראנד סלאמים ‘רק’ בגיל 24. אלקראס עשה זאת שנתיים מוקדם יותר ונדמה שגם קצב ההתקדמות שלו מסמן משהו יוצא דופן אפילו בסטנדרטים של דור הזהב הספרדי.

רפאל נדאל ביציע (רויטרס)

רוג’ר פדרר האגדי השלים זכייה בכל ארבעת תארי הגראנד סלאם בגיל 27, נובאק ג’וקוביץ’ הבלתי נגמר ואנדרה אגאסי עשו זאת בגיל 29, ורוד לייבר רק בגיל 31. אלקראס, שעשה זאת בגיל 22 ו-272 ימים בלבד, מקדים את כולם בפער עצום.

ההשוואה הזו ממחישה עד כמה חריג המסלול שבו צועד הספרדי, לו כבר 7 מייג’ורים בסך הכל. בזמן שאגדות הענף הגיעו להשלמת הסלאמים בשלב מתקדם יחסית של הקריירה, קרליטו החביב עשה זאת עוד לפני שהגיע לשיא הפיזי שלו — נתון שממקם אותו בקטגוריה נדירה במיוחד.

בגמר חיכה לו נובאק ג׳וקוביץ׳, בן 38, אחד מגדולי הספורטאים בכל הזמנים והטניסאי הגדול מכולם (לפחות כרגע), שהגיע שוב לרגע האמת. הפער ביניהם עמד על 16 שנים, אך על המגרש זה נראה לפרקים כמו קרב שווה כוחות, כזה שממחיש עד כמה שני הדורות חופפים זה לזה ובעיקר עד כמה הסרבי הוא זן מיוחד ויוצא דופן, שלא במקרה עשה ועדיין קריירה כזו פנומנלית.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

נולה הגדול ראוי להמון מחמאות על הדרך. הוא פתח את הטורניר בצורה לא פשוטה, עבר את יאניק סינר בדרך לגמר אחרי קרב מתיש של 5 מערכות, והראה פעם נוספת מדוע גם בגיל מתקדם הוא עדיין מסוגל להתמודד עם הדור הצעיר ביותר של הטניס העולמי.

הגמר עצמו, שאולי בראייה גדולה גם סימל את העתיד בין נובאק לקרלוס, לא היה טיול עבור הספרדי, רחוק מכך. אחרי חצי גמר מתיש שבו סבל מהתכווצויות שרירים, הוא נזקק לסט אחד כדי להניע את הגוף ולהיכנס לקצב. מהרגע הזה משהו השתחרר והספרדי נראה חד, מהיר ובטוח בעצמו הרבה יותר. ועדיין הסרבי ידע להוות יריב ראוי, אפילו מבחינת פיזית, ובטח מבחינת אתלטית עם כמה נקודות לפנתאון, שהרימו את הקהל במלבורן.

אחד האלמנטים הבולטים בטורניר הזה היה השינוי בהגשה שלו. אלקראס עבד עליה לאורך השבועות האחרונים והיא הפכה יציבה יותר, מזכירה במידה מסוימת את זו של ג׳וקוביץ׳ (שאגב גם צחק על זה ושאל מה מגיע לו על כך), שינוי שהעניק לו יתרון משמעותי במיוחד בנקודות הלחץ.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

אבל מעבר לטניס עצמו, אי אפשר להתעלם מהאופי. אלקראס משחק כאילו מדובר בגמר שמיני שלו בקריירה ולא ברגע שעשוי להגדיר דור. זה כאמור, היה הגמר השמיני שלו במעמדי גראנד סלאם ומאסטרס ומתוכם הוא כבר ניצח שבעה מאזן יוצא דופן בכל קנה מידה.

יש לו הכל. פיזיות אדירה, מהירות, ידיים רכות, עוצמות מהקו האחורי ובעיקר אופי. הרבה אופי. הוא משחק בלי פחד, בלי לחשוב על היריב שממול, גם כשמדובר בג׳וקוביץ׳ הגדול שעשה כבר הכל מהכל, וגם כשהבמה גדולה ומכבידה.

עוד לפני המשחק ניתן היה לראות את זה. אלקראס צוחק עם הצוות שלו, רוקד, משדר קלילות מוחלטת. כאילו מדובר בעוד יום עבודה. זו היכולת להגיע מוכן מנטלית לרגעים הגדולים באמת.

אלקראס ברגע של אומנות (רויטרס)

עם שבעה תארי גראנד סלאם כבר בגיל 22, העתיד שלו נראה מזהיר בצורה יוצאת דופן. אם ימשיך בקצב הזה ואם הגוף יאפשר לו, יש לו עוד לפחות 10 עד 15 שנים בצמרת. קרלוס אלקראס לא רק זכה הבוקר באליפות אוסטרליה הוא שלח הצהרה ברורה שהוא לגמרי בדרך להפוך לגדול בהיסטוריה, בגמר שאולי סימל גם את חילופי השלטון בטניס בטבלה ההיסטורית שתתהפך בעתיד.