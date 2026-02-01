יום ראשון, 01.02.2026 שעה 14:46
ספורט אחר  >> טניס

64 מיליון בגיל 22: הרווח הגדול של אלקראס

הודות לזכייה באליפות אוסטרליה, הספרדי הצעיר המשיך לטפח בבטחה את חשבון הבנק שלו עם סכום נאה של 4.15 מיליון דולר. ומה עם ג'וקוביץ'? לא לדאוג

קרלוס אלקראס מרוצה (רויטרס)
קרלוס אלקראס מרוצה (רויטרס)

קרלוס אלקראס ממשיך לרשום היסטוריה לא רק על המגרש, אלא גם בחשבון הבנק. זכייתו היום (ראשון) באליפות אוסטרליה העניקה לספרדי הצעיר 4.15 מיליון דולר, סכום שמקפיץ את סך כספי הזכיות שלו בקריירה ל-64.2 מיליון דולר, וכל זה חשוב להזכיר בגיל 22 בלבד.

בפסגת טבלת המרוויחים ההיסטורית של הטניס ניצב הפיינליסט, שראוי למלא כבוד על הטורניר שעשה גם בגיל 38, נובאק ג’וקוביץ’. הסרבי המעוטר מדורג ראשון עם סכום עתק של כ-193 מיליון דולר מכספי זכיות בלבד, נתון שממחיש פעם נוספת את גודל הקריירה האגדית שבנה.

בדרך להשאיר מאחור את מארי האגדי

בכל אופן, אלקראס מדורג כרגע במקום החמישי בטבלת המרוויחים בכל הזמנים, אך הוא רחוק רק 400 אלף דולר ממעבר את אנדי מארי, מי שעשה קריירה מפוארת בצמרת הטניס העולמי.

למעשה, עוד כחצי מיליון דולר בלבד, והספרדי הצעיר יחלוף על פני הבריטי ויטפס למקום הרביעי בטבלת המרוויחים ההיסטורית של הענף.

קרלוס אלקראס מרים את הקהל (רויטרס)קרלוס אלקראס מרים את הקהל (רויטרס)

הנתון הזה הופך למרשים עוד יותר כשמבינים שאלקראס הגיע למספרים הללו בגיל צעיר במיוחד, הרבה לפני שטניסאים אחרים בכלל התקרבו לסכומים כאלה. וכל זאת מבלי לכלול חוזי חסות, פרסומות ושיתופי פעולה מסחריים, שם המספרים גבוהים אף יותר.

