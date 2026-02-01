בעקבות תקרית ינאי: איסור לשבת ליד הספסלים

תקדים עופר ינאי. לאחר שבעלי הפועל תל אביב ניסה אמש להטריל את יונתן אלון, מאמן הפועל ירושלים, במהלך משחק רבע גמר הגביע בו הפסידה הפועל ת"א להפועל ירושלים 93:83, במנהלת ליגת העל מתכוונים לבצע שינויים.

כזכור, ינאי שהה סמוך לספסל הפועל ירושלים צילם ואף העלה לרשתות שלטענתו אלון עבר את הקו שמותר למאמני הקבוצות לשהות בו. לאחר מכן ינאי עזב את המקום, דיבר עם המשקיף, טען שהלך כדי להביא מטען, ואז שופטי המשחק דרשו שיצא מהאולם במנורה מבטחים, פרצה מהומת ענק שגרמה להפסקת המשחק.

אלון: ״לא הפריע לי שעופר ישב מאחוריי״

השינוי עליו הוחלט במנהלת

לאור האירועים, במנהלת ליגת העל בכדורסל מתכוונים לבצע שינויים בתקנות, אשר התכנון הוא לאסור על אוהדים לשבת בשורה שבה ממוקמים ספסלי הקבוצות, וכן לאסור על בעלי תפקידים שהם לא חלק מהצוות המקצועי גם לשבת בסמוך לספסלים. הכוונה שההליך יהיה הדרגתי, יתחיל חלקו השנה וייכנס במלואו בעונה הבאה.