"אלונה טעתה, הפועל חיפה קורבן לא מכובד"

אחרי שחתם בשורות הפועל באר שבע לעונה הבאה, ג’בון איסט הצטלם עם החולצה של קבוצתו החדשה, זאת למרות שהוא תחת חוזה עד תום העונה בהפועל חיפה, שאת אוהדיה זה הרתיח וגרם להם לפוצץ את האימון ביום שישי. עו”ד איל יפה עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אני ראיתי פוסט שהעלית וכתבת שהאמת חייבת להיאמר ואיך מועדון גדול טועה ושלא יחשבו שזה חוקי, טענת שהם היו זועקים ומאשימים. תגיד איך אתה רואה את העניין הזה שבאר שבע הציגה את איסט ועם החולצה כשיש עוד משחקים?

“הם עשו בכוונה לדעתי ואם אני הפועל חיפה אני שם אותו ביציע עד סוף העונה. שנה שעברה זלאטנוביץ’ חתם ולא ראינו שום חולצה בב”ש הזעקתי את זה שאנחנו מתדרדרים בכל המערכת הזאת של הספורט וההגינות הזאת ויחסים הדדיים בין הקבוצות. יכולים לטעון שזה חוקי כי מי שמסתיים החוזה שלו אז אפשר לעשות מו”מ בינואר, אבל להצטלם עם חולצה של קבוצה אחרת זה נוגד הכל”.

אם היית היועץ המשפטי מה היית מייעץ ליואב כץ?

”להגיש תלונה להתאחדות”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

אתה אומר שזה לא חוקי.

”זו התנהגות בלתי הולמת לפי התקנון, זו התנהגות שלא אמורה להיות קיימת, נכון, גם בעולם שחקנים חותמים אבל אין מצב ששחקן שרשום בקבוצה אחת מצטלם עם מדים של קבוצה אחרת לפני שעבר אליה. המשחק ביניהן עוד כמה שבועות וזה לא נעשה בתום לב, עשו את זה כדי שיעבור מיידית ואני לא מאמין בתום לב ועם כל הכבוד לאלונה ברקת, היא טעתה בגדול וכל ההיתממות הזאת, אם זה היה הפוך הם היו צועקים והייתי כותב אותו הדבר. הם פגעו בספורטיביות של המשחק הקרוב, איסט לא ישחק מול ב”ש בכל מקרה”.

יכול להיות שהוא ישחק בב”ש נגד הפועל חיפה.

”אם הפועל חיפה תסכים להעביר אותו עכשיו אז שיגדילו את הסכום פי 3”.

הם ביקשו 800 והיא הציעה 500 וזה נגמר, בסוף זה ייסגר על 300-400.

”אם אני יואב כץ ואני מפסיד את החלוץ מספר אחת שלי, אז לפחות למקסם את הרווח ובטח שעשו את זה ככה. היה צריך לעלות למיליון, למה לרדת ל-400?”

ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

מצד שני, נעשתה גם פגיעה בקבוצה שלו ועקרון ספורטיבי, איבד את החלוץ הכי טוב שלו והוא צריך לדאוג לחלוץ חדש. ב”ש מרוויחה כפול כי היא לא רוצה את תורג’מן והיא חוסכת משכורות ותהנה משחקן שהיא רוצה. הפועל חיפה אבל אולי טוענת שהיא רוצה חלוץ זר ולא את האחרים.

”הפועל חיפה היא קורבן לא מכובד אין ספק. אנשי הספורט צריכים לקוות שזה לא יקרה דברים כאלה. זו קבוצה גדולה שבאה על קבוצה שלא מהטופ 5 וזו לא פעם ראשונה שהקבוצות הגדולות מנצלות את הכוח”.

אוניברסיטה עשו להם.

”יכול להיות שכן אבל אולי זה יעלה לב”ש בעוד 300 אלף”.

זה לא יעלה כי יואב כץ יוצא פראייר עד כה. אולי אין להם בעיה אבל לשלם קנס והעיקר לזכות בתואר.

”הוא לא ישחק בהפועל חיפה כנראה ועשו להם עוול והתנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת, יואב כץ צריך למקסם את זה והוא יכול לקבל עוד כמה מאות אלפים”.

"גם עם איגור זלאטנוביץ' היה דבר דומה והם שמרו על זה בשקט" (עמרי שטיין)

גם אם הוא יביא חלוץ וייקח לו זמן להתאקלם, מי ערב לכך שהוא ייתן את המספרים של איסט? יכול להיות שהם ירדו ליגה.

”נכון, זלאטנוביץ’ היה דבר דומה והם שמרו על זה בשקט”.

שמרו על זה בשקט עד שפוצצנו את העניין.

”בגלל זה אמרתי שחלפה הבושה”.

יואב כץ לא יצר איתך קשר?

”לא”.