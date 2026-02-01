יום ראשון, 01.02.2026 שעה 15:59
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"מאמנים שלא עשו זאת אומרים שיש לשחק עם צעירים"

קניאס ב"שיחת היום": "מאמנים כמו עטר שלא נתנו לצעירים לשחק, עכשיו אומרים שכן צריך". אהרונוביץ: "למה קאני וסטיוארט שלא עושים כלום משחקים?"

|
נבות רטנר (עמרי שטיין)
נבות רטנר (עמרי שטיין)

אומנם בקושי רב, אך מכבי חיפה עשתה זאת, וחזרה אתמול (שבת) אל מסלול הניצחונות כשגברה 2:3 על עירוני טבריה בסמי עופר. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס עלו לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

נבות רטנר צריך לפתוח בהרכב כל הזמן. לא בגלל שחסרים שחקנים, אלא כי הוא עושה קפיצה, הוא שיחק כמה משחקים וכל דקת משחק אנחנו רואים כמה כישרון יש בו. מה אתם חושבים על הילד?
אהרונוביץ: “אני את שלי כתבתי בטור לגבי רטנר. אני לא הכרתי אותו כמו גידי ועד שאני לא רואה על כר הדשא אני לא מדבר. כשאתה מסתכל על המשחק מול נתניה, הוא היה הכי גרוע על המגרש, ואני לא אומר בגלל ת”ז כזאת או אחרת. אני לא מסתכל אם הוא בן 16-17 או 35, מי שטוב צריך לשחק ונגד נתניה הוא היה גרוע, הוציא אותו מההרכב בצדק ואתמול בכר הכניס אותו לחצי שעה והוא היה ענק, גם הכרטיס האדום נעשה עליו, הוא היה זמין לקבל כדורים ושיחק כל הזמן קדימה וראה מהלך קדימה, הראה חוסן אגרסיבי. הוא קליל רגליים”.

קניאס: “אני לא מחפש לקבל מדליה בניגוד אליכם, אבל אמרתי שהוא צריך לשחק בהרכב כבר לפני כמה חודשים וזה לא השחקן הראשון, אמרתי את זה גם על אבו פאני וגם על שון וייסמן. רטנר הוא כוכב כדורגל והוא צריך לשחק כמה שיותר, לא יודע אם 90 דקות כל משחק ובהרכב, זה פופוליסטי מדי והיו מאמנים שלא נתנו דקות משחק והם מדברים על ברק”.

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

על מי אתה מתכוון?
קניאס: ”כל מיני פרשנים שהיו מאמנים לא נתנו לשחקנים צעירים לשחק ופתאום אומרים שצריך מרקם של צעירים, בסוף חיפה קבוצה הישגית וקבוצה שצריכה להשיג תוצאות טובות וגם לתת לצעירים לשחק”.

אם אני עושה 1+1, מאמן שאימן במכבי חיפה ולא שיתף צעירים זה רק ראובן עטר.
קניאס: ”גם, היו מאמנים שנתנו והיו כמה שלא, ובסוף זה צריך להיות עם איזון כדי שהקבוצה גם תצליח. אני זוכר את שלמה שרף הגדול שהעלה את ברקוביץ’ והוא שיחק עם עטר, הוא היה מכניס אותו ל-30 דקות כדי לחנך אותו ולתת לו תהילה ישר, אז ברק עושה נכון שהוא נותן לו לא לא תמיד לרוץ, והוא ילד שירוץ עם הקבוצה. מכבי חיפה בעונה שעברה ניצחה קבוצה בפנדלים מליגה א’. יש הסתבכויות והגביע זה לא משחק קל. מי שישחק עם הנוער ביום רביעי לא יהיה בסגל לבוגרים גם ביום שבת כי הם יחזרו בחמישי ושחקן יחזור שחוק”.

ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)

אתמול הוא נתן לשחקנים ששיחקו ביום שישי חצי משחק.
קניאס: “יש הבדל בין לטוס וזה כמה שעות טובות עד שיחזרו הביתה וזה מסע, זה לא כמו הונגריה לווינה שזה לוקח שעה, השחקנים חוזרים תשושים וצריך להסתכל על הקבוצה הבוגרת ולהיות אינטרסנט, הוא צריך את רטנר. זה לא כמו ינון שיש לו מחליף והכל בסדר. לכולם יש מחליפים, לא לרטנר”.

מכבי חיפה לא הייתה טובה אתמול.
איציק: “מכבי חיפה לא הייתה טובה וברק צריך לעשות טיפה חשבון נפש. אני לא בא בטענות לצעירים שנכנסו, אבל לא הגיוני שכמה משחקים קאני וסטיוארט לא פוגעים בכדור ולא עושים הרבה, לא הרגשת אותם והיכולת קטסטרופלית, לא יכולים לעבור עמוד וכיסא והם ממשיכים לשחק. למה הוא נותן להם? אני מחכה לרגע שבנסון יהיה בעניינים ויביאו את ברוניניו עוד העונה הזאת ואני רוצה לראות את עלי מוחמד ואיתן אזולאי וחזיזה חוזרים, אני אומר לך שכרגע אין להם מקום כמחליפים, ואז עוד תהיה איכות התקפית”.

