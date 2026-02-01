יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:26
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

הסודות של אלופי המחר: המדליסט האולימפי הבא

הפודקאסט החדש של מכון וינגייט בפרק מיוחד על האקדמיה למצוינות בספורט שפועלת במכון. והפעם: רחלי ויגדורצ'יק מארחת את מנהל האקדמיה, אייל אהרנסון

|
האלופים של המחר (בינה מלאכותית)
האלופים של המחר (בינה מלאכותית)

האם אי פעם תהיתם מה המרכיב הסודי שהופך ספורטאים מחוננים לאלופים בינלאומיים? התשובה נמצאת ממש כאן, על הגבעה במכון וינגייט - המכון הלאומי למצוינות בספורט.

בפרק החדש של פודקאסט הספורט האולימפי wincast מבית מכון וינגייט צוללת המנחה רחלי ויגדורצ'יק ספורטאית אולימפית ומאמנת עבר אל תוך הלב הפועם של – האקדמיה לספורט.

בית המקדש של הספורט ההישגי

אורח הפרק, אייל אהרנסון, מנהל האקדמיה, סוקר את פעילות האקדמיה שמספקת מעטפת הוליסטית של 24/7, המעניקה לספורטאים בגילאי 12–18 את התנאים הטובים ביותר כדי להפוך לגרסה הכי טובה של עצמם.

אז מה מחכה לכם בפרק?

מודל ה-30-30-20: איך האקדמיה מבטיחה ש-8 מתוך 10 ספורטאים יגיעו לפסגת הספורט הישראלי והעולמי?

המהפכה בחינוך: איך וינגייט הצליחה להקים את בית הספר הראשון בישראל שמתאים את הלימודים לאימונים – ולא להפך?

החיים לצד האגדות: איך זה מרגיש לספורטאי צעיר לשבת בחדר האוכל מאחורי ארטיום דולגופיאט או להתאמן על המזרן לצד רז הרשקו?

הנחישות של ההורים: אהרונסון מדבר על הקושי לשלוח ילד לפנימייה והמעבר מ"חוג מורחב" לקריירה מקצוענית.

מעבדה להצלחה אולימפית

האקדמיה, שמונה כיום 157 ספורטאים ב-13 ענפים שונים, היא הצינור המרכזי למשלחות האולימפיות של ישראל ואם בטוקיו ופריז ראינו 10 בוגרי אקדמיה, היעד לברייסבן 2032 כבר עומד על 25+.

"אנחנו סוג של אקסלרטור (מאיץ) למצוינות," מסביר אהרונסון. "התפקיד שלנו - לעזור לספורטאי לפרוץ את תקרת הזכוכית".

הצטרפו לרחלי ויגדורצ'יק ואייל אהרונסון לפרק מרתק שנותן הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ייצור האלופים.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.

