הסודות של אלופי המחר: המדליסט האולימפי הבא

האם אי פעם תהיתם מה המרכיב הסודי שהופך ספורטאים מחוננים לאלופים בינלאומיים? התשובה נמצאת ממש כאן, על הגבעה במכון וינגייט - המכון הלאומי למצוינות בספורט.

בפרק החדש של פודקאסט הספורט האולימפי wincast מבית מכון וינגייט צוללת המנחה רחלי ויגדורצ'יק ספורטאית אולימפית ומאמנת עבר אל תוך הלב הפועם של – האקדמיה לספורט.

בית המקדש של הספורט ההישגי

אורח הפרק, אייל אהרנסון, מנהל האקדמיה, סוקר את פעילות האקדמיה שמספקת מעטפת הוליסטית של 24/7, המעניקה לספורטאים בגילאי 12–18 את התנאים הטובים ביותר כדי להפוך לגרסה הכי טובה של עצמם.

אז מה מחכה לכם בפרק?

מודל ה-30-30-20: איך האקדמיה מבטיחה ש-8 מתוך 10 ספורטאים יגיעו לפסגת הספורט הישראלי והעולמי?

המהפכה בחינוך: איך וינגייט הצליחה להקים את בית הספר הראשון בישראל שמתאים את הלימודים לאימונים – ולא להפך?

החיים לצד האגדות: איך זה מרגיש לספורטאי צעיר לשבת בחדר האוכל מאחורי ארטיום דולגופיאט או להתאמן על המזרן לצד רז הרשקו?

הנחישות של ההורים: אהרונסון מדבר על הקושי לשלוח ילד לפנימייה והמעבר מ"חוג מורחב" לקריירה מקצוענית.

מעבדה להצלחה אולימפית

האקדמיה, שמונה כיום 157 ספורטאים ב-13 ענפים שונים, היא הצינור המרכזי למשלחות האולימפיות של ישראל ואם בטוקיו ופריז ראינו 10 בוגרי אקדמיה, היעד לברייסבן 2032 כבר עומד על 25+.

"אנחנו סוג של אקסלרטור (מאיץ) למצוינות," מסביר אהרונסון. "התפקיד שלנו - לעזור לספורטאי לפרוץ את תקרת הזכוכית".

הצטרפו לרחלי ויגדורצ'יק ואייל אהרונסון לפרק מרתק שנותן הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של ייצור האלופים.

