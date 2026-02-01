יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

אביו של ימאל: מח*** אותי לראות אותך משחק

הכישרון הצעיר של ברצלונה חזר לבלוט באלצ’ה, ואביו יצא מגדרו בשידור חי אחרי השער של בנו במרטינס ואלרו: "איזה גדול אתה, בן, שאלוהים יברך אותך"

|
לאמין ימאל ואביו (IMAGO)
לאמין ימאל ואביו (IMAGO)

לאמין ימאל ממשיך להפתיע. הכדורגלן הצעיר של ברצלונה חזר להיות אחד הגיבורים בלה ליגה עם שער מרהיב מול אלצ’ה, מהלך שהדליק את אצטדיון מרטינס ואלרו, וגם את הרשתות החברתיות.

בגיל 18 בלבד, הכוכב הצעיר ממשיך לכתוב פרקים של קדימות יוצאת דופן דרך שערים. אחרי השער שכבש בדקה ה-6 ופתח את התוצאה, אחת התגובות שעוררו את מירב תשומת הלב הייתה דווקא של אביו.

מוניר נסראוי שיתף דברים בסרטון שפרסם בפרופיל האינסטגרם שלו. “איזה גדול אתה, בן… לראות אותך משחק ככה מח*** אותי. שאלוהים יברך אותך”, אמר.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

כצפוי, דבריו של אביו של לאמין הפכו לוויראליים בתוך דקות ספורות, בעיקר בשל הישירות והעוצמה שלהם. ברצלונה עזבה את אלצ’ה עם ניצחון נוסף 1:3, שמחזק עוד יותר את מעמדה בפסגת לה ליגה, הרבה בזכות השער הראשון של לאמין, שהיה שוב דמות מרכזית על הדשא. עבור אביו, הבמה נותרה הרחק מהמגרש.

רצף אינסופי של רגעים

אביו של לאמין הפך לדמות קבועה ברשתות החברתיות, בזכות שורה של סרטונים ושידורים חיים שהזניקו את הוויראליות שלו. בין הרגעים המדוברים ביותר נמצא קליפ סוריאליסטי שבו הוא נראה במטבח שלו, משוחח עם בובת תצוגה שמייצגת את בנו בזמן שהוא מכין נאגטס, רגע שהתפשט במהירות בשל הטון ההומוריסטי והמבולבל שלו.

גם תיעודים משפחתיים אחרים זכו לפופולריות, כמו “קרב” אגרוף היתולי עם הכדורגלן הצעיר, או תמונות ישנות שבהן הוא נראה לובש חולצה של ריאל מדריד, מה שעורר דיון נרחב בשל היריבות ההיסטורית עם ברצלונה.

למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
