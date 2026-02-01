אביו של ימאל: מח*** אותי לראות אותך משחק

לאמין ימאל ממשיך להפתיע. הכדורגלן הצעיר של ברצלונה חזר להיות אחד הגיבורים בלה ליגה עם שער מרהיב מול אלצ’ה, מהלך שהדליק את אצטדיון מרטינס ואלרו, וגם את הרשתות החברתיות.

בגיל 18 בלבד, הכוכב הצעיר ממשיך לכתוב פרקים של קדימות יוצאת דופן דרך שערים. אחרי השער שכבש בדקה ה-6 ופתח את התוצאה, אחת התגובות שעוררו את מירב תשומת הלב הייתה דווקא של אביו.

מוניר נסראוי שיתף דברים בסרטון שפרסם בפרופיל האינסטגרם שלו. “איזה גדול אתה, בן… לראות אותך משחק ככה מח*** אותי. שאלוהים יברך אותך”, אמר.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

כצפוי, דבריו של אביו של לאמין הפכו לוויראליים בתוך דקות ספורות, בעיקר בשל הישירות והעוצמה שלהם. ברצלונה עזבה את אלצ’ה עם ניצחון נוסף 1:3, שמחזק עוד יותר את מעמדה בפסגת לה ליגה, הרבה בזכות השער הראשון של לאמין, שהיה שוב דמות מרכזית על הדשא. עבור אביו, הבמה נותרה הרחק מהמגרש.

רצף אינסופי של רגעים

אביו של לאמין הפך לדמות קבועה ברשתות החברתיות, בזכות שורה של סרטונים ושידורים חיים שהזניקו את הוויראליות שלו. בין הרגעים המדוברים ביותר נמצא קליפ סוריאליסטי שבו הוא נראה במטבח שלו, משוחח עם בובת תצוגה שמייצגת את בנו בזמן שהוא מכין נאגטס, רגע שהתפשט במהירות בשל הטון ההומוריסטי והמבולבל שלו.

גם תיעודים משפחתיים אחרים זכו לפופולריות, כמו “קרב” אגרוף היתולי עם הכדורגלן הצעיר, או תמונות ישנות שבהן הוא נראה לובש חולצה של ריאל מדריד, מה שעורר דיון נרחב בשל היריבות ההיסטורית עם ברצלונה.