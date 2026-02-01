גלוך חולה ואינו בסגל של אייאקס מול אקסלסיור

המחזור ה-21 בליגה ההולנדית ימשיך היום (ראשון, 13:15) ואחרי שסתיו למקין מטוונטה ואלי דסה מניימיכן כבר שיחקו, יגיע תור אייאקס, שתתארח אצל אקסלסיור רוטרדם, אך היא תעשה זאת ללא אוסקר גלוך, כיוון שהוא חולה ועל כן נותר מחוץ לסגל של קבוצתו להתמודדות.

הקשר הישראלי וחבריו סיימו את קמפיין ליגת האלופות שלהם עם טעם מר והפסד נוסף, שישי במספר, ב-2:1 לאולימפיאקוס. כעת, נותר להם להציל את מה שנותר מהעונה הזו, כשחלום האליפות רחוק אבל השאיפה לשוב למפעל האירופי הבכיר בעונה הבאה עוד קיימת. ניצחון ימקם אותם לפחות זמנית במקום השני, מעל ניימיכן ופיינורד, היריבה העירונית של הקבוצה אותה היא פוגשת.

מנגד, המארחת אמנם הצליחה להתאושש מהתבוסה 5:1 לפ.ס.וו איינדהובן לפני כחודש עם שלושה תוצאות תיקו רצופים, כולל 0:0 נגד למקין וטוונטה, אך לא מצליחה להתרומם ולברוח מהתחתית, כשהיא במרחק שש נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, מקום בו היא לא רוצה להיות אחרי ששבה לליגה הבכירה.