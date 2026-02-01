גרינפלד על תקרית האוהדים: כמו סרט בריחה

אחרי שחשפנו כי לפני מעל לשבוע השופט אוראל גרינפלד הותקף לכאורה על ידי אוהדי מכבי יפו עם יציאתו מהאצטדיון אל עבר רכבו, כשבעקבות כך המועדון עמד לדין, כעת השופט בחר לספר את הצד שלו בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אני מחזיר אותך להתמודדות ששפטת שם. תסביר לנו מה קרה עם האלימות שאני לא יודע איך היא מתרחשת נגד שופטים.

”אני שמח לשמוע קודם כל שאתם נותנים לזה במה, כי בלי השת”פ בין המועדונים אליכם להסברה כמה זה הורס את הספורט לא יהיה כלום, אז קודם כל תודה. זה פחות האישיו מי הקבוצה, זה יותר הסיפור איזה ספורט וכדורגל אנחנו רוצים, ושופט, כל מי שקשור למשחק אפילו, שחקנים ומאמנים, צריכים להרגיש ביטחון. כששופט יוצא ממשחק ואוהדים שחיכו לקבוצה למחות על ההפסד, רואים את השופט ורצים אליו עשרות אוהדים וזו תחושה לא נעימה, חוסר ביטחון כזה, ושני מאבטחים שליוו אותי לרכב לא יכולים לאבטח כמו שצריך ומצער שזה קורה”.

מה קרה שם אבל עם האוהדים כשאתה יוצא מהאצטדיון?

”לבלומפילד יש שתי כניסות אוהדים, אז כשיצאתי עם מאבטחים לא היה אף אוהד. כשהגענו לחנייה אז אוהדים שחיכו בצד השני לקבוצה שלהם זיהו אותי ומישהו צעק את השם שלי ואז רצו אליי והמאבטחים אמרו לי להיכנס מהר לרכב. הקיפו את הרכב והיו יריקות, קללות, רצון לפתוח את הדלת לרכב, שהספקתי לסגור, לא נתנו לי לנסוע והמאבטחים צעקו עליי לנסוע אז הדרך הייתה חסומה”.

אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

חששת שייכנסו לרכב וישברו לך את הזכוכיות? ספר את החוויה שחווית כשאתה ברכב.

”תחושה לא נעימה שלקחתי אותה קדימה, ביום רביעי האחרון הייתי בהרצאה לבני נוער והבאתי את הכתבה שאתם העליתם ושיתפתי את התחושות שלי, זה לא נעים. אתה רואה אוהדים שמקללים וזורקים ובועטים ברכב, מנסים להיכנס לאוטו ולא יודע איך זה ייגמר. לצערי או לשמחתי אני מספיק מנוסה והייתי גם ביס”מ וראיתי דברים יותר מורכבים, אבל אם אנחנו רוצים שופטים בעתיד והורים שיתנו לילדים שלהם להיות שופטי כדורגל, כשהם רואים אירועים וכתבות כאלו אז לא יודע מי ישלח את הילד שלו. אולי היה נכון להזמין משטרה לפני שיצאתי החוצה אבל לא חושב שמישהו ידע שזה יקרה”.

כשאתה יושב בתוך הרכב ומקיפים אותך, חוץ מהתחושה הלא נעימה, יש תחושה שזה ייגמר יותר רע או שאתה בטוח בעצמך שתיחלץ מהאירוע?

”תחושה עצובה שאיך מגיעים למצב הזה קודם כל, אתה רואה את האנשים מנסים להדוף את החברים שלהם והמאבטחים חסרי אונים כי היו שניים מול עשרות אוהדים”.

מה קרה לרכב?

”הנזק הוא לשמחתי רק ברכוש ולא בגוף של אף אחד, אין לי מושג מה קרה שם שבעטו וחבל שזה קורה”.

חששת שזה יהיה נזק פיזי גם ולא רק לרכב?

”זה אירועים שאתה יודע איך הם מתחילים ולא יודע איך זה נגמר, המאבטחים פשוט צעקו להיכנס לאוטו ולא סתם זה קרה, זה ממש סרט של בריחה ואני לא צריך לברוח, אני צריך לסיים משחק כדורגל בחיוך ולפגוש אוהדים בצורה תרבותית ולצערי זה לא המקרה הראשון שקרה העונה, ולא רק לי, וצריך לעצור את זה”.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

יפו טענה שלא קרה כלום, וטענו שאתה נכנסת לרכב וקודם צילמת ולא ברחת.

”אני יודע שיפו לא הכחישה כלום ממה שקרה והמצלמות הראו את מה שקרה ובדקו מה שכתבתי, בעניין הטלפון לא הספקתי ורק רציתי להבריח את האנשים שניסו להיכנס וזה גרם לי לחשוב להתקין מצלמה באוטו, ואם לא הייתה מצלמת אבטחה, אז מה אני אריב עם מילה שלי נגד 50 איש? לשמחתי הם הודו בדברים”.

יש לך עוד שנה לשפוט או שאתה פורש? בעניין הגיל. האם זה גם נתן לך אולי מחשבה של מה אתה צריך את הדבר הזה? למרות שאתה מקצוען, אולי באת הביתה ואמרת ‘מה אני עושה פה’?

”בתפקיד שלי אני יותר מסתם שופט כדורגל, לא סתם אני בא להרצאות והרצון שלי זה לגייס את הדור הבא ואני שופט מנוסה ואני מסתכל על הדברים הטובים והערכים הטובים והריגוש הזה, פחות דברים מהסוג הזה, אבל שום דבר לא ינצח את הרצון והתשוקה שלי ואנשים נוספים בתחום. עצוב ואנחנו עם הפנים קדימה”.

אני רוצה לשאול, לדעתך הקנס שהביאו להם זה מעביר את המסר? דברים לא יקרו או שהקנס לא מספיק.

”כל מספר שהיית כותב זה היה זהה לעצם ההכרה של בית הדין לחומרת המעשה. אין ערך לחיי אדם בכסף או התנהגות דומה, המספר לא רלוונטי, אלא ההכרה שדבר כזה לא יכול לקרות והשופטים וכל העוסקים במלאכה צריכים להרגיש ביטחון, כמו שזה קורה בכל משחק בדר”כ ושאני יוצא בבטחה ולא קורה כלום”.

אוראל גרינפלד (גיא בן זיו)

אתה משתתף גם בקורס של שופטים בכירים באירופה לקראת השלבים של המפעלים.

”כן, אני טס לקורס הכי גבוה שאפשר להיות, שמח לייצג את המדינה בתקופה המורכבת הזאת בקורס הזה, הוא יכלול הרבה מבחנים עיוניים ומעשיים, המטרה להכין אותנו לשלבים הבאים במסגרות האירופאיות ואני מקווה שיהיה הכל נהדר ונייצג בכבוד”.

פעם הבאה נדבר איתך על השיפוט עצמו וכל העונה, ביקשת להתרכז במקרה ושלא נדון בעונה, פעם הבאה נדבר על העונה ומקווה שלא נדון על המעשים האלו.

”בשמחה. ומקווה שלא תדברו עם אף שופט אחר על אירועים מהסוג הזה”.