"האירוע של ינאי היה מתוכנן, הוא נהנה מזה"

לא רגוע בהפועל תל אביב. על רקע היכולת הלא טובה של המועדון, אתמול (שבת), נחלו האדומים הפסד נוסף, 93:83 להפועל ירושלים, כשמעבר לכך בעלי הקבוצה עופר ינאי גרם לסערה כשצילם את מאמן היריבה יונתן אלון עובר את הקו וכשהורחק סירב להתפנות. אסף שלם, יו”ר איגוד השופטים, שפך אור על מה שהתרחש שם בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך ראית את האירועים אתמול?

”אירוע מיותר שפגע במעמד גביע המדינה בין שתי קבוצות מצוינות, אירוע מיותר ועצוב”.

עופר ינאי החליט לזרוק לשופטים שלך בשבוע שעבר ועכשיו זה, מה אתה חושב על זה שלא עשו כלום בפעם שעברה?

”אנחנו עושים הפרדה בין איגוד השופטים למשפטים, יש אירועים חריגים להעביר לתובע והוא יחליט מה לעשות ואנחנו לא מתערבים ומשפיעים, אנחנו חשבנו אחרת והוא חשב אחרת ומכבדים את זה”.

עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

אתה תדרכת את השופטים אתמול והראיתם סיטואציות שיהיו?

”השופטים שלי לא עוברים את התדרוך כי הם מצוינים ובוגרים. כשיש אירועים אף אחד לא אומר להם איך לנהוג, הם יודעים איך”.

תספר מה היה שם, הוא עלה ליציע וכו’.

”הוא לא הורחק כי הוא עמד לצד הפועל ירושלים, אנחנו לא יכולים להחליט על כל אחד איפה והא יושב כי הוא קנה כרטיס. בעיניי זה היה מיותר, הוא קם מהכיסא והלך שוב פעם למזכירות ואגב הוא עשה את זה גם שנה שעברה”.

ממה הוא נהנה?

”הוא נהנה מהאירוע של אתמול. זה לא ברור שזה אירוע מתוכנן? זה אירוע מתוכנן כמו פעם קודמת”.

“אם הם יתבעו נדע להתמודד”

הכתב שלנו ריף גרוס רשם שהפועל טוענת תביעה אזרחית נגד השופטים, טוענים שלא נותנים סיכוי להיאבק על תואר בישראל.

”עם כל הכבוד, אני לא אתן עצות להפועל ולבעלים, יש להם יועצים משפטיים ואם הם יתבעו אז נדע להתמודד. בשבוע לפני כן, הזריקות עונשין היה לטובת הפועל ולא לב”ש ולא דיברו, לדעתי הייתה תצוגת שיפוט נהדרת וההפרשים בזריקות זה קשור בסגנון המשחק, והם עושים יותר פאולים לעומת הפועל י-ם, לפחות לעניות דעתי וההבנה בכדורסל”.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

כל העניין של הזריקות העונשין, שיבואו בטענה נגדם. יש להם יכולת אישית יותר ולא קבוצתית.

”שופטים הם בני אדם ולא מלאכים, הם טועים, אנחנו לא מכריעים אבל משחקים ומי שראה אתמול יודע את זה, אז כל פעם לשפוך בוץ על שופטים אחרי כל הפסד, זה לא מקדם שום דבר ולא את הקבוצה, כי המסרים לא טובים”.

עופר ינאי ששופך עליכם בוץ זה לא מי שישנה את השופטים וזה מפריע להם?

”הוא לא באמת מאמין והפועל לא חושבת שמישהו מתנכל אליהם, זה חלק מהטקטיקה והאסטרטגיה וזה לא עובד עלינו, אנחנו המבקרים הכי גדולים של עצמנו ויש לנו את כל הטעויות ומה לא עשינו טוב, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין וכל הדברים שמדברים עלינו זה רעשי רקע, אני מהרגע שנכנסתי לקבוצות וניהלתי קבוצות, אני בא מהשטח וכל הזמן אומר לשופטים שלי לכבד את הקבוצות ואת הבעלים והשחקנים, וכל המערכות יחסים שלנו טובים, גם עם הפועל”.

עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)

“אני אוהד הפועל בכדורגל, גידלתי את השחקנים של הפועל ת”א בכדורסל”

אתה יכול להבין את הטענות נגד השיפוט? אתם עושים את הבדיקות, אבל אולי יש בעיות עם השיפוט.

”לא חושב שיש בעיות עם השיפוט, השופטים מנהלים המון משחקים גם בליגת העל ואפשר לספור על כף יד אחת טעויות שיפוט שהיו משמעותיות, קרה לנו אירוע בראשל”צ וגם ב”ש, זה לא אירוע של כדורסל, אלא שהשיפוט לא נהג נכון לפי התקנון, זה לא חוכמה לשבת בכורסה ולראות אלף פעם, שופט צריך לקבל החלטה באלפית שנייה, ולפעמים יש החלטות שטועים בו, הכל זה ביושרה וטוב לב, וכשצריך להודות בטעות אחננו מודים”.

איגוד השופטים לא נגד עופר ינאי ולא מחפש את הפועל ולא עושה דווקא.

”ברור, אין לנו שום דבר. המנהלים שם חברים ובקשר טוב, גידלתי את השחקנים שם ואני אוהד הפועל תל אביב בכדורגל אפילו, גדלתי בבלומפילד, אני פחות כדורסל, אבל בכדורגל מגיל קטן, אז איזה אינטרס יש לנו?”.

אם יכולת להעביר מסר ולנצל את הבמה לעופר ינאי, מה היית עושה?

”כמישהו שהיה הרבה שנים, תתעסק בצוות האימון שלך ובשחקנים, השיפוט זה לא בעיה של אף אחד”.