הפועל מטר אשר ומכבי הוד השרון עלו לחצי הגמר

אתמול (שבת) נקבעו שתי העולות הראשונות לחצי גמר גביע המדינה לגברים, כאשר הפועל מטה אשר/עכו ומכבי הוד השרון ניצחו את משחקיהן ברבע גמר הגביע בשלוש מערכות. במקביל, התקיים בסוף השבוע המחזור ה-15 בליגת אתנה לנשים עם חמישה משחקים שהשפיעו על תמונת הצמרת והמאבקים על הכניסה לפלייאוף.

רבע גמר גביע המדינה לגברים

הפועל גליל מטה אשר/עכו – מ.ס עיילבון 0:3 (19:25, 19:25, 23:25)

מוליכת הטבלה ממטה אשר רצתה להגיע גם השנה לשלבים הגבוהים בגביע - המשוכה הראשונה שלה הייתה מ.ס עיילבון ולמרות משחק צמוד יחסית לפחות במערכה השלישית, ידעו שחקניו של נועם כץ ממטה אשר ללחוץ על הגז ברגע הנכון ולהשיג ניצחון שהעלה אותם לשלב חצי הגמר.

הצטיינו במטה אשר/עכו: וינקלמולר עם 19 נקודות ומרון ופויר עם 11 נקודות כ”א.

הצטיינו במ.ס עיילבון: סוארס עם 13 נקודות ופיינרו עם 10 נקודות.

מכבי רחובות – מכבי הוד השרון 3:0 (25:20, 28:26, 25:21)

משחק מרתק התקיים ברחובות בשלב רבע גמר גביע המדינה, כאשר הוד השרון המדורגת שלישית בליגה פתחה בצורה טובה את המשחק וזכתה במערכה הראשונה. המערכה השנייה הייתה צמודה במיוחד והוכרעה רק בשובר שוויון מאוחר ואילו במערכה השלישית הייתה ידם של שחקני הוד השרון על העליונה והם סיימו אותה עם ניצחון וכרטיס לחצי הגמר.

הצטיינו בהוד השרון: זים עם 15 נקודות וקוצ'נר עם 13 נקודות.

הצטיינו ברחובות: פביצ'ביץ' עם 20 נקודות וביגלוביץ עם 13 נקודות.

מטה אשר כדורעף גברים (שמעון קנלמן)

היום יתקיימו עוד שני משחקים בשלב רבע הגמר: מחזיקת הגביע והאלופה מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל כפר סבא ואילו מכבי אשדוד תארח את הפועל ירושלים. בסוף השבוע התקיים כאמור גם המחזור ה-15 של ליגת אתנה בכדורעף לנשים.

מטה אשר כדורעף גברים (שמעון קנלמן)

מכבי רחובות – הפועל עירוני קריית אתא 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 14:25)

קריית אתא שנמצאת במקום ה-9 החלה את המשחק בצורה טובה ואחרי מערכה צמודה ניצחה את המערכה הראשונה, אלא שרחובות, לה יש שאיפות לפסגה, התאוששה בעזרתה של ליזה סיריך שהייתה המצטיינת היום, ניצחה את המערכה השנייה, המשיכה לניצחון בשלישית וסגרה עניין בניצחון קל במערכה הרביעית.

הצטיינו במכבי רחובות: סיריך עם 23 נקודות ושבצ'וק עם 14 נקודות.

הצטיינו בהפועל עירוני קריית אתא: דרומובה עם 19 נקודות ויבורסקה עם 16 נקודות.

ליזה סיריך אמרה בסיום המשחק: "התחלנו את המשחק לא כל כך טוב אבל אחרי המערכה הראשונה אותה הפסדנו ידענו לחזור לעצמנו. בשלוש המערכות האחרונות שיחקנו כמו שאנחנו יודעות וכל הכבוד לכולן שהמשיכו לשחק חזק חכם ואגרסיבי".

מכבי רחובות כדורעף נשים (אלי פאר)

מכבי תל אביב - מ.ס רמת אביב 3:1 (25:17, 13:25, 25:19, 25:17)

ניצחון חוץ משמעותי מאוד לרמת אביב בדרבי מול מכבי ת"א שהתקרבה מאוד לתמונת הנכנסות לפלייאוף, שם נמצאת כרגע מכבי תל אביב במקום השמיני. רמת אביב פתחה מצוין את המשחק כשניצחה את המערכה הראשונה, מכבי תל אביב גמלה לה במערכה השנייה, אבל רמת אביב שלטה בשתי המערכות האחרונות בדרך לניצחון במשחק כולו.

הצטיינה ברמת אביב: לוטן עם 24 נקודות.

הצטיינו במכבי ת"א: זלוטין עם 17 נקודות ושיינין עם 12 נקודות.

עדן פסטרנק מאמן רמת אביב: "אנחנו מאושרים לקחת עוד 3 נקודות חשובות, הצלחנו לשפר את איכות הסרב והחסימה שלנו, שני אלמנטים שדיברנו עליהם המון, זה מה שהביא לנו את הניצחון. הפנים קדימה ל-4 המשחקים הבאים, כולם נגד יריבות שאנחנו מאמינים שהן פחות או יותר ברמתנו, אנחנו רוצים לקחת עוד נקודות ולהמשיך להשתפר".

מכבי רחובות כדורעף נשים (אלי פאר)

מכבי רחובות כדורעף נשים (אלי פאר)

מכבי חיפה – מכבי בנות נצרת 0:3 (23:25, 11:25, 17:25)

ניצחון נאה לקבוצה מעיר הכרמל שמטפסת אט אט במעלה הטבלה, נצרת מהצד השני במקום האחרון ותנסה לצבור ניצחונות במשחקים שנותרו העונה.

הצטיינו במכבי חיפה: סוארס עם 18 נקודות וונטינגטון עם 14 נקודות.

הצטיינו בבנות נצרת: וארגס עם 11 נקודות ואישקאווה עם 10 נקודות.

מכבי חיפה כדורעף נשים (חגית אברהם)

מ.ס עיילבון - מכבי חדרה 3:0 (25:22, 25:16, 25:18)

חדרה התאוששה מההפסד הביתי למכבי אשדוד ומשיגה ניצחון חוץ יפה על מ.ס עיילבון במשחק בו שלטה לאורך כל שלוש המערכות, עיילבון מהצד השני במקום החמישי עם 19 נקודות אבל גם מכבי חיפה וגם מ.כ מכבי רעננה נושפות בעקבותיה.

מכבי חיפה כדורעף נשים (חגית אברהם)

מכבי חיפה כדורעף נשים (חגית אברהם)

הפועל כפר סבא - מכבי אשדוד (25:19, 25:12, 25:13)

ניצחון חוץ קל למוליכת הטבלה מכבי אשדוד שגברה על כפר סבא בשלוש מערכות. המערכה הראשונה הייתה יחסית צמודה אבל בשתי המערכות האחרות שלטה אשדוד שממשיכה להוליך בראשות הטבלה, כאשר מנגד כפר סבא מאבדת גובה בצמרת.

הצטיינו במכבי אשדוד: קרבינוביץ עם 16 נקודות ופרוצקיך עם 10 נקודות.

הצטיינו בהפועל כפר סבא: קירשנבאום ופטרנובויץ עם 6 נקודות כל אחת