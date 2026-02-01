יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ברצלונה וריאל מדריד במאבק על סרחיו מרטינס

קשר נבחרת ספרד עד גיל 19 שמשחק בסנטאנדר מעורר עניין אצל שתי הענקיות, שמובילות במרוץ אחריו והגישו עבורו הצעות רשמיות. ישתלב תחילה במילואים

|
סרחיו מרטינס (IMAGO)
סרחיו מרטינס (IMAGO)

ברצלונה וריאל מדריד נכנסו למאבק ישיר על החתמתו של סרחיו מרטינס מונטרו, קשר נבחרת ספרד עד גיל 19 ושחקן ראסינג סנטאנדר. שתי הענקיות כבר הגישו הצעות רשמיות למועדון, במטרה לצרף את השחקן הצעיר, שנדחק לאחרונה מהסגל הבכיר ואף לא נכלל בסגל למשחק מול גרנאדה. למרות שקיימים מועדונים נוספים בתמונה, השתיים לקחו צעד קדימה ומובילות כרגע את המרוץ.

על פי הדיווחים, התוכנית הראשונית של שתי הקבוצות היא לצרף את מרטינס בהשאלה עד סוף העונה הנוכחית, עד 30 ביוני, ולשלבו בקבוצות הבת שלהן, תוך הכנסת אופציית רכישה. עם זאת, לא נשללת גם אפשרות של רכישה מלאה כבר בשלב זה, בהתאם לדרישות ראסינג ולהתפתחויות במשא ומתן.

איבד מקום, הביקוש רק גובר

בצד המקצועי, ריאל מדריד מיועדת לשלב את מרטינס בקאסטייה, המתמודדת בליגה השלישית ונמצאת קרוב למאבקי הפלייאוף, לאחר קידומו של אלברו ארבלואה לקבוצה הבוגרת. בברצלונה, היעד הוא בארסה ב’, שנמצאת בפלייאוף בליגה השלישית, תחת הדרכתו של ג’וליאנו בלטי.

סרחיו מרטינס (IMAGO)סרחיו מרטינס (IMAGO)

מרטינס, קשר יצירתי שיכול לשחק כ-6, 8 או 10, פרץ חזק במהלך קדם העונה ואף נשאר בסגל הקבוצה הבוגרת, כולל פתיחה בהרכב במחזור השני מול אלבסטה. עם זאת, צירופם של שחקנים חדשים וחזרתם של פצועים פגעו במעמדו, ובהמשך גם הגעתו של דמיאן והישארותו של אריץ אלדסורו דחקו אותו מחוץ לרוטציה. לאחרונה הוא חזר לשחק בקבוצת המילואים, ראיו קנטבריה.

למרות הירידה בדקות המשחק, בראסינג ממשיכים להאמין בשחקן. עם הגעתו של המנהל המקצועי צ’מה אראגון, הוחלט להמר עליו, ובנובמבר האחרון הוארך חוזהו עד קיץ 2029, בתנאים שממקמים אותו כשחקן המשתכר הגבוה ביותר בקבוצת המילואים. כעת, ההתעניינות מצד ברצלונה וריאל מדריד עשויה להעמיד את ראסינג בפני החלטה משמעותית לגבי עתיד אחד הכישרונות הבולטים שלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */