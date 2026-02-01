ברצלונה וריאל מדריד במאבק על סרחיו מרטינס

ברצלונה וריאל מדריד נכנסו למאבק ישיר על החתמתו של סרחיו מרטינס מונטרו, קשר נבחרת ספרד עד גיל 19 ושחקן ראסינג סנטאנדר. שתי הענקיות כבר הגישו הצעות רשמיות למועדון, במטרה לצרף את השחקן הצעיר, שנדחק לאחרונה מהסגל הבכיר ואף לא נכלל בסגל למשחק מול גרנאדה. למרות שקיימים מועדונים נוספים בתמונה, השתיים לקחו צעד קדימה ומובילות כרגע את המרוץ.

על פי הדיווחים, התוכנית הראשונית של שתי הקבוצות היא לצרף את מרטינס בהשאלה עד סוף העונה הנוכחית, עד 30 ביוני, ולשלבו בקבוצות הבת שלהן, תוך הכנסת אופציית רכישה. עם זאת, לא נשללת גם אפשרות של רכישה מלאה כבר בשלב זה, בהתאם לדרישות ראסינג ולהתפתחויות במשא ומתן.

איבד מקום, הביקוש רק גובר

בצד המקצועי, ריאל מדריד מיועדת לשלב את מרטינס בקאסטייה, המתמודדת בליגה השלישית ונמצאת קרוב למאבקי הפלייאוף, לאחר קידומו של אלברו ארבלואה לקבוצה הבוגרת. בברצלונה, היעד הוא בארסה ב’, שנמצאת בפלייאוף בליגה השלישית, תחת הדרכתו של ג’וליאנו בלטי.

סרחיו מרטינס (IMAGO)

מרטינס, קשר יצירתי שיכול לשחק כ-6, 8 או 10, פרץ חזק במהלך קדם העונה ואף נשאר בסגל הקבוצה הבוגרת, כולל פתיחה בהרכב במחזור השני מול אלבסטה. עם זאת, צירופם של שחקנים חדשים וחזרתם של פצועים פגעו במעמדו, ובהמשך גם הגעתו של דמיאן והישארותו של אריץ אלדסורו דחקו אותו מחוץ לרוטציה. לאחרונה הוא חזר לשחק בקבוצת המילואים, ראיו קנטבריה.

למרות הירידה בדקות המשחק, בראסינג ממשיכים להאמין בשחקן. עם הגעתו של המנהל המקצועי צ’מה אראגון, הוחלט להמר עליו, ובנובמבר האחרון הוארך חוזהו עד קיץ 2029, בתנאים שממקמים אותו כשחקן המשתכר הגבוה ביותר בקבוצת המילואים. כעת, ההתעניינות מצד ברצלונה וריאל מדריד עשויה להעמיד את ראסינג בפני החלטה משמעותית לגבי עתיד אחד הכישרונות הבולטים שלה.