"מצטער על התמונה, מקווה שיעבור כעת לב"ש"

הסיפור סביב מעברו של ג’בון איסט להפועל באר שבע מסרב לרדת מהכותרות. אחרי שחלוץ הפועל חיפה חתם בקבוצה מבירת הנגב החל מתום העונה ובאימון לפני המשחק של החיפאים נגד בית”ר ירושלים רב עם האוהדים, לא היה בסגל להתמודדות וכעת גם יעמוד לדין בשל פגיעה בתדמית המועדון, סוכנו, ינון בוטביה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תספר לנו מה עובר על איסט מאז שפורסמה התמונה. הוא ידע מה הוא עושה.

”לא בדיוק האמת”.

למה לא? שנה שעברה ב”ש החתימה את זלאטנוביץ’ ולא ראינו שום תמונה עם חולצה ועניין כזה, למה בכלל הוא הצטלם עם חולצה של ב”ש כשהוא עדיין שחקן הפועל חיפה? תחתום ואל תצטלם, מה אתה דוגמן?

”אני לוקח את זה יותר לאחריות שלי האמת, הוא לא עשה מעברים כאלה ועוד לא יצא לו, כולנו ציפינו למעבר כזה האמת”.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

אם אני כץ אז אני שם אותו ביציע עד סוף העונה, ב”ש עשתה בכוונה ועשתה הפוך על הפוך, זה השחקן הכי טוב של הפועל חיפה והם לקחו אותו.

”אתה יותר מנוסה ממני ומהזווית שלנו לא הייתה כוונת תחילה בדבר הזה, גם ג’בון לא פרסם בעמוד הסושיאל שלו או משהו כזה, זה ב”ש פרסמה”.

האם ב”ש אמרה שהם הולכים להוציא את התמונה או שהופתעת?

”באותו רגע לא הבנו שהוא חותם באותו רגע וזה יוצא”.

אז לכולם היה נוח כי ידעתם שזה יביא אותו לב”ש ישר והוא לא יישאר בהפועל חיפה.

”ערב לפני היה ברור שזה קורה עכשיו, המטרה באותו רגע לא היה לייצר בלגן”.

אני הבנתי שכץ ביקש 800 אלף והציעו 500 ועכשיו אלונה תרד ל-300.

”בשבוע שעבר כולם הבינו שהצדדים ייסגרו, לכולם היה נוח שג’בון ישחק במשחק הקרוב מול בית”ר ואז הוא יעבור. התמונה פגעה בכולם אגב, גם בב”ש וגם בהפועל חיפה, שאמנם השיגה תוצאה טובה, אבל בב”ש ציפו שג’בון ישחק מול בית”ר”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

איפה זה עומד כרגע?

”אנחנו מנסים לחבר בין שני המועדונים שיש שם מתחים ואני מאמין שבסוף הם ידברו ויסתדרו ביניהם”.

האקט הזה של פרסום התמונה, זה מכבד?

”ברמה הכי פשוטה – אני התקשרתי להתנצל בפני יואב ובדיעבד זה משהו שלא היינו עושים את זה, טוב לג’בון בהפועל חיפה והוא מכבד את המועדון והביא רגעים טובים, אבל אתם יודעים, תמונה זה משהו שיוצא וזה לא איזה מלל שאפשר לחזור בך, ברגע שהיא בחוץ אז תמונה שווה אלף מילים ומנסים לנהל את הסיטואציה הזאת”.

אם מסכמים את השיחה, אז תוך 48 שעות אפשר להגיד שהוא יהיה שחקן ב”ש כבר העונה.

”אני מקווה שכן”.

התרגיל הגדול שלכם הצליח. הוא מגיע לאימונים של הפועל חיפה או שגם משם הוא מנודה?

”יש אימון מחר בבוקר והוא אמור להופיע”.