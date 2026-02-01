"אלקראס? אני שואל איך שיחקתי באותו ספורט"

גמר אליפות אוסטרליה בין נובאק ג’וקוביץ’ לקרלוס אלקראס שוחק היום (ראשון), כשהגמר בנשים של הטורניר היוקרתי התרחש כבר אתמול. אגדת הטניס הישראלית, אנדי רם, הגיע לדבר על האליפות המרתקת בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

הורדת דופק? נרגעת?

”נרגעתי, מה שהיה בחצי גמר לא היה הרבה שנים”.

היה יותר טוב מהגמר?

”היום של החצאים זה תמיד יותר טוב מהגמר, זה כמה שעות ברמות הכי גבוהות, ג’וקוביץ’ ניצח את סינר וזו הפתעה גדולה. היום לא חושב שזה היה מפתיע”.

נובאק ג'וקוביץ' עם הצלחת (רויטרס)

והיום שהוא ניצח את המערכה ראשונה והיה במשחק.

”כן הוא היה טוב ואז אלקראס ברמה שלו הכי טוב בעולם, זכה בגיל צעיר בהכל והוא מאותת שאם הוא לא ייפצע אז הוא ישבור את השיאים של ההכי גדולים והוא בדרך הנכונה. ראו את הבדלי הכוחות בין השניים. נכון שג’וקוביץ’ הכי גדול בהיסטוריה ובגיל שלו להגיע לגמר זה לא מובן מאליו. אלקראס וסינר ברמות הרבה יותר טובות ממה שהטניס היה אי פעם ופשוט נובאק מצליח לעמוד איתם ושומר על הרמה, הוא מכונה”.

נובאק לא יגיע יותר לטורנירים גדולים? הוא ינסה או מה?

”הוא ינסה, אבל זו בהחלט השנה האחרונה שלו והוא אמר את זה לפני, שמאוד קשה לו להתמודד עם אלקראס וסינר, הם היחידים. הוא אמר שזה קשה אבל אז הוא הצליח לנצח את סינר, ואני חושב שהוא הולך טיפה אחורה וזה ברור, יהיה לו קשה להתמודד על התארים ויש עוד שחקנים כמו זברב. אני לא חושב שהוא לא מספיק טוב פיזית לזכות בזה, אבל הוא נהנה מזה ומשחק כי הוא חלק מהשחקנים הכי גדולים כמו נדאל ופדרר, יש תהליך פרישה, יש חוזים של מאות מיליוני דולרים ואי אפשר להגיד שהוא פורש עכשיו. יש את החברות הכי גדולות וזה לתכנן פרישה: מה הוא עושה אחרי הפרישה, הוא יבנה את זה נכון עם הסוכנים והחוזים שלו, הוא יעשה בצורה נכונה”.

אלקראס איך אתה רואה אותו?

”שובר שיאים של כל הזמנים, אין ספק בכלל שהוא פנומן בכל המשטחים, זה משהו שלא ראינו המון שנים והוא שולט בכל המשטחים. אין לו נקודות תורפה וכשהוא בשיא שלו, אני אומר איך שיחקתי את אותו ספורט. הוא פנומן”.

קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)

הוא הולך לשלוט להרבה שנים?

”ברור, הוא וסינר זו שליטה אבסולוטית, הם שלוש, ארבע רמות מעל כולם”.

אם חשבנו שהדור הקודם היה הכי גדול אז זה יישבר.

”היו שחקנים שפרשו ופתאום הגיע דור אחר, גם הפעם”.

יש גביע דייויס בארץ בקרוב ומקווה שזה יהיה, איך מנכ”ל האיגוד דני משחק?

”סוף סוף יש מנכ”ל שיכול לבצע מהפכה ורק צריך לתת לו להוביל”.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס. ישלטו בענף (IMAGO)

יוסי מנור משחק מולו והוא מנצח אותו, איך זה קורה?

”יוסי מנור למנכ”לות, בוא נוציא קמפיין”.

אתה מאמין שהוא ניצח את דני?

”לא ייאמן, או שיש ניסים או שיוסי השתפר”.

מה אתה צופה בגביע דייויס בסוף השבוע נגד ליטא?

”נקווה שזה יהיה בארץ ונראה מה קורה פה, אבל זה שהחזירו את זה לארץ זה מדהים ואני הולך לראות את יוני כקפטן על הספסל. היינו עם צוקרמן על המגרש והכל יכול לקרות, למרות שאנחנו פחות טובים על הנייר אבל בארץ אפשר לעשות דברים טובים וזה כיף לחובבי הטניס”.

יוני ארליך. הקפטן של נבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)

יש לו שחקנים מספיק ברמה ליוני?

”ברמה העולמית אנחנו על הנייר לא נבחרת טובה, אבל הקסם של הדייויס והביחד ושדואגים להם, המעטפת שמקבלים זה משהו שמוציא דברים מטורפים, וראינו את זה. הפערים גדולים והם לא משחקים יותר מדי בעולם אבל אפשר לעשות ניסים”.