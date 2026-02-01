יום ראשון, 01.02.2026 שעה 16:09
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"אלקראס? אני שואל איך שיחקתי באותו ספורט"

אגדת הטניס אנדי רם ל"שיחת היום": "הוא וסינר שלוש-ארבע רמות מעל כולם. זו בהחלט השנה האחרונה של ג'וקוביץ'. גביע דייויס? מדהים שזה חוזר לארץ"

|
אנדי רם (רדאד ג'בארה)
אנדי רם (רדאד ג'בארה)

גמר אליפות אוסטרליה בין נובאק ג’וקוביץ’ לקרלוס אלקראס שוחק היום (ראשון), כשהגמר בנשים של הטורניר היוקרתי התרחש כבר אתמול. אגדת הטניס הישראלית, אנדי רם, הגיע לדבר על האליפות המרתקת בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

הורדת דופק? נרגעת?
”נרגעתי, מה שהיה בחצי גמר לא היה הרבה שנים”.

היה יותר טוב מהגמר?
”היום של החצאים זה תמיד יותר טוב מהגמר, זה כמה שעות ברמות הכי גבוהות, ג’וקוביץ’ ניצח את סינר וזו הפתעה גדולה. היום לא חושב שזה היה מפתיע”.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' עם הצלחת (רויטרס)

והיום שהוא ניצח את המערכה ראשונה והיה במשחק.
”כן הוא היה טוב ואז אלקראס ברמה שלו הכי טוב בעולם, זכה בגיל צעיר בהכל והוא מאותת שאם הוא לא ייפצע אז הוא ישבור את השיאים של ההכי גדולים והוא בדרך הנכונה. ראו את הבדלי הכוחות בין השניים. נכון שג’וקוביץ’ הכי גדול בהיסטוריה ובגיל שלו להגיע לגמר זה לא מובן מאליו. אלקראס וסינר ברמות הרבה יותר טובות ממה שהטניס היה אי פעם ופשוט נובאק מצליח לעמוד איתם ושומר על הרמה, הוא מכונה”.

נובאק לא יגיע יותר לטורנירים גדולים? הוא ינסה או מה?
”הוא ינסה, אבל זו בהחלט השנה האחרונה שלו והוא אמר את זה לפני, שמאוד קשה לו להתמודד עם אלקראס וסינר, הם היחידים. הוא אמר שזה קשה אבל אז הוא הצליח לנצח את סינר, ואני חושב שהוא הולך טיפה אחורה וזה ברור, יהיה לו קשה להתמודד על התארים ויש עוד שחקנים כמו זברב. אני לא חושב שהוא לא מספיק טוב פיזית לזכות בזה, אבל הוא נהנה מזה ומשחק כי הוא חלק מהשחקנים הכי גדולים כמו נדאל ופדרר, יש תהליך פרישה, יש חוזים של מאות מיליוני דולרים ואי אפשר להגיד שהוא פורש עכשיו. יש את החברות הכי גדולות וזה לתכנן פרישה: מה הוא עושה אחרי הפרישה, הוא יבנה את זה נכון עם הסוכנים והחוזים שלו, הוא יעשה בצורה נכונה”.

אלקראס איך אתה רואה אותו?
”שובר שיאים של כל הזמנים, אין ספק בכלל שהוא פנומן בכל המשטחים, זה משהו שלא ראינו המון שנים והוא שולט בכל המשטחים. אין לו נקודות תורפה וכשהוא בשיא שלו, אני אומר איך שיחקתי את אותו ספורט. הוא פנומן”.

קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)

הוא הולך לשלוט להרבה שנים?
”ברור, הוא וסינר זו שליטה אבסולוטית, הם שלוש, ארבע רמות מעל כולם”.

אם חשבנו שהדור הקודם היה הכי גדול אז זה יישבר.
”היו שחקנים שפרשו ופתאום הגיע דור אחר, גם הפעם”.

יש גביע דייויס בארץ בקרוב ומקווה שזה יהיה, איך מנכ”ל האיגוד דני משחק?
”סוף סוף יש מנכ”ל שיכול לבצע מהפכה ורק צריך לתת לו להוביל”.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס. ישלטו בענף (IMAGO)יאניק סינר וקרלוס אלקראס. ישלטו בענף (IMAGO)

יוסי מנור משחק מולו והוא מנצח אותו, איך זה קורה?
”יוסי מנור למנכ”לות, בוא נוציא קמפיין”.

אתה מאמין שהוא ניצח את דני?
”לא ייאמן, או שיש ניסים או שיוסי השתפר”.

מה אתה צופה בגביע דייויס בסוף השבוע נגד ליטא?
”נקווה שזה יהיה בארץ ונראה מה קורה פה, אבל זה שהחזירו את זה לארץ זה מדהים ואני הולך לראות את יוני כקפטן על הספסל. היינו עם צוקרמן על המגרש והכל יכול לקרות, למרות שאנחנו פחות טובים על הנייר אבל בארץ אפשר לעשות דברים טובים וזה כיף לחובבי הטניס”.

יוני ארליך. הקפטן של נבחרת ישראל (רדאד גיוני ארליך. הקפטן של נבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)

יש לו שחקנים מספיק ברמה ליוני?
”ברמה העולמית אנחנו על הנייר לא נבחרת טובה, אבל הקסם של הדייויס והביחד ושדואגים להם, המעטפת שמקבלים זה משהו שמוציא דברים מטורפים, וראינו את זה. הפערים גדולים והם לא משחקים יותר מדי בעולם אבל אפשר לעשות ניסים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */