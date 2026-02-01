"התיקו אתמול צריך להדליק נורות אדומות"

אחרי שהתמקמה בפסגת הטבלה, בית”ר ירושלים איבדה את המקום הראשון אחרי ה-2:2 המאכזב נגד הפועל חיפה, במה שהוריד את הצהובים-שחורים למקום השני, מתחת להפועל באר שבע. קפטן העבר של הירושלמים, שמוליק לוי, שזכה איתה בשלוש אליפויות, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איפה אתה עכשיו שמוליק?

”בווייטנאם, עושה טיול, מגיע לנו חופש. ראינו פה את המשחק ונדבר על זה, השאלה אם זה באמת משבר או מכה קלה בכנף”.

ממה שאתה מכיר, רואה ועוקב אחרי הקבוצה, מה קרה לבית”ר? נגמר הדלק?

”לא חושב, זה הצטברות או צירוף מקרים של כמה דברים, המשחק נגד אשדוד היה קשה ותוצאת תיקו הייתה סבירה שם, זה לא כזה נורא. כשהגיעו לטדי ומובילים 0:2, והפועל חיפה מצליחה להשוות, אז פה סימן השאלה והנורות האדומות, זה באמת מדליק את זה וצריך לבדוק מה קורה לשחקנים עצמם, ואם יש לחץ לשחקנים או שמרגישים לא מספיק בשלים להיות מקום ראשון ולא עומדים בלחץ, או שזה משהו שזה חולה ואם מנצחים את בני יהודה ואז שוב אז החיים קלים.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“אני אמרתי בכל הזדמנות שאליפות זו לא מילה גסה, זה לא משהו שרחוק מהמציאות, בית”ר הובילה את הטבלה ויש לה שחקנים כישרוניים, וממקום כזה צריך להחדיר את זה ושזה יחלחל לשחקנים שהם רצים לאליפות, ויכול להיות שזה אולי הפוך על הפוך והלחץ ירד. אנחנו רואים שהעונה בחלק גדול מהמשחקים בטדי הם לא נתנו את התצוגות, ודווקא המשחקים הגדולים היו בחוץ. אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי במשחק נגד ב”ש במשחק חוץ, שחייב לא להפסיד לפחות”.

בית”ר ללא קהל בכלל שם.

”בית”ר לא תהיה עם קהל שזה השחקן ה-12, שעושה את בית”ר יותר מכל דבר. הקהל ממלא כל אצטדיון ואת טדי וזה עושה הכל, ומצד שני באותה נשימה הקהל יכול להלחיץ את השחקנים, שחלקם אין להם את הניסיון באליפות וזה עושה לחץ”.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

איך אתה רואה את המשחק בטרנר?

”אני חושב שלפחות מהצד של המאמנים וכו’ צריך כמה שפחות לדבר על טרנר, קודם כל לדבר על בני יהודה והגביע שזה לא פחות חשוב, המשחק לא קל גם אם זה קבוצה מהליגה השנייה ואני לא חושב שצריך לזלזל בהם. צריך לבוא לנצח ולהתרכז רק בזה”.