שדרות בלתי מנוצחת, טירת הכרמל ממשיכה לככב

הסיבוב השני בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי דוהר ומספק את הסחורה. בסוף השבוע האחרון התקיימו להם משחקי המחזור ה-19 בליגה ב' צפון א', צפון ב', דרום א' ודרום ב'. בין היתר, מ.כ שדרות, מ.ס טירת הכרמל ובית"ר נהריה ניצחו. למרות ה-2:2 של מחנה יהודה (וה-0:0 של לוד), הקבוצה מפתח תקווה נותרה במקום הראשון בליגה ב' דרום א'.

בתוך כך, עירוני בית דגן השיגה נקודה יקרה מול עמישב פתח תקווה מצמרת טבלת ליגה ב' דרום א', הפועל אשקלון רשמה 1:2 על בית"ר קריית גת בליגה ב' דרום ב', מ.ס בני ממב"ע נהנו מ-0:3 חלק על בני סמיע בליגה ב' צפון א' ואיחוד בני באקה דרסה 0:3 את הפועל דליית אל כרמל, שממשיכה להתדרדר בליגה ב' צפון ב'.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה, הפועל מחנה יהודה, כשלרשותה 45 נקודות, למרות ה-2:2 מול הפועל כפר קאסם מהתחתית, התקשתה מול זו מהחלק התחתון והשיגה מולה רק נקודה. מה שאומר שהפער מלוד, מהמקום השני, עומד על שתי נקודות. ניקולס כץ ותמיר חלף הבקיעו למקומיים, עמראן נסאר ועלי סרסור (96') הבקיעו לכפר קאסם והשאירו אותם בתמונת ההישרדות.

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

מ.ס בני יפו אורתודוכסים, מאמצע הטבלה, השיגה נקודה מול הפועל 'בני רגב' לוד, שמעדה פעם נוספת מתחילת הסיבוב השני ואיבדה נקודות יקרות במאבקה לחזור לליגה א' דרום כבר בתום עונת 2025/26. בית"ר רמת גן ושחר בר עוז חזרו לחייך, לאחר ניצחון 0:1 על בית"ר פתח תקווה, זאת משער בודד של גיא שטח בדקה ה-34.

למשך 83 דקות משחק, עירוני בית דגן הוליכה 0:1 על מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, זאת משער של דניאל טסאו. מעבר לכך, החל מהדקה ה-39, בית דגן נותרה ב-10 שחקנים, נוכח כרטיס אדום לעברו של שון אזולאי. אור הרשקוביץ השווה ל-1:1 בדקה ה-83 להתמודדות, זאת מפנדל מדויק לעבר השער של ליעד ביטון.

הפועל הוד השרון גברה 1:2 על הפועל קריית אונו בדקה ה-92 להתמודדות. אופיר צוויקל ויהלי כהן הבקיעו לאורחים, גיל כהן הישווה זמנית ל-1:1. בית"ר תל אביב חולון ניצחה 0:2 את הכח מכבי עמידר רמת גן, משערים של אפיק דומר מימי וליעד סלמן. בית"ר כפר סבא עם 1:4 ענק יל לזרוס חולון, משערים של רז כהן, אליאב גרמה, אליאס רטה ורועי נדאו. עמית מדמון צימק את התוצאה.

מ.כ צופי חיפה (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה, מ.כ שדרות, כשלרשותה 47 נקודות, ניצחה 0:6 על הפועל ירוחם, משערים של דביר נסימי (צמד), עמאר אלדדה (צמד), חזי מזרחי ואושר דהן. הקבוצה של אהוד כחילה ממשיכה בדרכה לעבר ליגה א' דרום, לאחר שנים של ניסיונות. מדובר בקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה.

עירוני בית שמש, שדולקת אחר המוליכה, ניצחה 1:3 את הפועל שגה שלום, משערים של עומיר טראבין (צמד) ויותם ויס. הישאם אזברגה קבע 0:1 למקומיים, בשער שלא הספיק. גל כץ העניק נקודה יקרה לבני אילת, זאת משער בדקה ה-81 מול הפועל אשדוד, שהובילה 0:1 כבר בדקה השנייה להתמודדות, משערו של בן אל אדרי. לאשדוד הורחקו באדום מאיר אדרי ואלעד צהיי.

מ.ס רמלה רשמה 2:3 על מכבי עירוני נתיבות, משערים של מתן ארביב, אלי אלבז ונאור אסרף. מתן מלכה ורותם מרום צימקו מן העבר השני. מ.כ ערד לא התקשתה מול מכבי באר שבע ורשמה כנגדה 0:3 משערים של אביתר ביטון, אוראל קוריאט ואיאד אל אעסם. הפועל אשקלון ממשיכה להיצמד לצמרת, לאחר 1:2 על בית"ר ע. קריית גת, משערים של אביאל אפנג'ר ולישי ביטון כאשר אדי אדרי רק צימק.

בית"ר נהריה (באדיבות המועדון)

מ.ס שיכון המזרח ודורון ממן שומרים להם על המקום השלישי בטבלה, לאחר ניצחון 13 העונה והפעם בדמות 2:4 על איחוד צעירי אבו גוש. מועד אבו שלדם, רון עזריה, עידו וקנין ועידו שבתאי העניקו שלוש נקודות לשיכון המזרח, שבשבוע הבא תפגוש בביתה את המוליכה, מ.כ שדרות. לאבו גוש צימקו התוצאה פהד כנען ומחמד אבו מיאלה.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה, בית"ר נהריה, כלשרשותה 50 נקודות, זאת לאחר ניצחון 1:2 על מכבי בני אבו סנאן, מצמד שערים של מריק שמחייב, כולל אחד מאוחר, בדקה ה-81 להתמודדות. לאבו סנאן הישווה זמנית מוחמד נג'מי, מלך שערי הקבוצה, לו כבר 18 שערים. ניצחון 16 העונה לבית"ר נהריה, ספגה רק תשעה שערים – הנתון הנמוך והטוב ביותר בליגה.

מכבי איחוד בני אבטין ובני מג'אר נפרדו להן ב-2:2. חאלד עמרייה ועורסאן חליליה הבקיעו למקומיים, אדם אבו נג'ב ומוחמד פודי הבקיעו לבני מג'אר. חמזה ח'טיב עם צמד העניק 0:2 להפועל בני בענה על הפועל דיר חנא. מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל רשמו 0:3 חלק על הפועל איחוד בני סמיע, משערים של נאהל אבו עואד, נאג'י אבו ג'בל ועידן בנימין.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

מ.כ שפרעם גברה 0:2 על הפועל בני עין מאהל, שאיבדה גובה בצמרת, זאת משערים של עלי חמודה ומוחמד חאלדי. מכבי אחווה שעב רשמה 0:3 על אחווה כפר מנדא, משערים של עובאדיה רפאעי, אחמד עכריה ועבד אל כרים ג'מל. וליד רדויש (צמד) קבע ניצחון 1:2 למכבי בני ג'דיידה מכר על היריבה העירונית, הפועל בני ג'דיידה מכר, לה צימק התוצאה אורי רביבו בדקה ה-95.

הפועל כאוכב הוליכה 0:1 על צעירי כפר מנדא, משער של ווסאם רבאח, אלא שאדומים לעיסאם זידאן, קפטן כפר מנדא, עדנאן חלומי והישאם חלומי, הביאו את שחקניו של הישאם חלומי, המשמש שחקן-מאמן, לרדת מכר הדשא נוכח החלטותיו של השופט הראשי, באסל מחאמיד. הפועל כאוכב, אותה מאמן חנא פרהוד, צפוייה לקבל ניצחון טכני בבית הדין המשמעתי.

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: מ.ס טירת הכרמל, כשלרשותה 47 נקודות, זאת לאחר ניצחון 0:5 על מ.כ כבביר, משערים של שלומי סויד, ירדן כהן, נאור עבודי, בן כוואז ואושר איזנקוט. נוכח התיקו של איחוד בני ג'ת וההפסד של דליית אל כרמל, הפער מהמקום השני עומד על שתי נקודות ומהמקום השלישי על ארבע נקודות.

מ.כ שדרות (באדיבות המועדון)

הפועל איחוד בני ג'ת, מהמקום השני, נפרדה ב-2:2 מול הפועל יפיע, שידעה להכניע את רסמי גרה בדקה ה-84 עם שער שוויון של חוסאם בוטו. עותמאן חוסיים הבקיע ראשון לזכות יפיע, עומר גרה ומוחמד נאטור הפכו את התוצאה לג'ת, זה לא הספיק. הפועל בני ערערה עארה רשמה 0:1 על מ.ס נתניה מהחלק התחתון של הטבלה, משער עצמי של איגור איליין.

איחוד בני באקה ועמאר מואסי עושים בשבועות האחרונים עבודה יוצאת מן הכלל יחדיו. הפעם, 0:3 חלק על הפועל דליית אל כרמל, שכזכור, סיימה את הסיבוב הראשון במקום הראשון ומאז רק מאבדת נקודות. מוחמד ביאדסה, ראמי אלגזי ואסלאם מואסי קבעו את תוצאת המשחק. ארבע נקודות מפרידות בין דליית אל כרמל למקום הראשון כאשר באקה כבר במקום החמישי.

מ.כ אור עקיבא ניצחה 0:2 את הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של אסף ויצמן, שממשיך ביכולת הנהדרת שלו ועדן דהן, מבעיטת עונשין מדויקת. בית"ר חיפה, שיצאה לאיכסאל, ניצחה את מכבי אחי איכסאל בתוצאה 0:4 משערים של מוחמד כבהה (צמד), רוני פיפיצ'נקו ונדב דטנר. איכסאל עם הפסד 13 העונה, היא נשארת בחלק התחתון של הטבלה.

מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

מ.ס כדורגל משהד רשמה 1:2 על מ.ס צעירי חיפה, משערים של עומר שתיווי ועיסא חלאחלה. סולומון מאמו הבקיע ראשון מן העבר השני. מ.כ צופי חיפה הביסה 0:7 את מ.ס צעירי כפר כנא, משערים של דניאל דהלה (צמד), רמי חנפה (צמד), ארמייס ברוק, זיו מילוא ומוחמד מחאג'נה. כפר כנא נראית רע מאוד בתקופה האחרונה, לאחר הפסד 10 העונה.