אבי אבינו לקראת הפועל פ"ת: יריבה מאוד איכותית

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות נגד מכבי בני ריינה ובית"ר ירושלים, במועדון ספורט אשדוד רוצים לרשום הערב (ראשון) ניצחון בכורה בעידן צוות המאמנים החדש אבי אבינו וניר ביטון.

"אני שמח שבשני המשחקים הראשונים שלנו הצלחנו לייצב טיפה את הקבוצה במיוחד במשחק ההגנה ולהביא את השחקנים למקומות שאנחנו רוצים", אמר אבי אבינו לקראת המשחק, "הפועל פתח תקווה יריבה מאוד איכותית, צריך להגיע מוכנים כדי באמת להמשיך בצבירת נקודות שלנו ולקחת את הקבוצה למקומות שאנחנו רוצים לקחת אותה".

מספר שינויים ב-11

באשדוד צפויים מספר שינויים לעומת ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים. חוליית ההגנה אמורה להישמר, אך איליי טמם צפוי להחליף את עמנואל אג'יי המורחק. הייפורד בוהאן שנכנס נגד בית"ר במחצית השנייה ועשה כמה פעולות יפות יעלה ב-11. סתיו נחמני וז’אן פלורן באטום מתחרים על מקום בחוד.

באשדוד מקווים להסתדר במשחקים הקרובים ללא יוג’ין אנסה, המוציא לפועל העיקרי בקבוצה. לכן, הלחץ נמצא על שחקני ההתקפה נהוראי דבוש ועילאי חג'ג', שסובל מרגישות והוא בסימן שאלה. אורי עזו מראה סימנים של חזרה, אבל באשדוד נוטים לתת זמן מנוחה נוסף.