יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

מכבי תל אביב חזרה לנצח לאחר מהפך על נתניה

הפלייאוף העליון והתחתון בליגת נערים ג' – על: עומר דכה (צמד) ושער של יהלי נסים הפכו צמד של מוחמד מנסור ל-2:3. מכבי פתח תקווה ניצחה בדרבי 1:4

|
שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב בעננים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב בעננים (לילך וויס-רוזנברג)

בסוף השבוע התקיימו להם משחקי הפלייאוף העליון (מחזור 20) והפלייאוף התחתון (מחזור 21) בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011. במוקד, ניצחונה של מכבי תל אביב 2:3 על מכבי נתניה, לאחר פיגור 2:0. מכבי פתח תקווה רשמה 1:4 ענק על יריבתה העירונית, הפועל פתח תקווה. בית"ר ירושלים גברה 1:2 על הפועל תל אביב.

מכבי פתח תקווה – הפועל פתח תקווה 1:4

ניצחון 15 העונה לחבר'ה של ירין תלמיד. בתוך שבע דקות בלבד אביב גולן סגר שלושער, אליאב אוליאל השלים. משחק חמישי ברציפות מבחינתו של הראשון בו הוא כובש לכל הפחות שער אחד. בשבוע שעבר, כזכור, הנחיל הפסד ליגה ראשון העונה למוליכה, מכבי תל אביב. ליאב אלבז צימק את התוצאה מהנקודה הלבנה לקראת סוף ההתמודדות. הקבוצה בצהוב שומרת על המקום השני עם 10 שערי חובה בלבד, הפועל במקום האחרון בפלייאוף העליון.

אביב גולן חוגג (עמית ששה סעדיה)אביב גולן חוגג (עמית ששה סעדיה)

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים 2:1

ניצחון תשיעי העונה לקבוצה מהבירה, כשנוכח התוצאה היא נצמדת לאדומים ועתה לשתיהן 28 נקודות עם מאזן דומה: תשעה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ו-10 הפסדים. את כל השערים בהתמודדות הבקיעו שחקני הירושלמים. עמית רצון קבע 0:1 לבית"ר, השלים צמד עם שער עצמי אומלל כשקבע 1:1 ובדקה ה-52 גיא ביטון החזיר את היתרון לבית"רים וסגר 1:2.

בית"ר ירושלים נערים גבית"ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – מכבי תל אביב 3:2

לאחר ההפסד הראשון העונה למכבי פתח תקווה בשבוע שעבר, הקבוצה של עידן ביטון חזרה לחייך, גם כשנדמה היה כי חשוך בעיניים, הרי שהמארחת הוליכה 0:2 מצמד שערים של מוחמד מנסור, בביתה, עד לדקה ה-43 להתמודדות, אז הצהובים-כחולים הפכו את התוצאה משערים של עומר דכה (צמד) ויהלי נסים. מכבי תל אביב עם 19 ניצחונות העונה. נתניה בהפסד ליגה רביעי העונה.

מכבי חיפה – הפועל כפר סבא 0:1

לא היה פשוט לחבר'ה של תמיר פרידמן מול הירוקים מהשרון, אותם מאמן תומר קורן. בדקה ה-40 הכניסו המקומיים את כרם סרחאן לכר הדשא, כש-18 דקות מאוחר יותר, ידע לתרגם מהלך לשער שקבע 0:1. לסרחאן, שגדל במחלקת הנוער של יפיע, כבר 14 שערים בכל המסגרות העונה. כפר סבא נשארת במקום השביעי, שלוש נקודות בלבד מהמקום החמישי.

מכבי חיפה נערים גמכבי חיפה נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל ראשון לציון 3:1

שתי הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים במסגרת הפלייאוף התחתון נפגשו ראש בראש, כשבסיום, הכתומים מהשפלה חזרו הביתה עם מלוא הנקודות, בזכות שערים של עילאי בכר, אורן כהן ואורי אליאסי. מוחמד סעדי צימק את התוצאה מהנקודה הלבנה. קוסאי בדרנה, הקפטן של סכנין, ראה צהוב שני ואדום במחצית השנייה. הקבוצה מהמגזר כבר עם 14 הפסדים, הנתון הגבוה והגרוע בליגה.

הפועל ראשון לציון נערים גהפועל ראשון לציון נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.ס אשדוד – מ.כ נווה יוסף 0:2

המארחת וז'אק צבניה שומרים על המקום הראשון בפלייאוף התחתון, בזכות שערים של אורן ביטון ואיתן כהן. לקבוצה מעיר הנמל יותר נקודות מאשר לארבע קבוצות בפלייאוף העליון. נוכח ההפסד, נווה יוסף מתקרבת עוד יותר לחלק התחתון ותצטרך לעבוד קשה מאוד במחזורים שנותרו על מנת שלא להסתבך העונה, בשנה ראשונה בליגה הראשונה.

מ.ס אשדוד נערים גמ.ס אשדוד נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – הפועל באר שבע 1:2

המארחת נצמדת לאורחת ולשתיהן עתה 21 נקודות, חמישה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים. הקבוצה הצפונית ספגה יותר שערים והבקיעה פחות מהדרומית שנמצאת מעליה, למרות הכל. באר שבע הובילה 0:1 משער של אביב חסון, יהב שריקי ויהב בוכריס הפכו את התוצאה והשאירה את הנקודות בבית. רועי אלפה, שחקן באר שבע, ראה אדום ישיר בדקה ה-74.

הפועל חדרה נערים גהפועל חדרה נערים ג' (באדיבות המועדון)

משחקים נוספים

הפועל קריית שמונה – הפועל רעננה (01/02, הסינתטי החדש קריית שמונה, 18:00)

הפועל ירושלים – בני יהודה ת"א (03/02, אבו גוש, 17:00)

למי שפספס את משחקי המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון, הנה לו התוצאות שהושגו בין התאריכים 23-24/01: בני יהודה ת"א – מ.ס אשדוד 0:0; מ.כ נווה יוסף – הפועל קריית שמונה 1:1; הפועל רעננה – הפועל חדרה 1:1; הפועל באר שבע – הפועל ראשון לציון 0:2; הפועל ירושלים – בני סכנין 1:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */