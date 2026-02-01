מכבי תל אביב חזרה לנצח לאחר מהפך על נתניה

בסוף השבוע התקיימו להם משחקי הפלייאוף העליון (מחזור 20) והפלייאוף התחתון (מחזור 21) בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011. במוקד, ניצחונה של מכבי תל אביב 2:3 על מכבי נתניה, לאחר פיגור 2:0. מכבי פתח תקווה רשמה 1:4 ענק על יריבתה העירונית, הפועל פתח תקווה. בית"ר ירושלים גברה 1:2 על הפועל תל אביב.

מכבי פתח תקווה – הפועל פתח תקווה 1:4

ניצחון 15 העונה לחבר'ה של ירין תלמיד. בתוך שבע דקות בלבד אביב גולן סגר שלושער, אליאב אוליאל השלים. משחק חמישי ברציפות מבחינתו של הראשון בו הוא כובש לכל הפחות שער אחד. בשבוע שעבר, כזכור, הנחיל הפסד ליגה ראשון העונה למוליכה, מכבי תל אביב. ליאב אלבז צימק את התוצאה מהנקודה הלבנה לקראת סוף ההתמודדות. הקבוצה בצהוב שומרת על המקום השני עם 10 שערי חובה בלבד, הפועל במקום האחרון בפלייאוף העליון.

אביב גולן חוגג (עמית ששה סעדיה)

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים 2:1

ניצחון תשיעי העונה לקבוצה מהבירה, כשנוכח התוצאה היא נצמדת לאדומים ועתה לשתיהן 28 נקודות עם מאזן דומה: תשעה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ו-10 הפסדים. את כל השערים בהתמודדות הבקיעו שחקני הירושלמים. עמית רצון קבע 0:1 לבית"ר, השלים צמד עם שער עצמי אומלל כשקבע 1:1 ובדקה ה-52 גיא ביטון החזיר את היתרון לבית"רים וסגר 1:2.

בית"ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – מכבי תל אביב 3:2

לאחר ההפסד הראשון העונה למכבי פתח תקווה בשבוע שעבר, הקבוצה של עידן ביטון חזרה לחייך, גם כשנדמה היה כי חשוך בעיניים, הרי שהמארחת הוליכה 0:2 מצמד שערים של מוחמד מנסור, בביתה, עד לדקה ה-43 להתמודדות, אז הצהובים-כחולים הפכו את התוצאה משערים של עומר דכה (צמד) ויהלי נסים. מכבי תל אביב עם 19 ניצחונות העונה. נתניה בהפסד ליגה רביעי העונה.

מכבי חיפה – הפועל כפר סבא 0:1

לא היה פשוט לחבר'ה של תמיר פרידמן מול הירוקים מהשרון, אותם מאמן תומר קורן. בדקה ה-40 הכניסו המקומיים את כרם סרחאן לכר הדשא, כש-18 דקות מאוחר יותר, ידע לתרגם מהלך לשער שקבע 0:1. לסרחאן, שגדל במחלקת הנוער של יפיע, כבר 14 שערים בכל המסגרות העונה. כפר סבא נשארת במקום השביעי, שלוש נקודות בלבד מהמקום החמישי.

מכבי חיפה נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל ראשון לציון 3:1

שתי הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים במסגרת הפלייאוף התחתון נפגשו ראש בראש, כשבסיום, הכתומים מהשפלה חזרו הביתה עם מלוא הנקודות, בזכות שערים של עילאי בכר, אורן כהן ואורי אליאסי. מוחמד סעדי צימק את התוצאה מהנקודה הלבנה. קוסאי בדרנה, הקפטן של סכנין, ראה צהוב שני ואדום במחצית השנייה. הקבוצה מהמגזר כבר עם 14 הפסדים, הנתון הגבוה והגרוע בליגה.

הפועל ראשון לציון נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.ס אשדוד – מ.כ נווה יוסף 0:2

המארחת וז'אק צבניה שומרים על המקום הראשון בפלייאוף התחתון, בזכות שערים של אורן ביטון ואיתן כהן. לקבוצה מעיר הנמל יותר נקודות מאשר לארבע קבוצות בפלייאוף העליון. נוכח ההפסד, נווה יוסף מתקרבת עוד יותר לחלק התחתון ותצטרך לעבוד קשה מאוד במחזורים שנותרו על מנת שלא להסתבך העונה, בשנה ראשונה בליגה הראשונה.

מ.ס אשדוד נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – הפועל באר שבע 1:2

המארחת נצמדת לאורחת ולשתיהן עתה 21 נקודות, חמישה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים. הקבוצה הצפונית ספגה יותר שערים והבקיעה פחות מהדרומית שנמצאת מעליה, למרות הכל. באר שבע הובילה 0:1 משער של אביב חסון, יהב שריקי ויהב בוכריס הפכו את התוצאה והשאירה את הנקודות בבית. רועי אלפה, שחקן באר שבע, ראה אדום ישיר בדקה ה-74.

הפועל חדרה נערים ג' (באדיבות המועדון)

משחקים נוספים

הפועל קריית שמונה – הפועל רעננה (01/02, הסינתטי החדש קריית שמונה, 18:00)

הפועל ירושלים – בני יהודה ת"א (03/02, אבו גוש, 17:00)

למי שפספס את משחקי המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון, הנה לו התוצאות שהושגו בין התאריכים 23-24/01: בני יהודה ת"א – מ.ס אשדוד 0:0; מ.כ נווה יוסף – הפועל קריית שמונה 1:1; הפועל רעננה – הפועל חדרה 1:1; הפועל באר שבע – הפועל ראשון לציון 0:2; הפועל ירושלים – בני סכנין 1:3.