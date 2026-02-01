גורבנקו ממשיכה לשבור את שיאי מכללת לואיוויל

אנסטסיה גורבנקו המשיכה את הופעתה המרשימה במדים של אוניברסיטת לואיוויל, כאשר שברה בסוף השבוע את שיא בית הספר במשחה ה-200 יארד חזה. הישראלית זכתה בשלושה משחים אישיים בהפסד לואיוויל 161-138 לאינדיאנה.

גורבנקו שברה את שיא מכללת לואיוויל במשחה ה-200 יארד חזה בזמן של 2:06.75, וזכתה גם במשחה ה-100 יארד חזה בזמן 57.81 ובמשחה ה-400 יארד מעורב אישי בזמן 4:06.52. בנוסף, היא שחתה את מקטע החזה בנצחון השליחות 4*50 מעורב.

נכס מרכזי להמשך העונה

גורבנקו החלה להתחרות במדי לואיוויל בשבועות האחרונים ובשבוע שעבר כבר שברה שיאי בית ספר במשחה ה-100 יארד חזה ובמשחה ה-200 יארד מעורב אישי בתחרות מול טקסס. הופעותיה המרשימות במדי הקבוצה הופכת אותה לנכס מרכזי של לואיוויל לקראת המשך העונה.

אנסטסיה גורבנקו, נכס להמשך העונה (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

חברתה של גורבנקו לקבוצה, דריה גולובטי זכתה במקום הראשון במשחה ה-500 יארד חופשי בזמן 4:43.97 וסיימה במקום השישי במשחה ה-200 יארד חופשי.התחרות התנהלה במסגרת ליגת ה-NCAA, שמסיימת כעת את שלב תחרויות הדיול מיט (תחרויות ראש בראש של 2-3 מכללות) ועוברת לשלב תחרויות הקונפרנס, לקראת אליפות המכללות, שתערך באמצע מרץ באטלנטה.