יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:39
איגודים  >> נבחרות

גורבנקו ממשיכה לשבור את שיאי מכללת לואיוויל

נכס מרכזי להמשך העונה: השחיינית האולימפית ממשיכה את הופעותיה המרשימות עם שיא חדש וזכתה בשלושה משחים אישיים בהפסד של האוניברסיטה לאינדיאנה

|
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, באדיבות הוועד האולימפי)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, באדיבות הוועד האולימפי)

אנסטסיה גורבנקו המשיכה את הופעתה המרשימה במדים של אוניברסיטת לואיוויל, כאשר שברה בסוף השבוע את שיא בית הספר במשחה ה-200 יארד חזה. הישראלית זכתה בשלושה משחים אישיים בהפסד לואיוויל 161-138 לאינדיאנה.

גורבנקו שברה את שיא מכללת לואיוויל במשחה ה-200 יארד חזה בזמן של 2:06.75, וזכתה גם במשחה ה-100 יארד חזה בזמן 57.81 ובמשחה ה-400 יארד מעורב אישי בזמן 4:06.52. בנוסף, היא שחתה את מקטע החזה בנצחון השליחות 4*50 מעורב.

נכס מרכזי להמשך העונה

גורבנקו החלה להתחרות במדי לואיוויל בשבועות האחרונים ובשבוע שעבר כבר שברה שיאי בית ספר במשחה ה-100 יארד חזה ובמשחה ה-200 יארד מעורב אישי בתחרות מול טקסס. הופעותיה המרשימות במדי הקבוצה הופכת אותה לנכס מרכזי של לואיוויל לקראת המשך העונה.

אנסטסיה גורבנקו, נכס להמשך העונה (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)אנסטסיה גורבנקו, נכס להמשך העונה (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

חברתה של גורבנקו לקבוצה, דריה גולובטי זכתה במקום הראשון במשחה ה-500 יארד חופשי בזמן 4:43.97 וסיימה במקום השישי במשחה ה-200 יארד חופשי.התחרות התנהלה במסגרת ליגת ה-NCAA, שמסיימת כעת את שלב תחרויות הדיול מיט (תחרויות ראש בראש של 2-3 מכללות) ועוברת לשלב תחרויות הקונפרנס, לקראת אליפות המכללות, שתערך באמצע מרץ באטלנטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */