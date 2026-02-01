יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:56
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

רבע 2, : הפועל העמק - הפועל חולון 16:23

גביע המדינה, רבע גמר: לאחר ההפסד במסגרת האירופית, חניכיו של יואב שמיר מתארחים אצל הקבוצה המפתיעה של אברהמי במטרה לעלות לשלב הבא. מי תנצח?

נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

לאחר שאתמול (שבת) הפועל ירושלים הייתה הראשונה להבטיח את מקומה בשלב חצי גמר הגביע, הפועל חולון מקווה גם היא לעלות לשלב ארבע האחרונות לראשונה משנת 2022. חניכיו של יואב שמיר מתארחים בשעה זו אצל הפועל העמק כאשר דווקא המארחת היא שנמצאת במקום גבוה יותר בטבלת הליגה.

הסגולים מגיעים למשחק הגורלי לאחר הפסד מביך ללה מאן 106:85 במסגרת המחזור השני בשלב הבתים של ליגת האלופות פיב”א. גם בזירה המקומית חולון לא מרשימה במיוחד ונמצאת רק במקום השישי בטבלה עם מאזן של תשעה ניצחונות ושישה הפסדים.

מהצד השני, הפועל העמק מגיעה במומנטום חיובי למשחק הגביע לאחר שני ניצחונות רצופים על הפועל באר שבע/דימונה ומכבי רעננה. המארחת נמצאת במקום השלישי בטבלה עם 11 ניצחונות וארבעה הפסדים כאשר היא ממוקמת מעל קבוצות כמו הפועל ירושלים ובני הרצליה.

המשחק האחרון בין שתי הקבוצות היה בסוף דצמבר, אז חולון השיגו ניצחון חוץ 78:87 על הפועל העמק כאשר נתנאל ארצי להט עם 21 נקודות. אין ספק שהסגולים יצטרכו לעבוד קשה על מנת להשיג תוצאה דומה ולהמשיך לשלב הבא במטרה להשאיר את חלום הגביע בהישג יד.

רבע ראשון: 23-16 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: רועי נציה, ניק אונגנדה, ניר דרך חיים, אדוארדס קלייר ואליז’ה צ’ילדס.

חמישיית הפועל חולון: דריק ג’וניור וולטון, נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ואדאמה סאנוגו. 

