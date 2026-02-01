יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:37
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בריינה תומכים בברמי, ספר צפוי לחזור מול ב"ש

במועדון תמכו בבלם שהורחק בפתיחה נגד הדרומיים, כשחלק מאנשי הצוות חושבים שההחלטה לא מוצדקת. הקשר יעשה מאמץ להיות כשיר לגביע נגד הקבוצה ממנה בא

אוראל גרינפלד שולף למור ברמי את הכרטיס האדום (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה נרשמה אתמול (שבת) אכזבה מההפסד להפועל באר שבע שניצלה עד תום את העובדה שבמשך 90 דקות ריינה הייתה בעשרה שחקנים אחרי הרחקתו בדקה הרביעית של הבלם מור ברמי.

במועדון תמכו בברמי ולדעת חלק מאנשי הקבוצה ההרחקה לא הייתה מוצדקת ולא במקום וניתן היה להפעיל יותר שיקול דעת מצד צוות השיפוט. יחד עם זאת, בריינה יכולים להסתכל בדאגה לגבי העתיד שכן ההפסד שוב מעמיד את הפער מהקו האדום על  8 נקודות מקריית שמונה, לה יש משחק חסר. 

מי שלא שותף במשחק היה אנטוניו ספר שעדיין מרגיש כאבים באזור המפשעה, זכר לפציעה בתחילת העונה ובריינה לא רצו לסכן אותו. ספר כבר הספיק לחזור מול הפועל חיפה במחזור שעבר וגם כבש את שער הניצחון אבל מתברר שהוא עדיין סובל מרגישות ובריינה ינסו לשתף את השחקן מול האקסית הפועל ב"ש במשחק הגביע ביום רביעי במסגרת רבע הגמר.

סטבאנוביץ’ יחזור, חיפוש אחר קשר אחורי זר

הבלם מילאדין סטבאנוביץ' אמור לחזור למרכז ההגנה בגביע. בנוסף, בריינה מחפשים קשר אחורי זר. סער פדידה מחוזר אחרי הפועל חיפה שרוצה לצרף אותו. לפי שעה, ריינה טרם נפרדה ממספר שחקנים שלא נמצאים בתוכניות כמו הבלם ג'וניור פיוס שממשיך להתאמן עם הקבוצה. פיוס הוא לא הראשון שיעזוב, כשקדם לו אלכסה פייץ' שחתם בז’לז'ניצר הבוסנית.

