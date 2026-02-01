יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
4027-4224צ'לסי4
3933-3924ליברפול5
3834-4123מנצ'סטר יונייטד6
3432-3223פולהאם7
3427-2624אברטון8
3332-3523ברנטפורד9
3333-3324ניוקאסל10
3326-2423סנדרלנד11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
845-1524וולבס20

מה היחס ב-Winner להפתעה של ראיו אצל ריאל?

על פי המומחים, ניצחון של האורחת בדרבי הקטן שווה ליחס של פי 9.90, כשהבלאנקוס מקבלים יחס של פי 1.20. וגם: טוטנהאם - סיטי, ליגת העל וכדורסל

|
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)

עוד יום ראשון הגיע, וגם הפעם יש לנו משחקים איכותיים רבים בכל רחבי היבשת. בספרד, ריאל מדריד מארחת את ראיו וייקאנו, כשבאנגליה, טוטנהאם פוגשת למשחק גדול את מנצ’סטר סיטי. חזרה לזירה המקומית, בליגת העל הפועל פתח תקווה פוגשת את מ.ס אשדוד ובכדורסל, עירוני קריית אתא מול מכבי תל אביב ברבע גמר גביע המדינה.

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

ריאל מדריד – ראיו וייקאנו

הדרבי הקטן של עיר הבירה. הבלאנקוס חייבים ניצחון בשביל להיצמד שוב לברצלונה, ולשם כך המומחים נותנים להם יחס של פי 1.20. הפתעה של האורחת שווה יחס של פי 9.90 וחלוקת נקודות מקבלת יחס של פי 5.70.

טוטנהאם – מנצ’סטר סיטי

מפגש ענק בין שתי קבוצות בסיטואציה שונה לגמרי. הפייבוריטית היא כמובן החבורה של פפ גוואדיולה, שניצחון חוץ שלה מקבל יחס של פי 1.65. 3 נקודות של התרנגולים שוות ליחס של פי 4.10 ותיקו מקבל יחס של פי 3.80. 

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

הפועל פ”ת – מ.ס אשדוד

כאן יש לנו מפגש מרתק, כשגם הוא מביא לנו שתי קבוצות בסיטואציה מעט שונה, אך לא מאוד רחוקה. על פי המומחים הפייבוריטים הם המלאבסים, עם יחס של פי 1.95 לניצחון כשהקבוצה מעיר הנמל מקבלת יחס של פי 3.45 לניצחון. חלוקת נקודות שווה ליחס של פי 3.25.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

עירוני קריית אתא – מכבי ת”א

מפגש רותח ברבע גמר הגביע. אחרי שראו את יריבתם העירונית מודחת להפועל ירושלים אמש, הצהובים באים כפייבוריטים הברורים עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם ביותר מ-14 נקודות. ניצחון של החבורה של עודד קטש עד 14 נקודות, או ניצחון של המארחת גם מקבל יחס של פי 1.80, ניצחון צהוב ב-14 נקודות בדיוק שווה ליחס של פי 9.00.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */