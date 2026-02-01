יום ראשון, 01.02.2026 שעה 13:56
יום ראשון, 01/02/2026, 13:30אצטדיון אולימפיקו טורינוליגה איטלקית - מחזור 23
לצ'ה
דקה 23
0 0
שופט: סימונה סוצה
טורינו
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4621-3323נאפולי3
4313-2722רומא4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20
מנור סולומון פרץ את הסכר עם שער הבכורה שלו במדי פיורנטינה בהפסד 2:1 לנאפולי, ובשעה זו המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך עם נציג נוסף בארץ המגף, עומרי גאנדלמן ולצ’ה שמתארחים אצל טורינו.

אם על המפה המפגש הוא קרב קצוות בין צפון לדרום, בטבלה השתיים הרבה יותר צמודות. הקשר הישראלי עדיין לא חווה את טעם הניצחון במדי הג’יאלורוסי, אך הצליח לעזור לקבוצתו לקטוע את רצף ההפסדים שהחל עוד לפני שהגיע, עם 0:0 מול לאציו במחזור האחרון.

מהצד השני, השוורים מגיעים אחרי אחת ההשפלות הכואבות שחוו בשנים האחרונות כשספגו 6:0 מקומו כשהבצורת ההתקפית נמשכת. בדיוק כמו יריבתה, המארחת כשלה לכבוש בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה, אך רושמת הפסד רביעי רצוף ולא מצליחה לעצור את כדור השלג.

ללצ’ה יש העונה ארבעה ניצחונות ליגה בלבד. אחד מהם היה במפגש הקודם נגד טורינו אותו היא אירחה, בסיום יצאה עם ידה על העליונה עם 1:2, כשחברו של גאנדלמן מימי מכבי נתניה, לאמק באנדה, היה זה שכבש את השער השני של קבוצתו. האם גם הפעם האורחת תצליח לעצור את השור?

מחצית ראשונה
  • '10
  • פציעה
  • גאנדלמן שלח מרפק לא מכוון לסאול קוקו ושלח אותו לחבוש את הראש
  • '3
  • החמצה
  • זה כמעט היה שער הבכורה של עומרי גאנדלמן! הרמה מסוכנת נכנסה מצד שמאל והישראלי ניסה לזרוק את הגוף ולדחוק פנימה, אך הוא פספס את הכדור במעט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סימונה סוצה הוציא את ההתמודדות לדרך!
