מנור סולומון פרץ את הסכר עם שער הבכורה שלו במדי פיורנטינה בהפסד 2:1 לנאפולי, ובשעה זו המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך עם נציג נוסף בארץ המגף, עומרי גאנדלמן ולצ’ה שמתארחים אצל טורינו.

אם על המפה המפגש הוא קרב קצוות בין צפון לדרום, בטבלה השתיים הרבה יותר צמודות. הקשר הישראלי עדיין לא חווה את טעם הניצחון במדי הג’יאלורוסי, אך הצליח לעזור לקבוצתו לקטוע את רצף ההפסדים שהחל עוד לפני שהגיע, עם 0:0 מול לאציו במחזור האחרון.

מהצד השני, השוורים מגיעים אחרי אחת ההשפלות הכואבות שחוו בשנים האחרונות כשספגו 6:0 מקומו כשהבצורת ההתקפית נמשכת. בדיוק כמו יריבתה, המארחת כשלה לכבוש בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה, אך רושמת הפסד רביעי רצוף ולא מצליחה לעצור את כדור השלג.

ללצ’ה יש העונה ארבעה ניצחונות ליגה בלבד. אחד מהם היה במפגש הקודם נגד טורינו אותו היא אירחה, בסיום יצאה עם ידה על העליונה עם 1:2, כשחברו של גאנדלמן מימי מכבי נתניה, לאמק באנדה, היה זה שכבש את השער השני של קבוצתו. האם גם הפעם האורחת תצליח לעצור את השור?