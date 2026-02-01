יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בטבריה גאים מהדרך, אך מודים: זה לא עוזר לנו

הקבוצה של חודדה עמדה כשווה מול מכבי חיפה, אך ירדה מנוצחת 3:2. אכזבה מההגנה, מחמאות לחביבאללה. חדידה יחזור בשבוע הבא. וגם: ההיערכות לדיון

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה יצאו גאים מאוד מהיכולת שהם הציגו מול מכבי חיפה בהפסד 3:2 אתמול (שבת) בסמי עופר. עם זאת, בקבוצה מבינים שבשורה התחתונה זה לא עזר להם לצאת עם הנקודות. 

אלירן חודדה היטיב לתאר את התחושות במועדון בסיום ההתמודדות: "היינו במשחק לכל אורכו. אמרתי לשחקנים לפני כל השבוע שאנחנו באים לקחת שלוש נקודות. אני גאה בדרך שבה שיחקנו, אבל ספגנו שערים רכים מדי. פערי הרמות ברורים ואני גאה שצמצמנו אותם על המגרש". גם במועדון אמרו: "שיחקנו נהדר. היינו ראויים ליותר, אבל ההגנה מקבלת שערים קלים מדי". 

במועדון החמיאו בעיקר לווהיב חביבאללה, שהיה המצטיין בשורות טבריה, כבש את הראשון וסיכן רבות את ההגנה החיפאית. כעת צריכים בטבריה להתכונן לעוד משחק קשה, בשבת הקרובה (15:00, בראל) מול הפועל ת''א הלוהטת. גיא חדידה, שחזר השבוע לאימונים חלקיים, צפוי כבר להיות כשיר לשבוע הבא. יונתן טפר, שהורחק אתמול בתוספת הזמן, ייעדר כמובן. 

שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)

“חייבים לשפר את ההגנה”

"זה היה עוד משחק שבו היריבה הייתה טובה מאתנו, אבל כבר הספקנו להראות השנה שאנחנו לא פוחדים מהגדולות. נבוא לנצח, אבל חייבים לשפר את ההגנה”, אמר שחקן בקבוצה. 

ברור שהקרב האמיתי שמעסיק כרגע את הצפוניים הוא ביום רביעי, בבית הדין של ההתאחדות, שם ידונו בדרישת התובע להפחתת 30 נקודות ממאזנם. בטבריה חשים שבהתאחדות החליטו להוריד אותם ליגה וערוכים לדיון קשה ביום רביעי. "הכל נראה כמו תיק תפור מראש. אבל אנחנו לא נוותר ובטוחים שנראה בבית הדין שלהאשמות נגדנו אין שחר", אמרו במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */