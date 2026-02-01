בטבריה גאים מהדרך, אך מודים: זה לא עוזר לנו

בעירוני טבריה יצאו גאים מאוד מהיכולת שהם הציגו מול מכבי חיפה בהפסד 3:2 אתמול (שבת) בסמי עופר. עם זאת, בקבוצה מבינים שבשורה התחתונה זה לא עזר להם לצאת עם הנקודות.

אלירן חודדה היטיב לתאר את התחושות במועדון בסיום ההתמודדות: "היינו במשחק לכל אורכו. אמרתי לשחקנים לפני כל השבוע שאנחנו באים לקחת שלוש נקודות. אני גאה בדרך שבה שיחקנו, אבל ספגנו שערים רכים מדי. פערי הרמות ברורים ואני גאה שצמצמנו אותם על המגרש". גם במועדון אמרו: "שיחקנו נהדר. היינו ראויים ליותר, אבל ההגנה מקבלת שערים קלים מדי".

במועדון החמיאו בעיקר לווהיב חביבאללה, שהיה המצטיין בשורות טבריה, כבש את הראשון וסיכן רבות את ההגנה החיפאית. כעת צריכים בטבריה להתכונן לעוד משחק קשה, בשבת הקרובה (15:00, בראל) מול הפועל ת''א הלוהטת. גיא חדידה, שחזר השבוע לאימונים חלקיים, צפוי כבר להיות כשיר לשבוע הבא. יונתן טפר, שהורחק אתמול בתוספת הזמן, ייעדר כמובן.

שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)

“חייבים לשפר את ההגנה”

"זה היה עוד משחק שבו היריבה הייתה טובה מאתנו, אבל כבר הספקנו להראות השנה שאנחנו לא פוחדים מהגדולות. נבוא לנצח, אבל חייבים לשפר את ההגנה”, אמר שחקן בקבוצה.

ברור שהקרב האמיתי שמעסיק כרגע את הצפוניים הוא ביום רביעי, בבית הדין של ההתאחדות, שם ידונו בדרישת התובע להפחתת 30 נקודות ממאזנם. בטבריה חשים שבהתאחדות החליטו להוריד אותם ליגה וערוכים לדיון קשה ביום רביעי. "הכל נראה כמו תיק תפור מראש. אבל אנחנו לא נוותר ובטוחים שנראה בבית הדין שלהאשמות נגדנו אין שחר", אמרו במועדון.