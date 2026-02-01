הרכבים וציונים



רודרי מול רנדל קולו מואני (רויטרס) רודרי מול רנדל קולו מואני (רויטרס)

המחזור ה-24 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים משחק גדול. מצד אחד מנצ’סטר סיטי, שרוצה להמשיך להישאר בתמונת האליפות ולשם כך חייבת 3 נקודות ומצד שני טוטנהאם, שנמצאת הרחק מאחור בתחתית ורוצה למנוע הסתבכויות מיותרות.

בואו נתחיל עם התרנגולים. אין דיסוננס יותר גדול בין העונה האירופית שלהם, לבין מה שנעשה בזירה המקומית. בליגת האלופות הם סיימו את שלב הליגה במקום הרביעי, יותר גבוה מיריבתם הערב, כשבפרמייר ליג הם אפילו לא קרובים אליה, מה שגורם לתהיות על ההבדלים.

מהצד השני, הסיטיזנס סיימו בהצלחה את שלב הליגה בצ’מפיונס, כשהם השתחלו לטופ 8, מה שהבטיח להם כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בזירה המקומית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ראתה את ארסנל מביסה 0:4 את לידס יונייטד אתמול וחייבת את הנקודות על מנת שהיא לא תברח לה.

לתכולים היה קושי היסטורי בבית של הצפון לונדונים, אך הוא כבר נשבר והם הצליחו לנצח שם בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים שלהם. הניצחון האחרון במפגש בין הקבוצות היה דווקא של טוטנהאם, כשהיא גברה על סיטי 0:2 באתיחאד.