יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:56
יום ראשון, 01/02/2026, 18:30אצטדיון טוטנהאם סטדיוםליגה אנגלית - מחזור 24
מנצ'סטר סיטי
דקה 28
0 1
שופט: רוברט ג'ונס
טוטנהאם
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3435-3424פולהאם8
3427-2624אברטון9
3333-3324ניוקאסל10
3326-2423סנדרלנד11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2929-2524קריסטל פאלאס14
2831-3323טוטנהאם15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
845-1524וולבס20
מערכת ONE | 01/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
רודרי מול רנדל קולו מואני (רויטרס)
רודרי מול רנדל קולו מואני (רויטרס)

המחזור ה-24 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים משחק גדול. מצד אחד מנצ’סטר סיטי, שרוצה להמשיך להישאר בתמונת האליפות ולשם כך חייבת 3 נקודות ומצד שני טוטנהאם, שנמצאת הרחק מאחור בתחתית ורוצה למנוע הסתבכויות מיותרות.

בואו נתחיל עם התרנגולים. אין דיסוננס יותר גדול בין העונה האירופית שלהם, לבין מה שנעשה בזירה המקומית. בליגת האלופות הם סיימו את שלב הליגה במקום הרביעי, יותר גבוה מיריבתם הערב, כשבפרמייר ליג הם אפילו לא קרובים אליה, מה שגורם לתהיות על ההבדלים.

מהצד השני, הסיטיזנס סיימו בהצלחה את שלב הליגה בצ’מפיונס, כשהם השתחלו לטופ 8, מה שהבטיח להם כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בזירה המקומית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ראתה את ארסנל מביסה 0:4 את לידס יונייטד אתמול וחייבת את הנקודות על מנת שהיא לא תברח לה. 

לתכולים היה קושי היסטורי בבית של הצפון לונדונים, אך הוא כבר נשבר והם הצליחו לנצח שם בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים שלהם. הניצחון האחרון במפגש בין הקבוצות היה דווקא של טוטנהאם, כשהיא גברה על סיטי 0:2 באתיחאד. 

מחצית ראשונה
  • '11
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: ברנרדו סילבה חטף כדור במרכז המגרש, מסר לארלינג הולאנד, שהעביר לראיין צ'רקי, שנכנס פנימה ובעט ברגל ימין לפינה השמאלית ולא הותיר סיכוי לוויקאריו
אנטוניו סמאניו (IMAGO)אנטוניו סמאניו (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. סמאניו ניסה בעיטה מהאגף, ויקאריו קלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט רוברט ג'ונס הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (רויטרס)ארלינג הולאנד בחימום (רויטרס)
דומיניק סולנקה (רויטרס)דומיניק סולנקה (רויטרס)
