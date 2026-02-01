לא עוצרת: ההצעה של ארסנל על חוליאן אלברס

חלון ההעברות של ינואר עומד להסתיים מחר (שני) בליגות הבכירות באירופה, אך הקבוצות הבכירות של היבשת מתכוננות כבר לקיץ הקרוב והחלו לחשוב כיצד הן יכולות לחזק את הסגל לשנה הבא. אחת מהקבוצות שהחלה בגישושים היא לא אחרת מאשר מוליכת הפרמייר ליג ארסנל, שמתכוונת להגיש הצעה מעניינת במיוחד על כוכבה של אתלטיקו מדריד, חוליאן אלברס.

שחקן ההתקפה של אתלטיקו מדריד עובר עד כה עונה לא פשוטה. הארגנטינאי, שהגיע ממנצ’סטר סיטי בקיץ 2024, פתח את העונה בצורה טובה עם משחקים מרשימים אשר הזכור בהם הוא בניצחון 2:5 על ריאל מדריד בו כבש צמד, אך בתקופה האחרונה הוא חווה ירידה ביכולת אשר משפיעה על חניכיו של סימאונה, כאשר הוא לא כבש בלה ליגה מאז תחילת נובמבר.

אתלטיקו מדריד עצמה מתמודדת עם עונה לא פשוטה עד כה. לאחר שסיימה אתמול בשוויון עם לבאנטה של תאי עבד מתחתית הליגה הספרדית, הקולצ’ונרוס נמצאים במרחק של עשר נקודות מברצלונה שבפסגת הלה ליגה. גם בליגת האלופות חניכיו של סימאונה לא הרשימו וכתוצאה מכך הם עומדים להתמודד בחודש הקרוב מול קלאב ברוז’ במסגרת פלייאוף ליגת האלופות, כך שמצבם המקצועי הלא מזהיר העונה עלול לפתוח את הדלת עבור אלברס לאתגרים חדשים ומאבקים אמיתיים על התארים הגדולים ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע.

שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)

חוליאן אלברס מחזיק בסעיף שחרור של לא פחות מ-500 מיליון אירו אך עם זאת, באנגליה מבינים שאתלטיקו עשויה להסכים למכור תמורת כ-150 מיליון אירו, או אפילו 200 מיליון אירו עם סעיפים נוספים. לפי הדיווחים, המועדון הלונדוני יהיה מוכן לכלול שניים משחקני הקבוצה בעסקה כדי להוריד את העלות ולשכנע את אתלטיקו לוותר על ה-’עכביש’.

לפי ה-’טיימס’, ארסנל עשויה לכלול את שני שחקני ההתקפה הברזילאים שלה, גבריאל ז'סוס וגבריאל מרטינלי בעסקת אלברס. השווי הכולל של ז'סוס ומרטינלי מוערך ביותר מ-100 מיליון אירו, מה שמגדיל משמעותית את ערך ההצעה. החלוץ חזר לאחרונה מפציעה ארוכה ולאט לאט משתלב ברוטציה של התותחנים, לעומתו שחקן הכנף נמצא בעונת שיא כאשר הוא מלך השערים של הקבוצה בליגת האלופות העונה, כך שמעניין מאוד לראות האם מיקל ארטטה יהיה מוכן לוותר עליו.

גבריאל מרטינלי, ארטטה יוותר עליו? (רויטרס)

מי שממלא תפקיד מפתח מרכזי בעסקה הוא המנהל הספורטיבי של ארסנל, אנדראה ברטה, אשר היה המנהל הספורטיבי של אתלטיקו והביא את אלברס ממנצ’סטר סיטי, זאת בשל קשריו הקרובים עם הקולצ’ונרוס ונציגיו של אלברס. למעשה, הוא אחד התומכים החזקים ביותר בהחתמתו של אלברס במועדון הלונדוני כפי שהיה אז במועדון ממדריד. אין ספק שהחתמה נוצצת כזאת היא עוד הצהרת כוונות אמיתית מצד התותחנים אשר בקיץ הקודם הוציאו יותר מ-300 מיליון אירו על רכש ולא מתכוונים לעצור גם בקיץ הנוכחי.