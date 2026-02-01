יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
4027-4224צ'לסי4
3933-3924ליברפול5
3834-4123מנצ'סטר יונייטד6
3432-3223פולהאם7
3427-2624אברטון8
3332-3523ברנטפורד9
3333-3324ניוקאסל10
3326-2423סנדרלנד11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
845-1524וולבס20

לא עוצרת: ההצעה של ארסנל על חוליאן אלברס

התותחנים, שנמצאים בפסגת הפרמייר ליג, חושבים כבר על קיץ 2026 והחלו במגעים על נציגיו של ה-'עכביש'. וגם: סעיף השחרור והשחקנים המוצעים בעסקה

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

חלון ההעברות של ינואר עומד להסתיים מחר (שני) בליגות הבכירות באירופה, אך הקבוצות הבכירות של היבשת מתכוננות כבר לקיץ הקרוב והחלו לחשוב כיצד הן יכולות לחזק את הסגל לשנה הבא. אחת מהקבוצות שהחלה בגישושים היא לא אחרת מאשר מוליכת הפרמייר ליג ארסנל, שמתכוונת להגיש הצעה מעניינת במיוחד על כוכבה של אתלטיקו מדריד, חוליאן אלברס.

שחקן ההתקפה של אתלטיקו מדריד עובר עד כה עונה לא פשוטה. הארגנטינאי, שהגיע ממנצ’סטר סיטי בקיץ 2024, פתח את העונה בצורה טובה עם משחקים מרשימים אשר הזכור בהם הוא בניצחון 2:5 על ריאל מדריד בו כבש צמד, אך בתקופה האחרונה הוא חווה ירידה ביכולת אשר משפיעה על חניכיו של סימאונה, כאשר הוא לא כבש בלה ליגה מאז תחילת נובמבר.

אתלטיקו מדריד עצמה מתמודדת עם עונה לא פשוטה עד כה. לאחר שסיימה אתמול בשוויון עם לבאנטה של תאי עבד מתחתית הליגה הספרדית, הקולצ’ונרוס נמצאים במרחק של עשר נקודות מברצלונה שבפסגת הלה ליגה. גם בליגת האלופות חניכיו של סימאונה לא הרשימו וכתוצאה מכך הם עומדים להתמודד בחודש הקרוב מול קלאב ברוז’ במסגרת פלייאוף ליגת האלופות, כך שמצבם המקצועי הלא מזהיר העונה עלול לפתוח את הדלת עבור אלברס לאתגרים חדשים ומאבקים אמיתיים על התארים הגדולים ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע.

שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)

חוליאן אלברס מחזיק בסעיף שחרור של לא פחות מ-500 מיליון אירו אך עם זאת, באנגליה מבינים שאתלטיקו עשויה להסכים למכור תמורת כ-150 מיליון אירו, או אפילו 200 מיליון אירו עם סעיפים נוספים. לפי הדיווחים, המועדון הלונדוני יהיה מוכן לכלול שניים משחקני הקבוצה בעסקה כדי להוריד את העלות ולשכנע את אתלטיקו לוותר על ה-’עכביש’.

לפי ה-’טיימס’, ארסנל עשויה לכלול את שני שחקני ההתקפה הברזילאים שלה, גבריאל ז'סוס וגבריאל מרטינלי בעסקת אלברס. השווי הכולל של ז'סוס ומרטינלי מוערך ביותר מ-100 מיליון אירו, מה שמגדיל משמעותית את ערך ההצעה. החלוץ חזר לאחרונה מפציעה ארוכה ולאט לאט משתלב ברוטציה של התותחנים, לעומתו שחקן הכנף נמצא בעונת שיא כאשר הוא מלך השערים של הקבוצה בליגת האלופות העונה, כך שמעניין מאוד לראות האם מיקל ארטטה יהיה מוכן לוותר עליו.

גבריאל מרטינלי, ארטטה יוותר עליו? (רויטרס)גבריאל מרטינלי, ארטטה יוותר עליו? (רויטרס)

מי שממלא תפקיד מפתח מרכזי בעסקה הוא המנהל הספורטיבי של ארסנל, אנדראה ברטה, אשר היה המנהל הספורטיבי של אתלטיקו והביא את אלברס ממנצ’סטר סיטי, זאת בשל קשריו הקרובים עם הקולצ’ונרוס ונציגיו של אלברס. למעשה, הוא אחד התומכים החזקים ביותר בהחתמתו של אלברס במועדון הלונדוני כפי שהיה אז במועדון ממדריד. אין ספק שהחתמה נוצצת כזאת היא עוד הצהרת כוונות אמיתית מצד התותחנים אשר בקיץ הקודם הוציאו יותר מ-300 מיליון אירו על רכש ולא מתכוונים לעצור גם בקיץ הנוכחי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */