יום ראשון, 01/02/2026, 20:00אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 21
מ.ס אשדוד
דקה 66
1 0
שופט: אביעד שילוח
שער רועי דוד (50)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 01/02/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
בוני אמיאן (ראובן שוורץ)
בוני אמיאן (ראובן שוורץ)

נותרו שישה מחזורים בלבד לעונה הסדירה. 18 נקודות בקופה. כל נקודה מכריעה ויכולה להוביל להצלחות ומצד שני כל אובדן שלה עלול להשליך עד לירידת ליגה. בשעה זו, הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד נפגשות במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל, למשחק שעלול להשליך על המשך העונה.

כדורגל משחקים 90 דקות זה כבר מזמן לא נכון, וניתן לשאול את עומר פרץ ושחקניו איך הם יודעים, כשאת שני משחקי הליגה האחרונים הם הפסידו בתוספת הזמן לבית”ר והפועל ירושלים. המלאבסים חולמים על פלייאוף עליון בעונת העלייה שלהם, אך לפני כן ייאלצו לעבור את המשוכה מעיר הנמל.

אם באורחת עסקינן, תחת ניצוחו של ניר ביטון על הקווים, הצליחה הקבוצה לעצור את רצף ההפסדים הגדול שלה ולהשיג שתי נקודות מול בני ריינה ובית”ר ירושלים שהקנו לה קצת אוויר והרחיקו אותה במעט מהקו האדום. אחרי 11 משחקי ליגה ללא ניצחון, במועדון חולמים על שלוש נקודות ובריחה מהתחתית.

המפגש הראשון והיחיד בין הצדדים העונה הסתיים ב-1:1 כשבצורה מוזרה, היוצרות היו הפוכות לחלוטין עם מ.ס אשדוד שבאה בכושר טוב ויצאה כמאוכזבת, בעוד שהפועל פתח תקווה הייתה זו שלא הצליחה לנצח באותה תקופה. האם גם אחרי הערב היוצרות יתהפכו?

מחצית שניה
ניר ביטון (ראובן שוורץ)ניר ביטון (ראובן שוורץ)
  • '55
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. פלורן באטום יצא, עילאי חג׳ג׳ נכנס במקומו
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
  • '50
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: רועי דוד שלח בעיטה גדולה מסף הרחבה ישר לחיבורים, הפעם נימצ׳יצקי נכנע
  • '48
  • החמצה
  • שביט מזל הסתובב טוב ושלח כדור נהדר, אך שוב נימצ׳יצקי עצר עם הדיפה גדולה
  • '47
  • החמצה
  • דבוש קיבל כדור ארוך טוב מבואהן, אך נעצר אצל כץ
מחצית ראשונה
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • רועי גורדנה ספג כרטיס צהוב
פלורן באטום (ראובן שוורץ)פלורן באטום (ראובן שוורץ)
  • '30
  • החמצה
  • אבישי כהן שלח בעיטה חדה לכיוון השער, אך פספס את המסגרת במעט
  • '28
  • החמצה
  • שוב הגבהה לרחבה הורחקה על ידי הגנת אשדוד לעבר שערה, אך שוב נימצ׳יצקי הדף
ג׳יימס אדניי (ראובן שוורץ)ג׳יימס אדניי (ראובן שוורץ)
  • '26
  • החמצה
  • הגנת אשדוד הרחיקה רע לעבר שערה שלה, אך שוב נימצ׳יצקי התעופף והדף
  • '20
  • אחר
  • עשר הדקות האחרונות היו ללא מצבים, המלאבסים שלטו מעט יותר, אך גם הם התקשו לאיים על השער
קליי בפעולה (ראובן שוורץ)קליי בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '10
  • החמצה
  • כדור קרן יצא ערבובייה בסיומה רוטמן שלח כדור אל עבר השער, אך נימצ׳יצקי ירד בזמן והציל שער בטוח
  • '9
  • החמצה
  • רועי דוד שלח כדור טוב לסונגה, שהצליח להשתחרר ובעט למסגרת, אך נימצ׳יצקי הדף לקרן
שחקני הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד ברחבה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד ברחבה (ראובן שוורץ)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עאמר ספג כרטיס צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
