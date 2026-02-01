תומר חבז
01/02/2026 20:00
בוני אמיאן (ראובן שוורץ)
נותרו שישה מחזורים בלבד לעונה הסדירה. 18 נקודות בקופה. כל נקודה מכריעה ויכולה להוביל להצלחות ומצד שני כל אובדן שלה עלול להשליך עד לירידת ליגה. בשעה זו, הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד נפגשות במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל, למשחק שעלול להשליך על המשך העונה.
כדורגל משחקים 90 דקות זה כבר מזמן לא נכון, וניתן לשאול את עומר פרץ ושחקניו איך הם יודעים, כשאת שני משחקי הליגה האחרונים הם הפסידו בתוספת הזמן לבית”ר והפועל ירושלים. המלאבסים חולמים על פלייאוף עליון בעונת העלייה שלהם, אך לפני כן ייאלצו לעבור את המשוכה מעיר הנמל.
אם באורחת עסקינן, תחת ניצוחו של ניר ביטון על הקווים, הצליחה הקבוצה לעצור את רצף ההפסדים הגדול שלה ולהשיג שתי נקודות מול בני ריינה ובית”ר ירושלים שהקנו לה קצת אוויר והרחיקו אותה במעט מהקו האדום. אחרי 11 משחקי ליגה ללא ניצחון, במועדון חולמים על שלוש נקודות ובריחה מהתחתית.
המפגש הראשון והיחיד בין הצדדים העונה הסתיים ב-1:1 כשבצורה מוזרה, היוצרות היו הפוכות לחלוטין עם מ.ס אשדוד שבאה בכושר טוב ויצאה כמאוכזבת, בעוד שהפועל פתח תקווה הייתה זו שלא הצליחה לנצח באותה תקופה. האם גם אחרי הערב היוצרות יתהפכו?
מחצית שניה
-
'55
- חילוף ראשון במשחק. פלורן באטום יצא, עילאי חג׳ג׳ נכנס במקומו
-
'50
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: רועי דוד שלח בעיטה גדולה מסף הרחבה ישר לחיבורים, הפעם נימצ׳יצקי נכנע
-
'48
- שביט מזל הסתובב טוב ושלח כדור נהדר, אך שוב נימצ׳יצקי עצר עם הדיפה גדולה
-
'47
- דבוש קיבל כדור ארוך טוב מבואהן, אך נעצר אצל כץ
מחצית ראשונה
-
'40
- רועי גורדנה ספג כרטיס צהוב
-
'30
- אבישי כהן שלח בעיטה חדה לכיוון השער, אך פספס את המסגרת במעט
-
'28
- שוב הגבהה לרחבה הורחקה על ידי הגנת אשדוד לעבר שערה, אך שוב נימצ׳יצקי הדף
-
'26
- הגנת אשדוד הרחיקה רע לעבר שערה שלה, אך שוב נימצ׳יצקי התעופף והדף
-
'20
- עשר הדקות האחרונות היו ללא מצבים, המלאבסים שלטו מעט יותר, אך גם הם התקשו לאיים על השער
-
'10
- כדור קרן יצא ערבובייה בסיומה רוטמן שלח כדור אל עבר השער, אך נימצ׳יצקי ירד בזמן והציל שער בטוח
-
'9
- רועי דוד שלח כדור טוב לסונגה, שהצליח להשתחרר ובעט למסגרת, אך נימצ׳יצקי הדף לקרן
-
'6
- מוחמד עאמר ספג כרטיס צהוב
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!