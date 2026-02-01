יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:17
ספורט אחר  >> טניס

אלקארס מול ג'וקוביץ': קרב ענקים בגמר אוסטרליה

קרלוס אלקארס ונובאק ג'וקוביץ' יתמודדו בגמר אליפות אוסטרליה, כאשר כל אחד מהם קרוב להישג היסטורי בקריירה.

|
קרלוס אלקראז מתמקד בנקודת המכריע מול זברב (רויטרס)
קרלוס אלקראז מתמקד בנקודת המכריע מול זברב (רויטרס)

הגמר הגדול של אליפות אוסטרליה הפתוחה יפגיש ביום ראשון את שניים מהכוכבים הגדולים ביותר של הטניס העולמי: המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקארס הספרדי, יפגוש את נובאק ג'וקוביץ' הסרבי, שמדורג רביעי. מעבר לתואר היוקרתי, כל אחד מהשניים עומד בפני ציון דרך אישי שעשוי להיכנס להיסטוריה.

אלקארס בן ה-22, שזכה כבר בשלושה טורנירי גראנד סלאם, יכול להפוך לשחקן הצעיר אי פעם שזוכה בכל ארבעת התארים הגדולים אם ינצח בגמר. עבור ג'וקוביץ', בן ה-38, מדובר בניסיון לזכות בפעם ה-25 בגראנד סלאם – הישג חסר תקדים שיבסס את מעמדו כאחד הגדולים בהיסטוריה של הענף.

קרלוס אלקארז וקרלוס בלבה מתמודדים על הכדור במאבק אינטנסיבי (רויטרס)קרלוס אלקארז וקרלוס בלבה מתמודדים על הכדור במאבק אינטנסיבי (רויטרס)

הדרך לגמר הייתה לא פשוטה עבור שני השחקנים. אלקארס נאלץ להיאבק במשך חמש שעות ו-27 דקות מול אלכסנדר זברב בחצי הגמר, במפגש בו סבל מפציעה, עייפות ואף הקאות, אך הפגין אופי ולחימה עד הנקודה האחרונה. "האמנתי בעצמי כל הזמן", אמר הספרדי בסיום, והציג רוח לחימה שמזכירה את ג'וקוביץ' עצמו בשיאו.

לעומתו, ג'וקוביץ' עבר חצי גמר מתיש מול יאניק סינר, אותו ניצח למרות מכת פציעות ועייפות. לאחר ניצחון דרמטי על סינר, הסרבי ינסה להמשיך את המומנטום ולהוכיח שוב את העליונות שלו במעמדים הגדולים, במיוחד באוסטרליה שם לא הפסיד מעולם בגמר.

מבחינה טקטית, המומחים סבורים שלאלקארס יש יתרון פיזי בשל גילו הצעיר והיכולת להחזיק מעמד במשחקים ארוכים, אך דווקא בשל המאמץ הקשה בחצי הגמר עליו לנסות ולסיים את המשחק במהירות. מנגד, ג'וקוביץ' מביא ניסיון עצום, קר רוח במצבים מכריעים ויכולת מדהימה לשבור שיאים דווקא כשהוא אנדרדוג.

אלכסנדר זברב מתמודד מול קרלוס אלקארז במאבק מותח (רויטרס)אלכסנדר זברב מתמודד מול קרלוס אלקארז במאבק מותח (רויטרס)

"אלקארס הוא הפייבוריט, אבל ג'וקוביץ' הוכיח שוב ושוב שאסור להספיד אותו," אמר אחד המומחים. "היסטורית, כשהוא מגיע לגמר במלבורן – הוא פשוט לא מפסיד." גם העובדה שג'וקוביץ' מוביל 4:5 במאזן המפגשים הישירים מעניקה לו יתרון מנטלי מסוים.

התחזיות חלוקות: בעוד אלקארס מגיע כמספר 1 בעולם וללא חשש, ג'וקוביץ' מביא עמו מסורת, ניסיון ונחישות שמאפיינים אותו לאורך כל הקריירה. מה שבטוח – הצופים בישראל ובעולם כולו צפויים ליהנות ממשחק טניס ברמה הגבוהה ביותר, קרב בין דורות ויכולות, שבו כל נקודה עשויה לקבוע את זהות המנצח ההיסטורי.

האם אלקארס ירשום היסטוריה ויהפוך לצעיר שזוכה בכל הגראנד סלאמים, או שג'וקוביץ' יחגוג תואר 25 ויעלה מדרגה נוספת בפנתיאון הספורט? ביום ראשון נדע את התשובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */