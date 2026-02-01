יום ראשון, 01.02.2026 שעה 15:33
יום ראשון, 01/02/2026, 15:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 22
ראיו וייקאנו
דקה 31
1 0
שופט: איסדרו אסקודרוס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשריאל מדריד מארחת את ראיו וייקאנו למשחק חשוב מאוד מבחינת הבלאנקוס, כשהם ראו את ברצלונה מנצחת אתמול ופותחת פער של 4 נקודות בפסגה. הקבוצה מפרוורי הבירה תנסה להפתיע. 

הימים האחרונים לא קלים בכלל לחבורה של לאברו ארבלואה, אחרי שהכרטיס הישיר לשמינית גמר ליגת האלופות כבר היה בכיס שלהם, אך הם איבדו אותו ברשלנות והפסידו 4:2 לבנפיקה של ז’וזה מוריניו, אקס המועדון. עכשיו המאמצים חוזרים לזירה המקומית, שם הלבנים עדיין רודפים אחרי בארסה.

מהצד השני, הקבוצה הקטנה יותר של העיר מדריד נמצאת בעונה לא פשוטה בכלל, כשהיא באזור של הקו האדום ומועמדת ישירה לירידת ליגה. זה כבר שלושה הפסדים רצופים עבור האורחת, שיודעת שכעת מצפה לה אחד האתגרים הקשים ביותר שיש בעולם הכדורגל, לקחת נקודות בברנבאו.

אז מדובר בדרבי של מדריד, אומנם אתלטיקה לא מעורבת, אך זה בהחלט יריבות קטנה שהולכת שנים אחורה וראיו לגמרי יודעת להקשות על ריאל, שניצחה אותה פעם אחת בלבד בחמשת המפגשים האחרונים, כשהשאר הסתיימו בתיקו. הפעם האחרונה שהאורחת לקחה נקודות מהאימפריה בלבן, הייתה בעונת 2022/2023, אז ניצחה 2:3.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • ארדה גולר הצליח לגבור על כל הגנת היריבה ולשחרר בעיטה מסוכנת לפינה השמאלית הרחוקה, הריבאונד הגיע לויניסיוס שבעט מהאוויר אך מחוץ למסגרת
  • '15
  • שער
  • שער! ריאל עלתה ל-0:1: ויניסיוס הגיע חם למשחק היום, הכוכב הברזילאי קיבל את הכדור באגף, היטל בכל הגנת האורחת ובעט בחוכמה לרשת
  • '10
  • חילוף
  • הקשר האנגלי לא יכול היה להמשיך. ברהים דיאס עלה לשחק במקומו של בלינגהאם הפצוע
  • '8
  • אחר
  • בלינגהאם רץ לכיוון הכדור, והרגיש את השריר האחורי. האנגלי נשכב על הדשא כשהוא נאנק מכאבים, אמבפה סימן לספסל שהוא צריך חילוף
  • '5
  • החמצה
  • מצב ראשון לראיו. אקרומאש השתחרר ברחבה ושחרר בעיטה שטוחה לפינה, אבל הכדור הלך אל מחוץ למסגרת
  • '2
  • החמצה
  • הבלאנקוס פתחו חזק, ויניסיוס פרץ באגף שמאל והעביר כדור רוחב, אבל בלי כתובת וההגנה הרחיקה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • איסדרו אסקודרוס הוציא לדרך את ההתמודדות
