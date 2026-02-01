יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:51

ויניסיוס מנשק את הסמל (IMAGO)

ריאל מדריד כבשה בתוספת וניצחה את ראיו 1:2

צפו: למרות פציעת בלינגהאם ואיבוד היתרון, הבלאנקוס נלחמו עד השריקה וגברו על היריבה העירונית. אמבפה הכריע (100, פ'), המרחק מברצלונה נקודה בלבד

מערכת ONE | 01/02/2026 15:00
יום ראשון, 01/02/2026, 15:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 22
ראיו וייקאנו
הסתיים
2 1
שופט: איסדרו אסקודרוס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2227-1621חטאפה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
המחזור ה-22 של הליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון), כשריאל מדריד גברה 1:2 על ראיו וייקאנו בתום דרמה אדירה. ויניסיוס, במשחק אדיר, העלה את הבלאנקוס ראשונים על הלוח (17’), חורחה דה פרוטוס השווה (49’), אך המילה האחרונה הייתה של קיליאן אמבפה שניגש לנקודה הלבנה עמוק בתוך תוספת הזמן (90+10), קבע את תוצאת המשחק וקירב את קבוצתו למרחק 2 נק’ מהפסגה.

החבורה של אלברו ארבלואה הגיעה למשחק אחרי המפלה במחזור הסיום של הצ’מפיונס, שהותירה אותם מחוץ לשמינייה, ואחרי שברצלונה ברחה לפער של 4 נקודות בפסגת הליגה, וכל תוצאה למעט ניצחון הייתה מייצרת בלאגן אדיר במועדון, אך למזלו של המאמן החדש היריבה העירונית לא הצליחה לנצל את המצבים שהיו לה וביצעה טעות איומה בתוספת הזמן, שאפשרה לאמבפה להשאיר את 3 הנקודות בברנבאו.

מן העבר השני, ראיו צריכה להרגיש תחושת פספוס איומה מהמשחק הזה, כשמעבר לשני הכרטיסים האדומים שספגה (סיס 80’ וצ’אבריה 90+13’) היא יכולה הייתה לנצח בדרבי המדרידאי לראשונה מאז 2022, ומי יודע עוד כמה זמן היא תפגוש ריאל כזאת חלשה שתאפשר לה את ההזדמנויות האלו.

בדקה ה-100: ריאל עם ניצחון משוגע על ראיו

בשבוע הבא הבלאנקוס יצאו למשחק חוץ במסטאייה מול ולנסיה, כשעוד שבועיים היא תצא למשחק ה”חוזר” במסגרת שלב הפלייאוף מול בנפיקה וז’וזה מוריניו, בעוד וייקאנו תארח את נועלת הטבלה אוביידו בניסיון לעצור את רצף ההפסדים שהקבוצה נקלעה אליו.

מחצית שניה
  • '90+13
  • כרטיס צהוב שני
  • אדום מיותר של פפ צ’אבריה, הקשר דחף בלי כדור את רודריגו וקיבל את הכרטיס צהוב השני והאדום
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
  • '90+10
  • שער בפנדל
  • אמבפה ניגה לנקודה הלבנה ובעט שטוח ושמאלה
  • '90+9
  • כרטיס צהוב
  • בנוסף לפנדל סיס קיבל גם את הכרטיס הצהוב
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • איזו טעות של הגנת ראיו, מנדי ניסה להרחיק אבל פספס את הכדור ופגע בבטן של ברהים, השופט לא היסס והצביע על הנקודה הלבנה
אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה, איזו החמצה (IMAGO)
  • '84
  • חילוף
  • אליאש פינה את מקומו לטובת קרלוס מרטין
  • '84
  • החמצה
  • הפציעה העירה את סבאיוס, שקיבל הגבהה טובה ונגח כמו שצריך אבל הכדור שלו פגש רק את הקורה
ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער, ויניסיוס, קיבל גם כן את הכרטיס הצהוב
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • אחומאש קיבל גם הוא את הכרטיס הצהוב
  • '83
  • חילוף
  • לואיז פליפה נכנס ואיסי ירד לספסל
קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)
  • '82
  • כרטיס צהוב
  • השוער אוגוסטו בטאז'ה קיבל את הצהוב על בזבוזי זמן
  • '81
  • החמצה
  • דקה אחרי שהיה נראה שהקרסול שלו לא יאפשר לו להמשיך, דני סבאיובס לקח את הכדור ושלח טיל לפינה, אבל זה הלך למחוץ למסגרת.
  • '80
  • כרטיס אדום
  • סיס עם כניסה חזקה וחסרת אחריות נעץ את הפקקים בקרסולו של דני סבאיוס, וקיבל את הכרטיס האדום הישיר
ארדה גולר עם הכדור (IMAGO)ארדה גולר עם הכדור (IMAGO)
  • '77
  • חילוף
  • המשחק הזה תם עבור אלברו גרסיה, פאצ'ה נכנס במקומו
  • '77
  • חילוף
  • רודריגו נכנס כדי להושיע את ריאל מדריד, ארדה גולר הוחלף
  • '77
  • חילוף
  • דין האוסן יצא, דויד אלאבה עלה לכר הדשא
ריאל מדריד נגד ראיו וייקאנו (IMAGO)ריאל מדריד נגד ראיו וייקאנו (IMAGO)
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • אוסקר ולנטין ביצע עבירה שזיכתה אותו בכרטיס הצהוב
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • דני סבאיוס התכבד בצהוב הראשון של ריאל הערב
ארדה גולר רואה את השוער עוצר את הניסיון שלו (IMAGO)ארדה גולר רואה את השוער עוצר את הניסיון שלו (IMAGO)
  • '67
  • החמצה
  • איזו החמצה של אמבפה. החלוץ הצרפתי קיבל כדור עמוק וכבר הצליח לעבור את השוער, אבל הבעיטה שלו נעצרה במשקוף
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • איסי קיבל את הכרטיס הצהוב ויחמיץ את המשחק הבא
  • '63
  • החמצה
  • איזו החמצה של האורחת. איסי שלח כדור עמוק לאנדריי ראציו, שרץ את כל המגרש, כשאף שחקן של ריאל לא היה באזור, עד שהגיע לקורטואה במצב של אחד על אחד, אבל השוער הבלגי השאיר את ריאל המשחק
ברהים דיאס ופלוריאן לג'און (IMAGO)ברהים דיאס ופלוריאן לג'און (IMAGO)
  • '60
  • חילוף
  • מסטנטואונו יצא, גונסלו גארסיה נכנס במקומו
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • פפ צ’אבריה לא ביצע עבירה אך קיבל את הצהוב על דיבורים עם השופט
פרנקו מסטנטואונו ואנדריי ראציו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו ואנדריי ראציו (IMAGO)
  • '55
  • חילוף
  • אוסקר ולנטין החליף את ג’רארד גומבאו
  • '55
  • חילוף
  • פדרו דיאס נכנס במקומו של כובש השער, חורחה דה פרוטוס
פפ צ'אבריה ופרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פפ צ'אבריה ופרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • ג’רארד גומבאו קיבל את הצהוב הראשון של המשחק
שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)
שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)
  • '48
  • שער
  • שער! ראיו השוותה ל-1:1: גומבאו הגביהה מהאגף הימני, עד לאלברו גרסיה שנכנס משמאל לרחבה, ונגח למרכז, דה פרוטוס טס לכדור ובנגיעה הפציץ לרשת של קורטואה
  • '46
  • חילוף
  • למרות היתרון, חילוף של ארבלואה, אסנסיו הבלם פינה את מקומו לטובת דני סבאיוס הקשר
  • '46
  • החמצה
  • גומבאו היה פנוי 30 מטרים לערך מהשער ושחרר טיל, אבל קורטואה הדף ללא בעיה
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • אחרי דקות רבות שהאורחת לא הצליחה לצאת מחצי המגרש שלה, איסיס רץ מהחצי עד לרחבה של ריאל ושחרר בעיטה חזקה אבל וואלוורדה היה שם והדף לקרן
אוהד ריאל מדריד מאמין בקבוצה שלו (IMAGO)אוהד ריאל מדריד מאמין בקבוצה שלו (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • כדור רוחב של האורחת הגיע לקמאבינגה, שלא הצליח להרחיק, זה הכיר לפפ צ'באריה שבעט חזק אבל מעל המשקוף
  • '34
  • החמצה
  • אלבארו כמעט ואיבד כדור, אבל הצליח להשתלט עליו על קו 16 המטרים, ושחרר בעיטה מסוכנת, קורטואה לא התקשה וקלט את הכדור. בעיטה ראשונה של ראיו למסגרת ואחרי דקות רבות התקפה ראשונה של האורחת
ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)
  • '30
  • אחר
  • למרות פתיחה טובה של ראיו, אפשר להגיד אחרי חצי שעה של משחק שריאל עדיפה בהרבה, למרות היעדרותו של בלינגהאם. כל הכדורים עוברים דרך ויניסיוס שמעבר לשער נראה בלתי ניתן לעצירה
  • '18
  • החמצה
  • ארדה גולר הצליח לגבור על כל הגנת היריבה ולשחרר בעיטה מסוכנת לפינה השמאלית הרחוקה, הריבאונד הגיע לויניסיוס שבעט מהאוויר אך מחוץ למסגרת
ויניסיוס חוגג (IMAGO)ויניסיוס חוגג (IMAGO)
ויניסיוס מנשק את הסמל (IMAGO)ויניסיוס מנשק את הסמל (IMAGO)
ויניסיוס חוגג (IMAGO)ויניסיוס חוגג (IMAGO)
ויניסיוס חוגג (IMAGO)ויניסיוס חוגג (IMAGO)
  • '15
  • שער
  • שער! ריאל עלתה ל-0:1: ויניסיוס הגיע חם למשחק היום, הכוכב הברזילאי קיבל את הכדור באגף, היטל בכל הגנת האורחת ובעט בחוכמה לרשת
ג'וד בלינגהאם יורד אל חדר ההלבשה (IMAGO)ג'וד בלינגהאם יורד אל חדר ההלבשה (IMAGO)
  • '10
  • חילוף
  • הקשר האנגלי לא יכול היה להמשיך. ברהים דיאס עלה לשחק במקומו של בלינגהאם הפצוע
ג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)ג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)
  • '8
  • אחר
  • בלינגהאם רץ לכיוון הכדור, והרגיש את השריר האחורי. האנגלי נשכב על הדשא כשהוא נאנק מכאבים, אמבפה סימן לספסל שהוא צריך חילוף
  • '5
  • החמצה
  • מצב ראשון לראיו. אקרומאש השתחרר ברחבה ושחרר בעיטה שטוחה לפינה, אבל הכדור הלך אל מחוץ למסגרת
ג'וד בלינגהאם וג'רארד גומבאו (IMAGO)ג'וד בלינגהאם וג'רארד גומבאו (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • הבלאנקוס פתחו חזק, ויניסיוס פרץ באגף שמאל והעביר כדור רוחב, אבל בלי כתובת וההגנה הרחיקה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • איסדרו אסקודרוס הוציא לדרך את ההתמודדות
