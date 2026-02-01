ריאל מדריד כבשה בתוספת וניצחה את ראיו 1:2

הרכבים וציונים

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון), כשריאל מדריד גברה 1:2 על ראיו וייקאנו בתום דרמה אדירה. ויניסיוס, במשחק אדיר, העלה את הבלאנקוס ראשונים על הלוח (17’), חורחה דה פרוטוס השווה (49’), אך המילה האחרונה הייתה של קיליאן אמבפה שניגש לנקודה הלבנה עמוק בתוך תוספת הזמן (90+10), קבע את תוצאת המשחק וקירב את קבוצתו למרחק 2 נק’ מהפסגה.

החבורה של אלברו ארבלואה הגיעה למשחק אחרי המפלה במחזור הסיום של הצ’מפיונס, שהותירה אותם מחוץ לשמינייה, ואחרי שברצלונה ברחה לפער של 4 נקודות בפסגת הליגה, וכל תוצאה למעט ניצחון הייתה מייצרת בלאגן אדיר במועדון, אך למזלו של המאמן החדש היריבה העירונית לא הצליחה לנצל את המצבים שהיו לה וביצעה טעות איומה בתוספת הזמן, שאפשרה לאמבפה להשאיר את 3 הנקודות בברנבאו.

מן העבר השני, ראיו צריכה להרגיש תחושת פספוס איומה מהמשחק הזה, כשמעבר לשני הכרטיסים האדומים שספגה (סיס 80’ וצ’אבריה 90+13’) היא יכולה הייתה לנצח בדרבי המדרידאי לראשונה מאז 2022, ומי יודע עוד כמה זמן היא תפגוש ריאל כזאת חלשה שתאפשר לה את ההזדמנויות האלו.

בשבוע הבא הבלאנקוס יצאו למשחק חוץ במסטאייה מול ולנסיה, כשעוד שבועיים היא תצא למשחק ה”חוזר” במסגרת שלב הפלייאוף מול בנפיקה וז’וזה מוריניו, בעוד וייקאנו תארח את נועלת הטבלה אוביידו בניסיון לעצור את רצף ההפסדים שהקבוצה נקלעה אליו.