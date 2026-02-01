ריאל מדריד כבשה בתוספת וניצחה את ראיו 1:2

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון), כשריאל מדריד גברה 1:2 על ראיו וייקאנו בתום דרמה אדירה. ויניסיוס, במשחק אדיר, העלה את הבלאנקוס ראשונים על הלוח (17’), חורחה דה פרוטוס השווה (49’), אך המילה האחרונה הייתה של קיליאן אמבפה שניגש לנקודה הלבנה עמוק בתוך תוספת הזמן (90+10), קבע את תוצאת המשחק וקירב את קבוצתו למרחק 2 נק’ מהפסגה.
החבורה של אלברו ארבלואה הגיעה למשחק אחרי המפלה במחזור הסיום של הצ’מפיונס, שהותירה אותם מחוץ לשמינייה, ואחרי שברצלונה ברחה לפער של 4 נקודות בפסגת הליגה, וכל תוצאה למעט ניצחון הייתה מייצרת בלאגן אדיר במועדון, אך למזלו של המאמן החדש היריבה העירונית לא הצליחה לנצל את המצבים שהיו לה וביצעה טעות איומה בתוספת הזמן, שאפשרה לאמבפה להשאיר את 3 הנקודות בברנבאו.
מן העבר השני, ראיו צריכה להרגיש תחושת פספוס איומה מהמשחק הזה, כשמעבר לשני הכרטיסים האדומים שספגה (סיס 80’ וצ’אבריה 90+13’) היא יכולה הייתה לנצח בדרבי המדרידאי לראשונה מאז 2022, ומי יודע עוד כמה זמן היא תפגוש ריאל כזאת חלשה שתאפשר לה את ההזדמנויות האלו.
בדקה ה-100: ריאל עם ניצחון משוגע על ראיו
בשבוע הבא הבלאנקוס יצאו למשחק חוץ במסטאייה מול ולנסיה, כשעוד שבועיים היא תצא למשחק ה”חוזר” במסגרת שלב הפלייאוף מול בנפיקה וז’וזה מוריניו, בעוד וייקאנו תארח את נועלת הטבלה אוביידו בניסיון לעצור את רצף ההפסדים שהקבוצה נקלעה אליו.
מחצית שניה
-
'90+13
- אדום מיותר של פפ צ’אבריה, הקשר דחף בלי כדור את רודריגו וקיבל את הכרטיס צהוב השני והאדום
-
'90+10
- אמבפה ניגה לנקודה הלבנה ובעט שטוח ושמאלה
-
'90+9
- בנוסף לפנדל סיס קיבל גם את הכרטיס הצהוב
-
'90+8
- איזו טעות של הגנת ראיו, מנדי ניסה להרחיק אבל פספס את הכדור ופגע בבטן של ברהים, השופט לא היסס והצביע על הנקודה הלבנה
-
'84
- אליאש פינה את מקומו לטובת קרלוס מרטין
-
'84
- הפציעה העירה את סבאיוס, שקיבל הגבהה טובה ונגח כמו שצריך אבל הכדור שלו פגש רק את הקורה
-
'83
- כובש השער, ויניסיוס, קיבל גם כן את הכרטיס הצהוב
-
'83
- אחומאש קיבל גם הוא את הכרטיס הצהוב
-
'83
- לואיז פליפה נכנס ואיסי ירד לספסל
-
'82
- השוער אוגוסטו בטאז'ה קיבל את הצהוב על בזבוזי זמן
-
'81
- דקה אחרי שהיה נראה שהקרסול שלו לא יאפשר לו להמשיך, דני סבאיובס לקח את הכדור ושלח טיל לפינה, אבל זה הלך למחוץ למסגרת.
-
'80
- סיס עם כניסה חזקה וחסרת אחריות נעץ את הפקקים בקרסולו של דני סבאיוס, וקיבל את הכרטיס האדום הישיר
-
'77
- המשחק הזה תם עבור אלברו גרסיה, פאצ'ה נכנס במקומו
-
'77
- רודריגו נכנס כדי להושיע את ריאל מדריד, ארדה גולר הוחלף
-
'77
- דין האוסן יצא, דויד אלאבה עלה לכר הדשא
-
'72
- אוסקר ולנטין ביצע עבירה שזיכתה אותו בכרטיס הצהוב
-
'69
- דני סבאיוס התכבד בצהוב הראשון של ריאל הערב
-
'67
- איזו החמצה של אמבפה. החלוץ הצרפתי קיבל כדור עמוק וכבר הצליח לעבור את השוער, אבל הבעיטה שלו נעצרה במשקוף
-
'65
- איסי קיבל את הכרטיס הצהוב ויחמיץ את המשחק הבא
-
'63
- איזו החמצה של האורחת. איסי שלח כדור עמוק לאנדריי ראציו, שרץ את כל המגרש, כשאף שחקן של ריאל לא היה באזור, עד שהגיע לקורטואה במצב של אחד על אחד, אבל השוער הבלגי השאיר את ריאל המשחק
-
'60
- מסטנטואונו יצא, גונסלו גארסיה נכנס במקומו
-
'57
- פפ צ’אבריה לא ביצע עבירה אך קיבל את הצהוב על דיבורים עם השופט
-
'55
- אוסקר ולנטין החליף את ג’רארד גומבאו
-
'55
- פדרו דיאס נכנס במקומו של כובש השער, חורחה דה פרוטוס
-
'53
- ג’רארד גומבאו קיבל את הצהוב הראשון של המשחק
-
'48
- שער! ראיו השוותה ל-1:1: גומבאו הגביהה מהאגף הימני, עד לאלברו גרסיה שנכנס משמאל לרחבה, ונגח למרכז, דה פרוטוס טס לכדור ובנגיעה הפציץ לרשת של קורטואה
-
'46
- למרות היתרון, חילוף של ארבלואה, אסנסיו הבלם פינה את מקומו לטובת דני סבאיוס הקשר
-
'46
- גומבאו היה פנוי 30 מטרים לערך מהשער ושחרר טיל, אבל קורטואה הדף ללא בעיה
מחצית ראשונה
-
'45
- אחרי דקות רבות שהאורחת לא הצליחה לצאת מחצי המגרש שלה, איסיס רץ מהחצי עד לרחבה של ריאל ושחרר בעיטה חזקה אבל וואלוורדה היה שם והדף לקרן
-
'37
- כדור רוחב של האורחת הגיע לקמאבינגה, שלא הצליח להרחיק, זה הכיר לפפ צ'באריה שבעט חזק אבל מעל המשקוף
-
'34
- אלבארו כמעט ואיבד כדור, אבל הצליח להשתלט עליו על קו 16 המטרים, ושחרר בעיטה מסוכנת, קורטואה לא התקשה וקלט את הכדור. בעיטה ראשונה של ראיו למסגרת ואחרי דקות רבות התקפה ראשונה של האורחת
-
'30
- למרות פתיחה טובה של ראיו, אפשר להגיד אחרי חצי שעה של משחק שריאל עדיפה בהרבה, למרות היעדרותו של בלינגהאם. כל הכדורים עוברים דרך ויניסיוס שמעבר לשער נראה בלתי ניתן לעצירה
-
'18
- ארדה גולר הצליח לגבור על כל הגנת היריבה ולשחרר בעיטה מסוכנת לפינה השמאלית הרחוקה, הריבאונד הגיע לויניסיוס שבעט מהאוויר אך מחוץ למסגרת
-
'15
- שער! ריאל עלתה ל-0:1: ויניסיוס הגיע חם למשחק היום, הכוכב הברזילאי קיבל את הכדור באגף, היטל בכל הגנת האורחת ובעט בחוכמה לרשת
-
'10
- הקשר האנגלי לא יכול היה להמשיך. ברהים דיאס עלה לשחק במקומו של בלינגהאם הפצוע
-
'8
- בלינגהאם רץ לכיוון הכדור, והרגיש את השריר האחורי. האנגלי נשכב על הדשא כשהוא נאנק מכאבים, אמבפה סימן לספסל שהוא צריך חילוף
-
'5
- מצב ראשון לראיו. אקרומאש השתחרר ברחבה ושחרר בעיטה שטוחה לפינה, אבל הכדור הלך אל מחוץ למסגרת
-
'2
- הבלאנקוס פתחו חזק, ויניסיוס פרץ באגף שמאל והעביר כדור רוחב, אבל בלי כתובת וההגנה הרחיקה לקרן
-
'1
- איסדרו אסקודרוס הוציא לדרך את ההתמודדות