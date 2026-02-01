הפועל חיפה מצפה להתנצלות של איסט שכרגע לא עובר

אחרי שבוע סוער במיוחד שכלל חילופי מאמנים, אוהדים שפוצצו אימון בעקבות התנהלות המועדון והדרישה שג'בון איסט לא ישחק מול בית"ר ירושלים אחרי שצולם בחמישי האחרון במדי קבוצתו בעונה הבאה הפועל באר שבע, בהפועל חיפה יכולים היו אתמול לנשום מעט לרווחה אחרי תוצאת התיקו מול בית"ר ירושלים, 2:2.

הקבוצה הצליחה להשיג נקודה שעדיין משאירה אותה עם נקודה אחת יותר מעל הפועל ירושלים שבמקום הלפני אחרון. בהפועל חיפה מקווים שמדובר בסנונית הראשונה שאולי תבשר את השינוי המיוחל על מנת לברוח מהתחתית הגועשת.

חיים סילבס שיחד עם יואב כץ החליטו להדיח את ג'בון איסט מהסגל, התייחס לאירועים האחרונים בכלל ולפיצוץ האימון בפרט בגלל מה שקרה עם איסט: "אני לא רוצה לעודד את זה, אבל מה שקרה לפעמים מכניס את השחקנים להבנה ותודעה שהפועל חיפה זה לא מועדון קטן ויש לו אוהדים, ולא ייתנו למועדון הזה לרדת או להיות במקום נמוך. לפעמים זה מזעזע ושומר את הגדול של המועדון”.

חיים סילבס (אורן בן חקון)

“להפועל חיפה מגיע שהיא תהיה לפני כל שחקן אחר וזאת הרוח. מי שלא יהיה מחויב מאה אחוז ולא יבין שהפועל חיפה לא עומדת לנגד עיניו לא יהיה איתנו. הרוח שלנו התחזקה מאוד בעקבות הנקודה מול בית"ר", הוסיף. אגב, בהפועל חיפה טוענים שאיסט טען שהוא לא ידע שהפועל ב"ש תוציא את התמונה כבר בשלב הזה וכי הבין שהתמונה צולמה כדי לפרסם אותה רק בסיום העונה.

בהפועל חיפה לפחות בשלב זה לא מוכנים לשחרר את איסט בחלון ההעברות הנוכחי ובכל מקרה מצפים ממנו להתנצל על מה שקרה רגע לפני שיחזור בכלל להתאמן או שיהיה על מה לדבר מבחינת העתיד. הרצון הגדול היום הוא להביא את אלון תורג'מן ואילון אלמוג לקבוצה. בית"ר ירושלים מתנגדת לשחרר את אחד משחקניה, דור חוגי או הבלם אורי דהן, שאמור לבוא במקום ברונו רמירז.

הקפטן דור מלול סיכם: "הגענו בסיטואציה לא פשוטה למשחק מול בית"ר והנקודה זה הצעד הראשון בדרך החדשה שאני מקווה שנצעד בה. אני מודע לאחריות שמוטלת עליי כקפטן יחד עם עוד שחקנים ותיקים. אנחנו צריכים להוביל את המועדון גם בתקופות פחות טובות. מכאן אנחנו צריכים להמשיך ולעלות".