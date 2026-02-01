יום ראשון, 01.02.2026 שעה 08:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה מצפה להתנצלות של איסט שכרגע לא עובר

במועדון טוענים שהחלוץ לא ידע שב"ש תוציא את התמונה שלו עם מדיה כבר בשלב זה, סילבס: "הקבוצה לפני כל שחקן, הרוח התחזקה בעקבות הנקודה מול בית"ר"

|
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

אחרי שבוע סוער במיוחד שכלל חילופי מאמנים, אוהדים שפוצצו אימון בעקבות התנהלות המועדון והדרישה שג'בון איסט לא ישחק מול בית"ר ירושלים אחרי שצולם בחמישי האחרון במדי קבוצתו בעונה הבאה הפועל באר שבע, בהפועל חיפה יכולים היו אתמול לנשום מעט לרווחה אחרי תוצאת התיקו מול בית"ר ירושלים, 2:2.

הקבוצה הצליחה להשיג נקודה שעדיין משאירה אותה עם נקודה אחת יותר מעל הפועל ירושלים שבמקום הלפני אחרון. בהפועל חיפה מקווים שמדובר בסנונית הראשונה שאולי תבשר את השינוי המיוחל על מנת לברוח מהתחתית הגועשת.

חיים סילבס שיחד עם יואב כץ החליטו להדיח את ג'בון איסט מהסגל, התייחס לאירועים האחרונים בכלל ולפיצוץ האימון בפרט בגלל מה שקרה עם איסט: "אני לא רוצה לעודד את זה, אבל מה שקרה לפעמים מכניס את השחקנים להבנה ותודעה שהפועל חיפה זה לא מועדון קטן ויש לו אוהדים, ולא ייתנו למועדון הזה לרדת או להיות במקום נמוך. לפעמים זה מזעזע ושומר את הגדול של המועדון”.

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

“להפועל חיפה מגיע שהיא תהיה לפני כל שחקן אחר וזאת הרוח. מי שלא יהיה מחויב מאה אחוז ולא יבין שהפועל חיפה לא עומדת לנגד עיניו לא יהיה איתנו. הרוח שלנו התחזקה מאוד בעקבות הנקודה מול בית"ר", הוסיף. אגב, בהפועל חיפה טוענים שאיסט טען שהוא לא ידע שהפועל ב"ש תוציא את התמונה כבר בשלב הזה וכי הבין שהתמונה צולמה כדי לפרסם אותה רק בסיום העונה.

בהפועל חיפה לפחות בשלב זה לא מוכנים לשחרר את איסט בחלון ההעברות הנוכחי ובכל מקרה מצפים ממנו להתנצל על מה שקרה רגע לפני שיחזור בכלל להתאמן או שיהיה על מה לדבר מבחינת העתיד. הרצון הגדול היום הוא להביא את אלון תורג'מן ואילון אלמוג לקבוצה. בית"ר ירושלים מתנגדת לשחרר את אחד משחקניה, דור חוגי או הבלם אורי דהן, שאמור לבוא במקום ברונו רמירז.

הקפטן דור מלול סיכם: "הגענו בסיטואציה לא פשוטה למשחק מול בית"ר והנקודה זה הצעד הראשון בדרך החדשה שאני מקווה שנצעד בה. אני מודע לאחריות שמוטלת עליי כקפטן יחד עם עוד שחקנים ותיקים. אנחנו צריכים להוביל את המועדון גם בתקופות פחות טובות. מכאן אנחנו צריכים להמשיך ולעלות".

