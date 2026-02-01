יעלה ברמה? שניאור במעקב קבוצות ליגת העל

משחק שלישי העונה בליגה א' דרום, ששמעון אלקבץ מעלה את דניאל שניאור, הקשר בן ה-26, מהספסל. במשחק הליגה האחרון, במסגרת המחזור ה-18, בניצחון 1:2 על הפועל אזור, הוא עלה מהספסל בדקה ה-48, זאת בהחלטה מקצועית, באם קשר או בלי קשר להחמצת הפנדל מול מ.כ ירושלים במחזור הקודם ומשיכת הכדור ברגלו, שלעתים פוגעת בו ובקבוצתו.

ל-ONE נודע כי אם תהיה התפתחות מעניינת במהלך חלון העברות הנוכחי, הרי שישנן שתי קבוצות מליגת העל שהביעו עניין בשחקן, לצד קבוצות מהליגה הלאומית שעוקבות אחריו, יחד עם הצעה מסקרנת נוספת בליגה א'. הקשר שיחק במשך שלוש עונות רצופות בליגה השנייה בטיבה, יחד עם הפועל כפר סבא והפועל עפולה, כשבשלוש השנים הללו ציין 80 הופעות.

עונת 2019/20 הייתה הראשונה שלו ברישומי ההתאחדות לכדורגל, אז הצטרף לקבוצת ליגה א' דרום, הפועל בקעת הירדן, שאיננה עוד בנוף הישראלי (לפחות הבוגרים). בעונתו השנייה בכדורגל הישראלי, היה לשחקן הפועל לוד, מליגה א' דרום. בעונה החולפת חזר לליגה השלישית והיה לשחקן משמעותי בהפועל הרצליה, במדיה כבש תשעה שערים והניף את גביע האזורים.

דניאל שניאור. האס של בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)

עונת שיא

העונה? עונת שיא מבחינתו של שניאור מבחינת כיבוש שערים במסגרת הליגה. מאחוריו כבר שמונה שערים שהעניקו לבית"ר יבנה, העולה החדשה לליגה א' דרום, 12 נקודות, לא פחות. מאחוריו 17 הופעות בליגה א' דרום. את המשחק האחרון ירצה לשכוח, כך מספריו בקרבתו, נוכח עלייתו מהספסל. "לא היה מרוצה מהסיטואציה, למרות שלא צריך להתרגש מזה".

"המאמן צריך להבין שלא קוטלים שחקן בגלל החמצת פנדל. יכול להיות שהוא מושך עם הכדור. יצא מזה רק טוב, לבינתיים. למשל הגול השלישי נגד אשדוד מאגף ימין, הפנדלים שהוא מייצר ועוד. מאמנים מהליגות הגבוהות דווקא אוהבים את זה. דניאל עבר מספיק דברים לא קלים בכדורגל. גם את זה הוא יעבור - ונראה מה יהיה", מדגישים בקרבתו.

בבית"ר יבנה מאוד ישמחו לראות אותו ממשיך כי מאמינים בו ושמחים שהוא נמצא במערכת ובכל זאת ציינו: "הוא היה מאוכזב כי היו לו שלוש הזדמנויות לגול בטוח ולא נכנס לו הכדור, וזה התווסף לאכזבה שהייתה לו מכך שלא תורגל השבוע בהרכב. הכל מאת השם. אם הוא אצלנו, זה מה שצריך להיות ואם הוא לא יהיה, אז זה מה שהיה צריך שיקרה. אין לנו דאגה בכלל".