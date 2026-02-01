יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

יעלה ברמה? שניאור במעקב קבוצות ליגת העל

שתי קבוצות מהליגה הבכירה מעוניינות בקשר בן ה-26. גם בלאומית עוקבים אחריו, וישנה גם הצעה מצד קבוצה מליגה א'. הברומטר של בית"ר יבנה יעזוב?

|
דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)
דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)

משחק שלישי העונה בליגה א' דרום, ששמעון אלקבץ מעלה את דניאל שניאור, הקשר בן ה-26, מהספסל. במשחק הליגה האחרון, במסגרת המחזור ה-18, בניצחון 1:2 על הפועל אזור, הוא עלה מהספסל בדקה ה-48, זאת בהחלטה מקצועית, באם קשר או בלי קשר להחמצת הפנדל מול מ.כ ירושלים במחזור הקודם ומשיכת הכדור ברגלו, שלעתים פוגעת בו ובקבוצתו.

ל-ONE נודע כי אם תהיה התפתחות מעניינת במהלך חלון העברות הנוכחי, הרי שישנן שתי קבוצות מליגת העל שהביעו עניין בשחקן, לצד קבוצות מהליגה הלאומית שעוקבות אחריו, יחד עם הצעה מסקרנת נוספת בליגה א'. הקשר שיחק במשך שלוש עונות רצופות בליגה השנייה בטיבה, יחד עם הפועל כפר סבא והפועל עפולה, כשבשלוש השנים הללו ציין 80 הופעות.

עונת 2019/20 הייתה הראשונה שלו ברישומי ההתאחדות לכדורגל, אז הצטרף לקבוצת ליגה א' דרום, הפועל בקעת הירדן, שאיננה עוד בנוף הישראלי (לפחות הבוגרים). בעונתו השנייה בכדורגל הישראלי, היה לשחקן הפועל לוד, מליגה א' דרום. בעונה החולפת חזר לליגה השלישית והיה לשחקן משמעותי בהפועל הרצליה, במדיה כבש תשעה שערים והניף את גביע האזורים.

דניאל שניאור. האס של בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)דניאל שניאור. האס של בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)

עונת שיא

העונה? עונת שיא מבחינתו של שניאור מבחינת כיבוש שערים במסגרת הליגה. מאחוריו כבר שמונה שערים שהעניקו לבית"ר יבנה, העולה החדשה לליגה א' דרום, 12 נקודות, לא פחות. מאחוריו 17 הופעות בליגה א' דרום. את המשחק האחרון ירצה לשכוח, כך מספריו בקרבתו, נוכח עלייתו מהספסל. "לא היה מרוצה מהסיטואציה, למרות שלא צריך להתרגש מזה".

"המאמן צריך להבין שלא קוטלים שחקן בגלל החמצת פנדל. יכול להיות שהוא מושך עם הכדור. יצא מזה רק טוב, לבינתיים. למשל הגול השלישי נגד אשדוד מאגף ימין, הפנדלים שהוא מייצר ועוד. מאמנים מהליגות הגבוהות דווקא אוהבים את זה. דניאל עבר מספיק דברים לא קלים בכדורגל. גם את זה הוא יעבור - ונראה מה יהיה", מדגישים בקרבתו.

בבית"ר יבנה מאוד ישמחו לראות אותו ממשיך כי מאמינים בו ושמחים שהוא נמצא במערכת ובכל זאת ציינו: "הוא היה מאוכזב כי היו לו שלוש הזדמנויות לגול בטוח ולא נכנס לו הכדור, וזה התווסף לאכזבה שהייתה לו מכך שלא תורגל השבוע בהרכב. הכל מאת השם. אם הוא אצלנו, זה מה שצריך להיות ואם הוא לא יהיה, אז זה מה שהיה צריך שיקרה. אין לנו דאגה בכלל".

