ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ברצלונה מציגה: סופגת, אבל כובשת ומנצחת

הקטלונים סגרו שבוע מושלם וחברי הפודקאסט מסכמים אותו: הקבוצה של ימאל, שאלת העתיד בחוד, המצבים שההגנה מייצרת והרצף שהם רוצים להשוות. האזינו

לאמין ימאל וראפיניה מתחבקים (IMAGO)
לאמין ימאל וראפיניה מתחבקים (IMAGO)

ברצלונה סגרה שבוע מושלם עם העפלה לשמינית גמר ליגת האלופות אחרי ניצחון 1:4 על קופנהאגן והגדלה זמנית של הפער מריאל מדריד בליגה לארבע נקודות עם ניצחון 1:3 על אלצ’ה. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את השבוע עם כל הזוויות והסטטיסטיקות והתחזיות.

מה בתפריט: הקבוצה של לאמין ימאל והסטטיסטיקות שוברות השיאים של ילד הפלא, כמות המצבים והחמצות החריגה, עוד שבוע שמעלה את שאלת העתיד של פראן טורס ורוברט לבנדובסקי, האם אולמו הוא הגיבוי הנכון לפדרי, פרנקי מתקרב לשיא בישולים וצריך להביא את היכולת הזו גם במאני-טיים, ראשפורד ושאלת שלושים מיליון האירו והרצף ההיסטורי של ריאל שהקטלונים רוצים להשוות.

וגם: ההגנה מייצרת מצבים ליריבות כמעט כמו שההתקפה מסדרת מצבים לבארסה, הקורות והמשקופים ממשיכים לככב במשחקי הקטאלונים, המהפך התשיעי העונה מול קופנהאגן, סיכום שלב ליגה הראשון בליגת האלופות, המספרים המשוגעים של רוברט לבנדובסקי מגיל 30 בכלל ובברצלונה בפרט, הכדור החופשי של ראשפורד מחזיר אותנו אחורה בזמן, ברנאל בדקות מעוררות אופטימיות, גרף העלייה של פרמין 2031, הבשורה החשובה שקיבל פליק מה-IFAB, הכסף הגדול שעומד להגיע מהאמירויות, הביקור אצל אלבסטה שהדיחה את ריאל וסלטה וההגעה של מיורקה לקאמפ נואו. האזנה נעימה.

