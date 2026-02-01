ברצלונה מציגה: סופגת, אבל כובשת ומנצחת

ברצלונה סגרה שבוע מושלם עם העפלה לשמינית גמר ליגת האלופות אחרי ניצחון 1:4 על קופנהאגן והגדלה זמנית של הפער מריאל מדריד בליגה לארבע נקודות עם ניצחון 1:3 על אלצ’ה. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את השבוע עם כל הזוויות והסטטיסטיקות והתחזיות.

מה בתפריט: הקבוצה של לאמין ימאל והסטטיסטיקות שוברות השיאים של ילד הפלא, כמות המצבים והחמצות החריגה, עוד שבוע שמעלה את שאלת העתיד של פראן טורס ורוברט לבנדובסקי, האם אולמו הוא הגיבוי הנכון לפדרי, פרנקי מתקרב לשיא בישולים וצריך להביא את היכולת הזו גם במאני-טיים, ראשפורד ושאלת שלושים מיליון האירו והרצף ההיסטורי של ריאל שהקטלונים רוצים להשוות.

וגם: ההגנה מייצרת מצבים ליריבות כמעט כמו שההתקפה מסדרת מצבים לבארסה, הקורות והמשקופים ממשיכים לככב במשחקי הקטאלונים, המהפך התשיעי העונה מול קופנהאגן, סיכום שלב ליגה הראשון בליגת האלופות, המספרים המשוגעים של רוברט לבנדובסקי מגיל 30 בכלל ובברצלונה בפרט, הכדור החופשי של ראשפורד מחזיר אותנו אחורה בזמן, ברנאל בדקות מעוררות אופטימיות, גרף העלייה של פרמין 2031, הבשורה החשובה שקיבל פליק מה-IFAB, הכסף הגדול שעומד להגיע מהאמירויות, הביקור אצל אלבסטה שהדיחה את ריאל וסלטה וההגעה של מיורקה לקאמפ נואו. האזנה נעימה.