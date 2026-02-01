יום ראשון, 01.02.2026 שעה 11:28
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

בלי מהפכה: ריאל מדריד מתכננת את 2026/27

התכנון כבר החל, עם סימני שאלה: עתידו של ארבלואה ייקבע לפי התוצאות שלו, במועדון מסרבים לדבר על "ניקוי אורוות", אך כן מכוונים לרכש בקישור

ויטיניה (IMAGO)
ויטיניה (IMAGO)

בעוד העונה הנוכחית עדיין בעיצומה, בריאל מדריד כבר החלו לשרטט את קווי המתאר של הסגל לקראת עונת 2026/27. במועדון מבינים שהקבוצה לא תיראה אותו דבר עם פתיחת ההכנות לעונה הבאה, וגורמים מקצועיים וניהוליים מסכימים כי נדרשים שינויים, גם אם נמנעים במכוון מהמונח “ניקוי אורוות”.

ההפסד לבנפיקה ליסבון הצית מחדש נורות אזהרה שכבר נדמו ככבויות לאחר עזיבתו של צ'אבי אלונסו ומינויו של אלברו ארבלואה, אך למרות הלחץ והקריאות לחיזוק מיידי, הכיוון הכללי לא צפוי להשתנות בטווח הקרוב. בניתוחים הפנימיים במועדון מודים כי הסגל זקוק לפנים חדשות, שחקנים שמסוגלים לחשוב עם הכדור ברגליים ולהניע את הקבוצה בהתאם לדרישות הכדורגל המודרני, תחום שבו ריאל מדריד של העונה וחצי האחרונות נראתה רחוקה מהסטנדרט הרצוי.

למרות גל הצעות שהגיע בימים האחרונים, ההנהלה בוחרת להתרחק משוק החורף, מתוך הבנה שיש שחקנים שנמצאים בשלהי דרכם במועדון, בעיקר בחלק האחורי, ושאת ההחלטות המשמעותיות עדיף לקבל בקיץ.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

ארבלואה יקבע את הדרך

בכל הנוגע למרכז השדה, במועדון לא ממהרים לסטות מהאסטרטגיה של השנים האחרונות, לפיה לא מצרפים שחקנים מעל גיל 20 אלא אם הם מגיעים ללא דמי העברה. יש קונצנזוס מקצועי לגבי שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל, אך שיקולים חיצוניים ושוק מורכב מקשים על מימוש מהלכים כאלה, והכדור עובר גם לשחקנים עצמם ולנציגיהם. 

קיימת תמימות דעים כי ויטיניה הוא אחד השחקנים שיכולים לעשות את ההבדל, אך נוכחותה של פאריס סן ז'רמן באופק אינה מקלה על המהלך. מי שצריך להזיז עניינים הם השחקן עצמו והסביבה שלו. כך או כך, תהליך החיפוש כבר יצא לדרך. בכל הקשור לצעירים, יש לא מעט שמות בולטים, אך אחד מהם מושך תשומת לב מיוחדת: קיס סמיט, הקשר האחורי של אלקמאר.

ויטיניה (IMAGO)ויטיניה (IMAGO)

גם בעמדת המאמן אין החלטות חפוזות. בריאל מדריד מבהירים כי עתידו של ארבלואה ייקבע על פי הביצועים והיכולת שלו להוביל את הקבוצה קדימה. במועדון מדגישים שיש זמן לקבל החלטה מושכלת, ומודים בעקיפין כי בפעם הקודמת, כאשר הוחלט על מינוי אלונסו, התהליך לא היה אידאלי. בשלב זה לא מתקיימים מגעים עם מועמדים אחרים, והקו ברור: המשך עבודה, ניתוח שקט, והכנות מדודות לקראת עונת 2026/27.

