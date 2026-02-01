"רעה מול השער", "חוסר הדיוק של ברצלונה מטריד"

ברצלונה חזרה אמש (שבת) מאלצ'ה עם ניצחון 1:3, אבל בתקשורת הספרדית בחרו להתמקד דווקא בתחושה המוזרה שהותיר המשחק. מצד אחד שליטה, קצב, מצבים בלי סוף ושערים של לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד, מצד שני החמצות בכמות חריגה שהפכו ערב נוח לכאורה למטריד הרבה יותר.

ב'מארקה' סיכמו את המשחק תחת הכותרת “שלושה שערים, אבל סיומת חלשה”, וכתבו: “צריך לראות כדי להאמין. נכון שברצלונה לקחה את שלוש הנקודות במשחק שבו הייתה טובה יותר, אבל היא לא יכולה להיות מרוצה. כמות ההחמצות שלה מול השער לא אופיינית לקבוצה כמו ברצלונה. היו לה אין ספור מצבים שהוחמצו בצורה בלתי נתפסת. לפעמים זו הייתה הקורה, לפעמים טעויות לא מתקבלות על הדעת משחקנים בכירים, כמו פראן ופרמין מול שער ריק, מצבי אחד על אחד כמו זה של רשפורד במחצית השנייה, ולעיתים גם ההתערבות של איניאקי פנייה”.

עוד הוסיפו שם: “ברצלונה יכולה להחמיא לעצמה על המשחק והעוצמה ההתקפית, אבל חוסר הדיוק שלה מטריד. זה לא מקרה ראשון. בסן סבסטיאן היא כבר החמיצה בצורה דומה ושילמה על כך. מי שמחמיץ כל כך הרבה, בסוף משלם. 30 בעיטות לשער זה נתון שלא ניתן להתעלם ממנו”.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

לאמין ימאל במרכז

ב'אס' שמו את הזרקור על המנהיג הצעיר של הקבוצה וכתבו: “ברצלונה ניצחה באלצ'ה והמשיכה להפעיל לחץ על ריאל מדריד, אבל למשחק הייתה עלילה משלו. הקבוצה לקחה את הזמן כדי לסגור את הסיפור, למרות העליונות הברורה. היא יכלה וראויה הייתה להכריע מוקדם ובהפרש גדול יותר, בהובלת לאמין ימאל נשגב שבהופעת מאסטר-קלאס כבש את השער הראשון וסיפק בישולים, לפני שחבריו החמיצו שורה של מצבים”.

ב'ספורט' הלכו אפילו צעד קדימה וכתבו: “לא זכור משחק עם כל כך הרבה מצבים ברורים של ברצלונה, שהייתה רעה מאוד מול השער, אך הצליחה לצלוח את המשימה במרטינס ואלרו. שלוש נקודות חיוניות מול קבוצה של סראביה שהייתה פרוצה מאחור בגישה מסוכנת במיוחד. ברצלונה הולכת לישון עם יתרון של ארבע נקודות”.

לאמין ימאל (IMAGO)

בצד האופטימי של הערב עמד שוב לאמין ימאל. בגיל 18 ו-202 ימים בלבד הוא כבר מעורב ישירות ב-100 שערים בכדורגל המקצועני. בליגה הספרדית יש לו 23 שערים ב-91 הופעות, נתון שמשווה אותו לשיא שקבע אמבפה לשחקנים מתחת לגיל 19 בליגות הבכירות.

בעונת 2024/25 רשם 18 שערים ו-22 בישולים, ובעונת 2025/26 הוא כבר עומד על 13 שערים ו-14 בישולים, כולל 9 שערים ו-9 בישולים בליגה. התחושה על הדשא אולי פחות דומיננטית מאשתקד, אבל המספרים מספרים סיפור אחר, כזה של גאון שממשיך לשבור תקרות.