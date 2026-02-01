יום ראשון, 01.02.2026 שעה 11:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"רעה מול השער", "חוסר הדיוק של ברצלונה מטריד"

למרות הניצחון 1:3 על אלצ'ה, בספרד מודאגים מכמות ההחמצות של האלופה. לאמין ימאל זכה להרבה מחמאות ("מאסטר קלאס") והשתווה לאמבפה. המספרים בפנים

|
כותרות העיתונים בספרד (מערכת ONE)
כותרות העיתונים בספרד (מערכת ONE)

ברצלונה חזרה אמש (שבת) מאלצ'ה עם ניצחון 1:3, אבל בתקשורת הספרדית בחרו להתמקד דווקא בתחושה המוזרה שהותיר המשחק. מצד אחד שליטה, קצב, מצבים בלי סוף ושערים של לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד, מצד שני החמצות בכמות חריגה שהפכו ערב נוח לכאורה למטריד הרבה יותר.

ב'מארקה' סיכמו את המשחק תחת הכותרת “שלושה שערים, אבל סיומת חלשה”, וכתבו: “צריך לראות כדי להאמין. נכון שברצלונה לקחה את שלוש הנקודות במשחק שבו הייתה טובה יותר, אבל היא לא יכולה להיות מרוצה. כמות ההחמצות שלה מול השער לא אופיינית לקבוצה כמו ברצלונה. היו לה אין ספור מצבים שהוחמצו בצורה בלתי נתפסת. לפעמים זו הייתה הקורה, לפעמים טעויות לא מתקבלות על הדעת משחקנים בכירים, כמו פראן ופרמין מול שער ריק, מצבי אחד על אחד כמו זה של רשפורד במחצית השנייה, ולעיתים גם ההתערבות של איניאקי פנייה”.

עוד הוסיפו שם: “ברצלונה יכולה להחמיא לעצמה על המשחק והעוצמה ההתקפית, אבל חוסר הדיוק שלה מטריד. זה לא מקרה ראשון. בסן סבסטיאן היא כבר החמיצה בצורה דומה ושילמה על כך. מי שמחמיץ כל כך הרבה, בסוף משלם. 30 בעיטות לשער זה נתון שלא ניתן להתעלם ממנו”.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

לאמין ימאל במרכז

ב'אס' שמו את הזרקור על המנהיג הצעיר של הקבוצה וכתבו: “ברצלונה ניצחה באלצ'ה והמשיכה להפעיל לחץ על ריאל מדריד, אבל למשחק הייתה עלילה משלו. הקבוצה לקחה את הזמן כדי לסגור את הסיפור, למרות העליונות הברורה. היא יכלה וראויה הייתה להכריע מוקדם ובהפרש גדול יותר, בהובלת לאמין ימאל נשגב שבהופעת מאסטר-קלאס כבש את השער הראשון וסיפק בישולים, לפני שחבריו החמיצו שורה של מצבים”.

ב'ספורט' הלכו אפילו צעד קדימה וכתבו: “לא זכור משחק עם כל כך הרבה מצבים ברורים של ברצלונה, שהייתה רעה מאוד מול השער, אך הצליחה לצלוח את המשימה במרטינס ואלרו. שלוש נקודות חיוניות מול קבוצה של סראביה שהייתה פרוצה מאחור בגישה מסוכנת במיוחד. ברצלונה הולכת לישון עם יתרון של ארבע נקודות”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בצד האופטימי של הערב עמד שוב לאמין ימאל. בגיל 18 ו-202 ימים בלבד הוא כבר מעורב ישירות ב-100 שערים בכדורגל המקצועני. בליגה הספרדית יש לו 23 שערים ב-91 הופעות, נתון שמשווה אותו לשיא שקבע אמבפה לשחקנים מתחת לגיל 19 בליגות הבכירות.

בעונת 2024/25 רשם 18 שערים ו-22 בישולים, ובעונת 2025/26 הוא כבר עומד על 13 שערים ו-14 בישולים, כולל 9 שערים ו-9 בישולים בליגה. התחושה על הדשא אולי פחות דומיננטית מאשתקד, אבל המספרים מספרים סיפור אחר, כזה של גאון שממשיך לשבור תקרות.

