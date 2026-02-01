יוסטון גברה על דאלאס, 40 נק' לאמביד בפילדלפיה

יוסטון (17:30) - דאלאס (30:19) 107:111

אמן תומפסון הוביל את יוסטון עם 21 נקודות, 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והיה דומיננטי בשני צידי המגרש. אלפרן שנגון רשם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-14 ריבאונדים, וג'בארי סמית ג'וניור הוסיף 19 נקודות. יוסטון שמרה על שליטה ברוב שלבי המשחק, גם כשהיתרון הצטמק בדקות האחרונות.

בדאלאס המשיך הרוקי קופר פלאג בעונת הבכורה המרשימה שלו עם 34 נקודות ו-12 ריבאונדים, משחק חמישי העונה שלו עם לפחות 30 נקודות. פלאג היה אחראי לרוב הריצות של דאלאס ברבע האחרון, אך החטיא ניסיון שלשה מכריע בדקות הסיום. יוסטון הצליחה לעצור את הקאמבק, בין היתר בזכות פעולות הגנתיות חשובות וסלים בזמן הנכון.

פלאג ותומפסון (רויטרס)

פילדלפיה (21:27) - ניו אורלינס (38:13) 114:124

ג'ואל אמביד סיפק הופעת ענק עם 40 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את פילדלפיה בערב טעון במיוחד, שעות לאחר שהתבררה השעייתו הארוכה של פול ג'ורג'. אמביד שלט בצבע, קלע גם מחוץ לקשת, וזכה לקריאות MVP מהקהל בדקות הסיום. טייריס מקסי סיים עם 18 נקודות, כולל שלשה חשובה בדקות המכריעות, וקלי אוברה ג'וניור הוסיף 19 נקודות.

ניו אורלינס נשארה בתמונה לאורך רוב המשחק, בהובלת סאדיק ביי שקלע 34 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון סיים עם 11. פילדלפיה קלעה 17 שלשות בערב התקפי יעיל, במשחק שנערך באווירה חגיגית לציון 25 שנים להגעה ההיסטורית של המועדון לגמר ה-NBA, עם נוכחות של אגדות עבר ואנשי מפתח מהתקופה ההיא.

אמביד (רויטרס)

ממפיס (29:18) - מינסוטה (19:31) 131:114

אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה לערב התקפי מרשים עם 33 נקודות, לצד 27 נקודות ו-7 אסיסטים של ג'וליוס רנדל, כשקבוצתם המשיכה רצף חיובי ונראתה בשליטה לאורך רוב המשחק. נאז ריד וג'יידן מקדניאלס תרמו 20 נקודות כל אחד, ריד הוסיף גם 9 ריבאונדים, ורודי גובר שלט בצבע עם 16 ריבאונדים ושני חסימות. מינסוטה פתחה חזק, שמרה על יתרון דו-ספרתי לאורך שלבים ארוכים והציגה יעילות גבוהה במיוחד ברבע השלישי, שבו קלעה 12 מ-16 מהשדה והגדילה את הפער.

בצד השני, ממפיס התקשתה להתמודד עם הקצב והחסרונות בסגל. טיי ג'רום, ששב לשחק לראשונה העונה לאחר פציעה בשריר התאומים, הוביל את הגריזליס עם 20 נקודות ו-6 אסיסטים, בעוד ג'י.ג'י ג'קסון הוסיף 19 וג'יילן וולס קלע 15. ממפיס סבלה מיום חלש מחוץ לקשת במחצית הראשונה, עם קליעה של זריקה אחת בלבד מ-18 ניסיונות לשלוש, והתקשתה לצמצם גם כשמצאה קצב בהמשך. ההיעדרויות הרבות ברוטציה הורגשו, והקבוצה לא הצליחה לעצור את המומנטום של מינסוטה בדקות הסיום.

אדוארדס במאבק (רויטרס)

מיאמי (24:26) - שיקגו (25:24) 125:118

איו דוסונמו רשם שיא עונתי עם 29 נקודות, לצד 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את שיקגו בערב התקפי מרשים במיוחד מהשלוש, עם 20 שלשות קבוצתיות. מאטאס בוזליס קלע 21 נקודות, ואייזק אוקורו הוסיף 20, במשחק שבו שיקגו נאלצה להסתדר ללא שישה משחקניה הבכירים מבחינת שכר.

אצל מיאמי בלט פלה לארסון עם 22 נקודות, באם אדבאיו קלע 21 נקודות, מתוכן 15 ברבע האחרון, וחיימה חאקז ג'וניור סיים עם 20. מיאמי הצליחה להשוות מספר פעמים בדקות הסיום אך לא הצליחה להפוך את המומנטום. שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם סגלים חסרים במיוחד, כשמיאמי נעדרה מארבעה מבכירי שחקניה, והשתמשה זמן קצר בלבד בסנטר המחליף קלאל וור.

אדבאיו (רויטרס)

אינדיאנה (36:13) - אטלנטה (27:24) 124:129

אינדיאנה הציגה ערב התקפי מרשים בהובלת אנדרו נמהארד, שקלע 26 נקודות והוסיף גם 10 אסיסטים, בעוד פסקאל סיאקאם תרם 25 נקודות באחוזים מצוינים מהשדה, 11 מ-15. אהרון נסמית הוסיף 23 נקודות, והקבוצה הצליחה לשמור על יתרון דק לאורך דקות ארוכות, כולל רבע שלישי שקול במיוחד. למרות 23 איבודים, אינדיאנה הצליחה לשלוט בקצב ברגעי ההכרעה.

בצד השני בלט ג'יילן ג'ונסון עם טריפל דאבל שמיני העונה, 33 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, אך גם זה לא הספיק. ניקייל אלכסנדר ווקר תרם 21 נקודות. אינדיאנה נהנתה ממחצית ראשונה התקפית יוצאת דופן עם 80 נקודות, כולל רבע שני של 45 נקודות, באחוזים גבוהים מאוד, 58 אחוז מהשדה ו-11 שלשות מ-20 ניסיונות.