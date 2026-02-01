יום ראשון, 01.02.2026 שעה 07:35
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

בדקה ה-91: 1:2 למסי ואינטר מיאמי על נסיונל

הפרעוש וחבריו חגגו ניצחון דרמטי וקשה במשחק ההכנה נגד היריבה הקולומביאנית, לואיס סוארס וגול עצמי בתוספת הזמן קבעו מהפך לזכות אלופת ה-MLS

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אצטדיון אטנאסיו חירארדוט לבש חג עוד לפני שריקת הפתיחה, והבהיר כבר מהרגע הראשון שמדובר בערב חריג. פתיחת המשחק, עם בעיטת הפתיחה הסמלית בין ליאו מסי לרנה היגיטה, קבעה את הטון למפגש ידידות שלא היה פורמלי כלל, אלא אינטנסיבי, רגשי, שוויוני ברוב שלביו ועם סיום דרמטי במיוחד, 1:2 לאינטר מיאמי.

אלופת ה-MLS פתחה בשליטה בכדור והניעה אותו בסבלנות מאחור, בניסיון להגיע לליאו מסי ורודריגו דה פול, אך נסיונל הקולומביאנית השיבה בלחץ, בסדר ובהצהרה ברורה: להתמודד שווה בשווה. האיתות הראשון הגיע מוקדם, כשאספרייה נגח כדור מסוכן אחרי הגבהה של קסקו, החטיא במעט והעיר את היציעים הירוקים.

ככל שהדקות חלפו, נסיונל נכנסה לקצב. רנגיפו החל להשפיע, סאפאטה בחן את השוער מרחוק, וקרדונה שיתף פעולה היטב במרכז. מיאמי החזיקה יותר בכדור, אך המקומיים מצאו את עצמם. מסי הציג רגעים מוכרים של קסם, כולל כדור חופשי מסוכן, אך דויד אוספינה עמד היטב בין הקורות והזכיר נשכחות מיריבויות דרום אמריקאיות.

האזהרה המשמעותית הגיעה אחרי כ-20 דקות, ובדקה ה-26 גם התרגום לשער: קסקו פרץ דרך המרכז, רנגיפו קיבל והעז בבעיטה חזקה ומדויקת ברגל שמאל, נמוכה ובלתי ניתנת לעצירה. 0:1 לנסיונל, והאצטדיון התפוצץ.

מאותו רגע המשחק נפתח. מיאמי ניסתה להגיב דרך מסי וסוארס, אך אוספינה עצר פעם אחר פעם, בעוד נסיונל איבדה חדות לקראת סיום המחצית הראשונה. ההפסקה הגיעה עם מחיאות כפיים לרנגיפו ותחושה ברורה: למרות נוכחות מסי, החותם במחצית הראשונה היה ירוק.

המשחק של מיאמי

המחצית השנייה נפתחה בטעות בהנעת הכדור של נסיונל, שאפשרה למיאמי לחזור למשחק. מסי בעט, הכדור פגע בקורה, וסוארס עט על הריבאונד וקבע 1:1 במהירות ובדיוק האופייניים לו. נסיונל ניסתה להשיב בעיקר ממצבים נייחים, אך לא הצליחה לאיים באמת, בעוד מיאמי ביצעה חילופים התקפיים והבהירה שתיקו לא מספק אותה.

שחקני מיאמי (רויטרס)שחקני מיאמי (רויטרס)

בדקות הבאות הלחץ עבר לצד האורח. מסירה ארוכה ומדויקת של דה פול מצאה את ברטראמה, שהכין לסילבטי, אך ההחמצה השאירה את נסיונל בחיים. גם ללא מסי על הדשא, מיאמי המשיכה לשלוט, ונסיונל נאלצה להתגונן, עם כמה הזדמנויות שלא נוצלו.

הסיומת הייתה כאוטית ואכזרית. בדקה ה-91 מהלך של מוראלס הסתיים בהרחקה נואשת של אלקין ריברו, שהטעה את השוער שלו והסתיימה בשער עצמי. דממה באצטדיון, חגיגה לא צפויה לאורחים. עוד נותר זמן למחלוקת, כשבאוסה נפל ברחבה בתוספת הזמן, אך ללא VAR המשחק נמשך.

שריקת הסיום חתמה ערב מריר לנסיונל וניצחון דרמטי ומייסר לאינטר מיאמי, שלקחה ממדיין הרבה יותר ממה שהרמזים לאורך דקות ארוכות של המשחק הבטיחו.

