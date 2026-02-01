בדקה ה-91: 1:2 למסי ואינטר מיאמי על נסיונל

אצטדיון אטנאסיו חירארדוט לבש חג עוד לפני שריקת הפתיחה, והבהיר כבר מהרגע הראשון שמדובר בערב חריג. פתיחת המשחק, עם בעיטת הפתיחה הסמלית בין ליאו מסי לרנה היגיטה, קבעה את הטון למפגש ידידות שלא היה פורמלי כלל, אלא אינטנסיבי, רגשי, שוויוני ברוב שלביו ועם סיום דרמטי במיוחד, 1:2 לאינטר מיאמי.

אלופת ה-MLS פתחה בשליטה בכדור והניעה אותו בסבלנות מאחור, בניסיון להגיע לליאו מסי ורודריגו דה פול, אך נסיונל הקולומביאנית השיבה בלחץ, בסדר ובהצהרה ברורה: להתמודד שווה בשווה. האיתות הראשון הגיע מוקדם, כשאספרייה נגח כדור מסוכן אחרי הגבהה של קסקו, החטיא במעט והעיר את היציעים הירוקים.

ככל שהדקות חלפו, נסיונל נכנסה לקצב. רנגיפו החל להשפיע, סאפאטה בחן את השוער מרחוק, וקרדונה שיתף פעולה היטב במרכז. מיאמי החזיקה יותר בכדור, אך המקומיים מצאו את עצמם. מסי הציג רגעים מוכרים של קסם, כולל כדור חופשי מסוכן, אך דויד אוספינה עמד היטב בין הקורות והזכיר נשכחות מיריבויות דרום אמריקאיות.

האזהרה המשמעותית הגיעה אחרי כ-20 דקות, ובדקה ה-26 גם התרגום לשער: קסקו פרץ דרך המרכז, רנגיפו קיבל והעז בבעיטה חזקה ומדויקת ברגל שמאל, נמוכה ובלתי ניתנת לעצירה. 0:1 לנסיונל, והאצטדיון התפוצץ.

מאותו רגע המשחק נפתח. מיאמי ניסתה להגיב דרך מסי וסוארס, אך אוספינה עצר פעם אחר פעם, בעוד נסיונל איבדה חדות לקראת סיום המחצית הראשונה. ההפסקה הגיעה עם מחיאות כפיים לרנגיפו ותחושה ברורה: למרות נוכחות מסי, החותם במחצית הראשונה היה ירוק.

המשחק של מיאמי

המחצית השנייה נפתחה בטעות בהנעת הכדור של נסיונל, שאפשרה למיאמי לחזור למשחק. מסי בעט, הכדור פגע בקורה, וסוארס עט על הריבאונד וקבע 1:1 במהירות ובדיוק האופייניים לו. נסיונל ניסתה להשיב בעיקר ממצבים נייחים, אך לא הצליחה לאיים באמת, בעוד מיאמי ביצעה חילופים התקפיים והבהירה שתיקו לא מספק אותה.

שחקני מיאמי (רויטרס)

בדקות הבאות הלחץ עבר לצד האורח. מסירה ארוכה ומדויקת של דה פול מצאה את ברטראמה, שהכין לסילבטי, אך ההחמצה השאירה את נסיונל בחיים. גם ללא מסי על הדשא, מיאמי המשיכה לשלוט, ונסיונל נאלצה להתגונן, עם כמה הזדמנויות שלא נוצלו.

הסיומת הייתה כאוטית ואכזרית. בדקה ה-91 מהלך של מוראלס הסתיים בהרחקה נואשת של אלקין ריברו, שהטעה את השוער שלו והסתיימה בשער עצמי. דממה באצטדיון, חגיגה לא צפויה לאורחים. עוד נותר זמן למחלוקת, כשבאוסה נפל ברחבה בתוספת הזמן, אך ללא VAR המשחק נמשך.

שריקת הסיום חתמה ערב מריר לנסיונל וניצחון דרמטי ומייסר לאינטר מיאמי, שלקחה ממדיין הרבה יותר ממה שהרמזים לאורך דקות ארוכות של המשחק הבטיחו.