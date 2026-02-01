יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:17
ספורט אחר  >> טניס

אלקראז ודג'וקוביץ' ייפגשו בגמר אוסטרליה

גראנד סלאם 2026 באוסטרליה יוצא לדרך: ריבאקינה זכתה בנשים, אלקראז ודג'וקוביץ' יתמודדו בגמר הגברים ב-1 בפברואר.

|
נובאק דג'וקוביץ' מתרכז במהלך קרב עז על המגרש (רויטרס)
נובאק דג'וקוביץ' מתרכז במהלך קרב עז על המגרש (רויטרס)

עונת הגראנד סלאם בטניס לשנת 2026 תיפתח החודש עם אליפות אוסטרליה הפתוחה, המהווה את אחת התחרויות המרכזיות והמסקרנות ביותר בסבב. השנה שוב צפוייה התמודדות מרתקת, כאשר קרלוס אלקראז ונובאק דג'וקוביץ', שניים מהשמות הגדולים בענף, ייפגשו בגמר הגברים שייערך ב-1 בפברואר.

בגמר הנשים כבר הוכרזה אלופה: אלנה ריבאקינה גברה על ארינה סבאלנקה במשחק מותח וזכתה בתואר היוקרתי. ריבאקינה, שנחשבת לאחת מהכוכבות העולות בטניס העולמי, המשיכה להציג יכולת גבוהה והדפה את יריבתה המדורגת, מה שהעניק לה את הגביע הנכסף.

יאניק סינר ונובאק דג'וקוביץ' במאבק מותח על המגרש (רויטרס)יאניק סינר ונובאק דג'וקוביץ' במאבק מותח על המגרש (רויטרס)

בגזרת הגברים, התחרות עדיין בעיצומה, והפוקוס כולו מופנה לקרב הגדול בין אלקראז הספרדי בן ה-22, שממשיך להרשים בזירה הבינלאומית, לבין דג'וקוביץ' הסרבי הוותיק, אשר מחפש תואר גראנד סלאם נוסף לרזומה המפואר שלו. המפגש ביניהם צפוי להיות אחד מהגמרים הגדולים בשנים האחרונות, כאשר אלקראז ינסה להדיח את דג'וקוביץ' ולבסס את מעמדו כדור הבא של הטניס העולמי.

עבור הצופים בישראל, שידורי התחרות זמינים באמצעות פלטפורמות הסטרימינג והערוצים הבינלאומיים. שלבי המוקדמות מועברים בשידור חי, ובמהלך האליפות מוצעים שידורים ישירים של כל המגרשים. הגמרים ישודרו בפריים טיים אמריקאי, כאשר משחקי הלילה יתחילו בשעה 03:00 לפנות בוקר לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב – דבר המאפשר גם לצופי ישראל לעקוב אחרי האירועים בשעות נוחות יחסית.

הלו"ז כולל שידורים חוזרים, תוכניות סיכום ושידורים מורחבים של גמרי הגברים והנשים, כך שחובבי הטניס יוכלו ליהנות מסיקור מקיף של כל רגעי ההכרעה. בנוסף, ניתן למצוא עדכונים שוטפים, דירוגים ותוצאות באתרי הספורט המובילים.

האליפות הנוכחית מבטיחה דרמות גדולות ומפגשים מסקרנים, כאשר השאלה המרכזית היא האם דג'וקוביץ' יצליח להחזיר לעצמו את התואר, או שמא אלקראז ימשיך בביסוס שליטתו ולהפוך לכוח המרכזי הבא בטניס העולמי.

