"אנחנו קטסטרופה, מבינים את חומרת המצב"

מה שהתחיל בתור משבר הפך כבר למשבר גדול, כך ניתן להגדיר במדויק את מה שקורה בהפועל תל אביב בתקופה האחרונה. סימן הקריאה לשבועות הרעים של האדומים הגיע אתמול (שבת) לא רק עם הפסד נוסף, אלא הפעם גם עם איבוד תואר, כאשר הקבוצה נכנעה 93:83 להפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה וסיימה את דרכה במפעל השני בחשיבותו בישראל.

ההדחה הזו מצטרפת להפסדים לפרטיזן בלגרד ובאיירן מינכן, ומעבר להכל זה היה ההפסד החמישי ברציפות ליונתן אלון והשחקנים שלו, עם שניים בחצי גמר הפלייאוף בשנה שעברה, עוד אחד בגמר גביע ווינר העונה ואחד נוסף בליגה העונה. אין להפועל תל אביב הרבה זמן לחשוב על הכל, אלא רק לנסות לצאת מזה, כשכבר בעוד יומיים מתחיל שבוע כפול ביורוליג מול הכוכב האדום ו-ולנסיה.

במועדון מבינים את גודל האירוע: “זו התקופה הכי רעה ככל הנראה בעידן הזה, אי אפשר להתכחש לזה. אף אחד לא מתפקד, מאחרון השחקנים ועד אחרון האנשים בצוות המקצועי. לא צריך לזעזע כלום, אין אחד במועדון שלא מבין את חומרת המצב, אנחנו לא רק רעים, אנחנו קטסטרופה”. בינתיים, במועדון לא חושבים על שינוי על הקווים ודימיטריס איטודיס זוכה לגיבוי, אבל מעמדו כבר לא חסין לפי גורמים במועדון.

דמיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

מעבר לצד המקצועי וההפסד הכואב, במועדון היו גם לא מעט תלונות אל השיפוט. בהפועל תל אביב שוקלים אף תביעה אזרחית נגד איגוד השופטים, בטענה שהם לא נותנים לקבוצה האדומה סיכוי אמיתי להתחרות על תואר כאן בישראל. הרבה מהתלונות הלכו על הפרש זריקות העונשין, כאשר הפועל ירושלים זרקה 22 פעמים יותר מהקו.

מה שכן, בהפועל תל אביב לא פוסלים הבאה של שחקן ובוחנים את השוק, כאשר העיניים והאוזניים כרגע הם לכיוון של גארד. בכל מקרה, במועדון כמאמר הקלישאה לא “יביאו שחקן כדי להגיד שהבאנו”, אלא רק אם ימצאו באמת כזה שיוכל לשדרג. הקבוצה תמריא מחר לסרביה לקראת המפגש נגד הכוכב האדום בלגרד, במטרה לעצור את כדור השלג הגדול שנוצר.

מבחינה מקצועית, אז אלייז’ה בראיינט לא שיחק בהתמודדות ופספס משחק נוסף עם הפציעה בשריר האגן, ולפי הצפי במועדון הוא בספק גדול מאוד לשני המפגשים ביורוליג, אך ייעשה מאמץ להכשירו בגלל הבנת המצב. בנוסף, תומר גינת נפצע בשניות האחרונות וירד על ברך אחד לחדר ההלבשה, כאשר הוא ייבדק בתקווה שהוא לא סובל מפגיעה חמורה.

עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

איטודיס אמר לאחר ההדחה: “זו הייתה עוד מטרה שרצינו להגיע בה עד הסוף, ולא הצלחנו. יש לנו עוד שתי מטרות. רצינו לנצח את המשחק, היה משחק צמוד, הצלחנו להוביל פעמיים בשבע הפרש או יותר, כולל ברבע השלישי, ואיבדנו את היתרונות האלה בצורה מהירה. הארפר, ווינסטון וקרינגטון עושים את רוב ההחלטות. במשחק כל כך צמוד, הפרש של 22 זריקות הוא עצום. זרקנו 47 פעמים ל-2 נקודות, רצינו להגיע לצבע. לא התקרבנו לכמות זריקות עונשין ששחקן שלהם אחד זרק”.

עוד על השיפוט: “אני לא יודע אם זה כבוד או לא. זה משחק מאוד חשוב, ובמשחק כזה יש לך הפרש כל כך משמעותי בזריקות העונשין, זה הבדל עצום. אחת התוכניות שלנו זה להגיע יותר לקו, הלכנו יותר לסל. 13 ריבאונדים בהתקפה, וזה לא עבד. אני לא רוצה לדבר על כן כבוד או לא כבוד. יש פה עדות, כריס ומיציץ' ובלייקני נכנסו לצבע. לקבוצה יש רוח חזקה. לא כל קבוצה רצה קדימה, יש עליות וירידות. רצינו להימנע מזה, אבל ללא ספק זה משהו שקורה לכל הקבוצות. בינואר ואמצע פברואר זה יהיה קשה. כמה פציעות באו ורצינו להכניס כמה שחקנים אחרים לעניינים”.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

על האפשרות לרכש: “אני לא חושב על חיזוקים חדשים. הקבוצה עם עיניים פתוחות 24/7, אני לא אומר שנעשה את זה או שאנחנו צריכים את זה. אנחנו אותה קבוצה ששיחקה נהדר. העובדה שאין לנו את אלייז'ה כבר הרבה זמן משמעותית. זה פוגע. נמצא דרכים אחרות, אנחנו עדיין חזק במטרות האחרות. ננסה לבנות את האמון. הייתה לנו הכנה טובה למשחק, אחידות טובה השחקנים רצו להילחם, גישה טובה בחדר ההלבשה. הפסדנו את המשחק, אבל זה לא קשור לרוח של הקבוצה”.

על מעמדו: “יש לי כאן חוזה ארוך טווח, אנחנו רוצים לבנות משהו. אנחנו לא הקבוצה דומיננטית ופתאום מפסידה. זה תהליך. מר ינאי בא אתמול והיה עם הקבוצה, נתן נאום טוב. אנחנו נבנה על משהו שהוא חשוב מאוד עבורנו. נראה אופי גם ברגעים קשים. כשאתה מנצח אומרים שאתה גדול, ברגעים הקשים רואים מי החברים שלך”.