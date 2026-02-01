יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:17
קרלוס אלקרז ונובאק ג'וקוביץ' בגמר אוסטרליה

אלקרז הצעיר וג'וקוביץ' הוותיק הדיחו יריבים חזקים וייפגשו לקרב מסקרן על תואר הגראנד סלאם הראשון של 2026 במלבורן.

|
קרלוס אלקראז במאבק אינטנסיבי מול אלכסנדר זברב (רויטרס)
קרלוס אלקראז במאבק אינטנסיבי מול אלכסנדר זברב (רויטרס)

באליפות אוסטרליה הפתוחה 2026, סיפק קרלוס אלקארז הצגה מרשימה כשניצח בגמר את נובאק ג'וקוביץ', אחד הטניסאים הגדולים בכל הזמנים, וזכה בתואר גראנד סלאם שלישי בקריירה. המשחק, שנערך במלבורן ארנה, הסתיים בניצחון 1:3 במערכות לטובת אלקארז, בתוצאה 6:7, 6:3, 7:6, 7:5.

אלקארז, בן 22 בלבד, הפגין בגרות מפתיעה, עוצמה פיזית ונחישות מול יריבו הסרבי הוותיק, שזכה בעבר 10 פעמים בטורניר היוקרתי. לאחר פתיחה צמודה שכללה מערכה ראשונה שהוכרעה בשובר שוויון, הצליח אלקארז לשבור את ההגנה של ג'וקוביץ' ולשלוט במשחק מהמערכה השנייה.

אלכסנדר זברב מול קרלוס אלקראז בקרב מותח על המגרש (רויטרס)אלכסנדר זברב מול קרלוס אלקראז בקרב מותח על המגרש (רויטרס)

במהלך הטורניר, אלקארז עבר יריבים קשים כמו אלכסנדר זברב בחצי הגמר, אותו ניצח 2:3 בקרב מתיש של חמש מערכות. גם בשלבים המוקדמים יותר גבר הספרדי על שחקנים בכירים כגון דניאל מדבדב, פרנסיס טיאפו וסטפנוס ציציפאס, והוכיח פעם נוספת כי הוא אחד הכישרונות הגדולים של הדור הנוכחי.

הגמר עצמו עמד בציפיות הגבוהות, כאשר ג'וקוביץ' בן ה-38 לא ויתר בקלות, והפגין את היכולות הפיזיות והמנטליות שהפכו אותו לאגדה. אולם אלקארז שמר על קור רוח וניצל כל הזדמנות לשבור את ההגשות של יריבו, תוך הצגת משחק התקפי מגוון. במערכה הרביעית, לאחר קרב עיקש, הצליח אלקארז להשלים את המשימה ולחגוג זכייה היסטורית.

הניצחון במלבורן מסמן עבור אלקארז ציון דרך חשוב בקריירה, עם זכייה ראשונה באוסטרליה לאחר שכבר רשם זכיות בווימבלדון ובאליפות ארה"ב. מדובר בהוכחה נוספת לכך שהוא מועמד מוביל להשתלטות על הפסגה העולמית עם סיום עידן ג'וקוביץ', נדאל ופדרר.

אלכסנדר זברב מול קרלוס אלקראז בקרב מותח על המגרש (רויטרס)

גם הישראלים עקבו בדריכות אחר האליפות, במיוחד לאחר הופעות מרשימות של טניסאים צעירים בסבב, בתקווה שבעתיד נראה נציגות כחול-לבן בשלבים המתקדמים של גראנד סלאם.

האליפות השנה כללה הפתעות רבות, כאשר שמות מוכרים כמו דנייל מדבדב, אלכסנדר זברב וסטפנוס ציציפאס הודחו בשלבים מוקדמים יחסית, ומנגד צעירים כמו אלכסנדר בובליק, בנג'מין שלטון ויאניק סינר ביססו את מעמדם בצמרת.

לסיכום, זכייתו של קרלוס אלקארז באליפות אוסטרליה הפתוחה מהווה רגע שיא נוסף בקריירה המתפתחת שלו, ומסמלת את חילופי הדורות בטניס העולמי. כעת, כל העיניים נשואות לעבר המשך העונה ולשאלה האם הספרדי יצליח לשמור על הדומיננטיות גם בטורנירים הבאים.

