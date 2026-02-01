"זה מאכזב, במחצית השנייה פשוט לא היינו שם"

לאחר הניצחון המרשים 1:4 על מכבי חיפה, מכבי נתניה רצתה אמש (שבת) להמשיך במומנטום, אך גם היא לא יכלה מול הפועל ת"א בבלומפילד ונכנעה 2:0, לאחר משחק לא חד מספיק של היהלומים. היהלומים, פספסו את ההזדמנות לטפס לפלייאוף העליון.

אם בתחילת המשחק, הקבוצה של רוני לוי הצליחה לעצור את האדומים, במחצית השנייה היא הייתה הרבה פחות טובה וספגה פעמיים. “זה מאכזב, כי בחצי הראשון היינו בסדר גמור, אבל בחצי השני פשוט לא היינו שם”, אמרו בנתניה.

אם לא די בהפסד, נתניה ספגה מכה שעזיז אוואטרה ספג את הכרטיס הצהוב התשיעי שלו וייעדר מהמשחק מול עירוני ק”ש בשבוע הבא. ווילסון האריס, שנפצע בשריר האחורי, צפוי לעבור היום צילום, כשבכל אופן הוא בספק גדול גם הוא למשחק בשבוע הבא.

עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

“באנו למשחק מאוד קשה וידענו שהם בתקופה טובה. התחלנו את המשחק יחסית טוב, הצלחנו להניע את הכדור ולהגיע לחצאי מצבים. נצטרך לשפר את האיכות ולהתכונן חזק יותר. רצינו לנצח כי ידענו שהוא יכול לקחת אותנו למעלה. נפלנו גם באגרסיביות וגם בסיומת”, סיכם הקפטן כארם ג'אבר.

“אנחנו סופגים הרבה, הכי הרבה אחרי בני ריינה. זה יושב לנו בראש שאנחנו צריכים לשפר את כל משחק ההגנה שלנו כי הוא לא טוב. שינויי המאמן? זה קודם כל תלוי בשחקנים. אנחנו צריכים להתייחס לכל משחק כאילו הוא גמר גביע כי אנחנו רוצים להגיע לפלייאוף העליון”, הוסיף.

בנתניה עדיין לא צירפו שחקן חיזוק, כשגם הקהל מצפה מהבעלים רוס קסטין לפתוח את הכיס: “כל הקבוצות מתחזקות ורק אנחנו עוד לא צירפנו אפילו שחקן רכש אחד”, אמרו האוהדים, שמצפים להחתמת שני שחקני חיזוק לפחות.

רוי קורין מנסה להשתחל בין כארם ג'אבר למאור לוי (ראובן שוורץ)

נכון לרגע זה, המו”מ עם ניב אנטמן לא מספיק מתקדם. אם השוער לא יגיע, או אולי אף במקומו, ל-ONE נודע כי בנתניה סימנו מועמד נוסף. מדובר בשוערה של מכבי פ”ת, מרקו וולף. האחרון, שהיה מהשוערים הישראלים היותר טובים בליגת העל בשנה שעברה, מחזיק בחוזה בפ”ת ואבי לוזון דורש עבורו מיליון שקלים.

בנתניה עשויים לנסות לקדם את צירופו בקרוב, כאשר גם יו”ר פ"ת לא צפוי להביע התנגדות. אגב, בשל העובדה שנתניה עדיין לא צירפה שוער, גם השוער תומר צרפתי עדיין לא קיבל אישור לעבור לבני יהודה, שלא תחכה עוד זמן רב וכבר בודקת את אופציית צירופו של שוער הפועל עכו, תומר ליטבינוב.